Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Путин поддержал создание семеноводческого центра в Орловской области
Президент Владимир Путин поддержал создание в Орловской области национального семеноводческого центра, в который для сохранения научной базы готов инвестировать частный бизнес, сообщили в Кремле.
Идея создания национального семеноводческого центра была озвучена губернатором Орловской области Андреем Клычковым на встрече с президентом России Владимиром Путиным, следует из сообщения на сайте Кремля.
Клычков отметил, что проект уже проработан с Министерством науки и высшего образования, а также подчеркнул участие частного бизнеса в инвестировании в федеральные структуры региона.
По словам Клычкова, проект позволит сохранить научную базу и существующие мощности, а результат реализации даст ощутимый эффект в ближайшей перспективе, хотя выращивание семян требует значительного времени.
Президент Владимир Путин поддержал предложение, подчеркнув необходимость продолжения работы в этом направлении. «Полностью согласен и прошу продолжить эту работу», – отметил глава государства.
На встрече также обсуждались успехи Орловской области в реализации национальных проектов. Клычков сообщил, что регион привлек 47 млрд рублей в 2025 году, что позволило отремонтировать 15 домов культуры, три музея и 25 медицинских учреждений.
Ранее на встрече с Клычковым Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО.
Орловский губернатор Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.