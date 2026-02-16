Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Российские войска освободили Покровку в Сумской области и Миньковку в ДНР
Подразделения группировки «Север» за последние сутки освободили Покровку в Сумской области, а Южная группировка завершила зачистку Миньковки в ДНР.
Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Графского, Андреевки и Мирополья в Сумской области, сообщается в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Казачьей Лопанью, Липцами и Токаревкой.
При этом потери ВСУ составили свыше 170 военнослужащих, четыре склада матсредств и три склада боеприпасов.
Параллельно подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Миньковка в Донецкой народной республике (ДНР).
Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии возле Резниковки, Никифоровки, Константиновки и Краматорска в ДНР, отчитались в Минобороны.
Противник потерял свыше 175 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада матсредств.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах Новоосиново, Ковшаровки в Харьковской области, Красного Лимана и Ильичевки в ДНР.
При этом ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены три склада с боеприпасами.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии у Новопавловки в Днепропетровской области, Гришино, Марьевки, Светлого, Белицкого, Торецкого, Сергеевки и Нового Донбасса в ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 300 военнослужащих, шесть бронемашин и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ поблизости от Подгавриловки, Великомихайловки в Днепропетровской области, Риздвянки, Чаривного, Любицкого и Комсомольского в Запорожской области.
При этом противник потерял свыше 275 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне в результате продвижения российских подразделений в Запорожской области были освобождены четыре населенных пункта – Цветковое, Запасное, Магдалиновка и Приморское.
За прошлую неделю ВС России освободили четыре населенных пункта в зоне СВО.