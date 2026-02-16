  • Новость часаНазвано место проведения переговоров по Украине в Женеве
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    16 февраля 2026, 14:05 • Новости дня

    Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поблагодарил представителей всех регионов, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции и их семьям.

    Это заявление прозвучало на встрече главы государства с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает ТАСС.

    «Хочу вас за это поблагодарить, так же, как и делаю это всегда, встречаясь с руководителями регионов», – подчеркнул Путин. Он также добавил, что уверен в том, что его слова будут услышаны. «Всех хочу поблагодарить коллег из регионов за эту очень важную для страны или для конкретных людей работу – поддержку наших бойцов в зоне специальной военной операции и членов их семей», – сказал президент.

    Ранее Путин назвал помощь бойцам СВО обязанностью государства.

    16 февраля 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области

    Эксперт Джерелиевский: Украина накануне переговоров в Женеве пытается создать локальные блэкауты в регионах России

    Эксперт назвал цели массированной атаки ВСУ на Белгородскую и Брянскую области
    @ Таисия Лисковец/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам ради локальных блэкаутов на территории России. Свои «достижения» Украина попытается использовать в ходе предстоящих переговоров для заключения энергетического перемирия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Напомним, над Брянской областью за сутки сбили 229 БПЛА.

    «На Украине масштабировали производство БПЛА. Оно не требует каких-то высоких технологий и больших мощностей. Сборка идет в том числе в ремонтных мастерских, на предприятиях и в гаражах. Кроме того, страны Запада поставляют ВСУ запчасти для беспилотников, а также уже собранные дроны», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    На этом фоне показательно, что на днях Владимир Зеленский хвастался произведенным на совместном немецко-украинском предприятии ударным дроном. «То есть беспилотники у ВСУ есть. Противник осуществляет массированные атаки по Брянской и Белгородской областям, а также другим регионам для создания на территории России локальных блэкаутов», – считает собеседник.

    По его оценкам, неслучайно это происходит накануне переговоров в Женеве. Свои «достижения» Украина, которая продолжает сталкиваться с проблемами в энергосистеме, попытается использовать для заключения энергетического перемирия, пояснил Джерелиевский. «Но едва ли у украинских переговорщиков это получится. У нас уже был опыт с мораторием на удары по энергообъектам – ВСУ тогда нарушили договоренности», – напомнил эксперт.

    Он подчеркнул: Киев своими действиями лишь провоцирует российскую армию на более жесткие ответные меры. Так, ВС России продолжат наносить удары по энергетическим объектам Украины. «Это приведет к тому, что противник не сможет собирать дроны. Да, в страну завозят в большом количестве генераторы. Но следует учитывать, что они потребляют совершенно циклопические объемы горючего, которое в том числе приходится отбирать у фронта», – детализировал аналитик.

    Чтобы обезопасить Брянскую, Белгородскую и Курскую области, наши бойцы также продолжат выявлять места сборки и пусков БПЛА, добавил Джерелиевский. Он указал, что несколько снизилось количество запусков дронов вглубь России. «Это связано в значительной степени с тем, что наши бойцы наступают в направлении так называемого Сумского балкона, – уточнил спикер, упомянув переговорную позицию Москвы: если Киев не хочет вести предметный разговор об урегулировании конфликта – мы добьемся целей военными средствами.

    Параллельно постоянно ведется работа по усилению ПВО в приграничных районах, продолжил эксперт. «Так, задействованы резервисты для охраны критической инфраструктуры. Более того, в Госдуме предлагают обеспечить частные охранные предприятия (ЧОП), задействованные в охране стратегических объектов, боевым оружием», – напомнил он. По мнению собеседника, речь может пойти о вооружении, которое очень хорошо работает по дронам: пулеметы, зенитные пулеметные установки.

    «Нужно активно заниматься подготовкой и резервистов, и сотрудников ЧОП, создавать мобильные группы, насыщать их более совершенными средствами ПВО. Тем более что сейчас разработана целая гамма ракет именно для борьбы с БПЛА», – добавил Джерелиевский. Вместе с тем, оговорился аналитик, какой бы совершенной ни была бы противовоздушная оборона, опасность сохраняется: «гипотетически есть возможность где-то пролезть, прорваться».

    «К тому же удары наводятся с помощью западной спутниковой группировки, в том числе и Starlink», – указал он. По его мнению, перспективным средством противодействия БПЛА являются и заградительные системы с применением аэростатов. «Все перечисленные меры уже реализуются», – заключил эксперт.

    В минувшие выходные Брянская область подверглась самой мощной и массированной атаке беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Запуска такого количества БПЛА одновременно за сутки не было ни на один регион России», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики и теплотехники подключили резервную генерацию. Тепло- и энергоснабжение в Брянске и пяти муниципалитетах восстановили за три часа.

    С 8.00 мск 15 февраля над регионом уничтожили 229 украинских дронов, указал губернатор. К отражению атаки привлекли подразделения Минобороны, спецподразделения Росгвардии и бойцов бригады «БАРС–Брянск».

    14 февраля ВСУ целенаправленно ударили дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в Азаровке в Стародубском муниципальном округе. Погиб мирный житель. Двумя днями ранее глава сельского поселения в Брянской области пострадал при украинской атаке на автомобиль.

    Как сообщало Минобороны, в воскресенье период с 9.00 до 13.00 мск дежурные средства ПВО перехватили 102 дрона самолетного типа над территориями Брянской области, а также еще двух областей и Московским регионом. С 13.00 до 18.00 мск военные сбили еще 123 БПЛА самолетного типа над Брянской и Белгородской областями и другими регионами, а с 18.00 до 20.00 – 43.

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 16 февраля заявил, что за минувшие сутки 33 населенных пункта в девяти муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено не менее 18 снарядов, зафиксированы атаки порядка 88 БПЛА, из них 51 сбит и подавлен. Пострадал один мирный житель.

    15 февраля 2026, 20:30 • Новости дня
    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники

    Политолог Козюлин: Польша при желании сумеет обзавестись ядерным арсеналом

    Политолог: Ядерные амбиции Польши не одобрят даже ее союзники
    @ Filip Radwanski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польша способна создать ядерное оружие, однако столь значительные военные амбиции не понравятся никому из ее партнеров в ЕС. Кроме того, подобный шаг значительным образом увеличит эскалацию между Западом и Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал.

    «Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к крайне серьезному политическому заявлению. Речь идет о невероятно важном сигнале: Варшава продолжает милитаризироваться, и страна готова идти в этом процессе к самым высоким ступеням», – считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «То есть положение дел с республикой само по себе становится крайне опасным. Но в этом деле есть и иное измерение: неаккуратные слова Польши рискуют «разрыхлить» и без того ослабевший фундамент Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Если Варшава обзаведется соответствующими боеголовками, другие государства также могут заявить о схожих амбициях», – добавляет он.

    «Поэтому поведение Польши не одобрят даже самые ближайшие союзники: ни США, ни Германия, ни Франция. Для Парижа или Берлина это заявление и вовсе означает, что Варшава готова с новой силой вклиниться в процесс гонки за лидерство в ЕС, чего они, конечно же, не желают. Да и столь значимо повышать эскалацию с Россией никто не готов», – акцентирует собеседник.

    «Кроме того, Эммануэль Макрон уже не первый год предлагает идею расширить французский ядерный зонтик на всю Европу. Конечно, подобное развитие событий будет означать увеличение зависимости других игроков от воли Парижа, чего Варшава, как уже значимая военная сила, не хочет. Впрочем, дело может быть и не в отсутствии доверия к Франции», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что Польша таким образом хочет вклиниться в дискуссию по теме «зонтика». Сейчас Франция обсуждает это главным образом с Германией, но Варшава желает перетянуть одеяло на себя. В то же время, сил у республики для создания собственной бомбы вполне хватит», – рассуждает он.

    «Во-первых, в Польше немало людей, которые еще во времена социалистического лагеря взаимодействовали с советскими атомщиками. Во-вторых, сегодня нет необходимости создавать полную ядерную триаду. Достаточно обзавестись несколькими боезарядами и даже парой ракет наземного базирования. Это уже значительным образом изменит положение страны в мире», – продолжает собеседник.

    «И, конечно, это сделает Варшаву явной угрозой для Москвы. Мы видим, как США давят на Иран из-за возможностей Тегерана в создании ядерной бомбы. Если Польша встанет на ту же дорожку, мы будем иметь право на аналогичные действия, а позиция Штатов на Ближнем Востоке станет для нас ярким и показательным аргументом», – завершил Козюлин.

    Ранее в Польше заявили, что страна стремится получить собственный ядерный арсенал. Как рассказал президент республики Кароль Навроцкий в интервью Polsat News, подобная необходимость диктуется тем, что Варшава якобы находится «на грани вооруженного конфликта с Москвой».

    «Этот путь с соблюдением всех международных норм, это тот путь, которому мы должны следовать. Нам нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу», – уточнил глава государства. Примечательно, что его предшественник Анджей Дуда еще в 2024 году говорил о готовности Польши разместить на своей территории американские ядерные заряды.

    Тем не менее, Вашингтон тогда не пошел навстречу Варшаве. Госдеп ссылался на заявления от осени 2022 года: Штаты не готовы базировать боеголовки на территории государств, которые присоединились к НАТО после 1997 года.

    15 февраля 2026, 15:30 • Видео
    Европа нашла в США корень своих бед

    Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    15 февраля 2026, 18:45 • Новости дня
    Политолог объяснил возвращение Мединского в переговорную группу с Украиной

    Политолог Данилин: На переговорах в Женеве Мединскому предстоит обсудить спектр глобальных проблем

    Политолог объяснил возвращение Мединского в переговорную группу с Украиной
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Мединский является человеком, который глубоко погружен в имеющиеся между Россией и Украиной разногласия. Обладая пониманием всей подоплеки конфликта, он сможет задать правильный тон обсуждения политических вопросов в Женеве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский.

    «Западные СМИ пытаются трактовать возвращение помощника президента Владимира Мединского в переговорную группу с Украиной как ужесточение позиции Москвы. Могу сказать, что американские и европейские журналисты не понимают сути сложившихся вещей», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «В конечном счете, это именно украинские спецслужбы устроили покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Поэтому западным газетам лучше было бы написать о том, почему террористические методы не помогают приближать мир. Впрочем, назначение Мединского не говорит об ужесточении наших позиций», – добавляет он.

    «Важно понимать, что речь идет о человеке, который уже был руководителем российской переговорной группы. То есть он глубоко погружен во всю сложившуюся проблематику спорных и принципиально важных вопросов непосредственно политического характера. Соответственно, Москва таким жестом дает понять, что к их обсуждению и предстоит вернуться на новом этапе переговоров», – говорит собеседник.

    «Нам предстоит проговорить целый спектр глобальных проблем. Среди них, например, тема итогового территориального размежевания, которая должна подразумевать уход ВСУ с оккупированных земель. Важно обсудить и статус русскоязычного населения на Украине. Нельзя допустить, чтобы после окончания конфликта оно подвергалось гонениям или ущемлениям», – уточняет эксперт.

    «Нужно запустить дискуссию и о более глобальном понимании безопасности. Речь идет о том, что стало причиной СВО: несправедливого распределения баланса сил в Европе. Тем не менее, это не означает, что военные вопросы отойдут на второй план. Ни в коем случае: просто политическим проблемам теперь уделят соразмерное внимание», – заключил Данилин.

    Ранее стало известно, что российскую делегацию на переговорах в Женеве возглавит Владимир Мединский. Встреча пройдет на следующей неделе в трехстороннем формате. Принимать участие будут Россия, США и Украина. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем группы от Москвы стал начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    Напомним, Мединский был главой российской делегации на переговорах как в 2022 году, так и в возобновленном формате стамбульских встреч 2025 года. Первая встреча сторон состоялась через несколько дней после начала спецоперации. При этом несколько раундов проходили на территории Белоруссии.

    Возобновились же переговоры 16 мая 2025 года – после трех с лишним лет перерыва, причем снова в Стамбуле. По итогам серии встреч стороны обменялись меморандумами и обсудили свое видение возможного прекращения огня. Среди договоренностей, которых удалось достичь – возвращение не менее 1,2 тыс. пленных от Москвы и Киева.

    Примечательно, что в Женеве Украину также будет представлять первый заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Давид Арахамия, который также принимал участие и в переговорах в Стамбуле.

    15 февраля 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперт перечислил причины нежелания Зеленского заключать мир

    Политолог Скачко: Зеленский демонстрирует неимоверный эгоизм в вопросах завершения конфликта

    Эксперт перечислил причины нежелания Зеленского заключать мир
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский не хочет идти на мирное соглашение из-за собственного эгоизма: как только конфликт завершится, его дни у власти будут сочтены. Желающих смести нелегитимного президента много: это и народ Украины, и националисты, и западные партнеры, вложившие в Киев колоссальные средства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир».

    «Владимир Зеленский не желает заключения мира из-за неуверенности в своем собственном будущем. Только конфликт удерживает его от ответственности за все, что он натворил. Он принял страну в более-менее приемлемом состоянии – многое на тот момент можно было исправить. Но сегодня же мы видим: именно он довел республику до ручки», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Под его контролем государство скатилось в пучину боевых действий, что спровоцировало катастрофических масштабов экономическую яму. В стране не осталось денег – она существует исключительно за счет внешних вливаний. Но это не самое страшное. Гораздо более ужасно то, как изменились жизни людей», – добавляет он.

    «Мужчин отлавливают, бусифицируют. Женщины страдают от того, что их мужья и сыновья уходят на фронт. Все это не прибавляет Зеленскому легитимности. При таких условиях победы на выборах ему не видать. Кроме того, во внутренней политике остается сильным влияние националистов, которые сметут его при первой же попытке заключить мир с Россией», – говорит собеседник.

    «Но есть и фактор «внешних партнеров». Европа накачивала Украину с конкретной целью – противостоять Москве. Сойти с этих рельсов после столь колоссальных вливаний капитала Киеву не дадут. Зеленский зависим от Брюсселя, а в текущих обстоятельствах выйти из-под его контроля возможным не представляется», – уточняет эксперт.

    «Он пытается юлить – просит о двухмесячном прекращении огня, пытается придумать шаткие и странные дипломатические конструкции. Но все это он делает исключительно ради себя. Этот человек обрел целое государство на колоссальные страдания лишь из-за того, что боится за собственное будущее. Это эгоизм в высшей степени его проявления», – заключил Скачко.

    Ранее Зеленский заявил, что Украина будет согласна только на «справедливый мир». До этого он также подчеркивал, что Киев не будет соглашаться ни с какими «унизительными» условиями завершения конфликта.

    Напомним, подобные заявления звучат на фоне скорого начала нового раунда трехсторонних переговоров (Россия, США, Украина) в Женеве. Группу от Москвы  возглавит Владимир Мединский. Предыдущий же раунд прошел 4-5 февраля в Абу-Даби. Тогда руководителем делегации РФ был начальник главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков.

    Ранее замглавы МИД России напомнил об идеи введения внешнего управления Украиной под эгидой ООН после завершения СВО. возможность введения в Киеве временного внешнего управления. По мнению политолога Станислав Ткаченко, создание внешней администрации на Украине может стать ключом к ликвидации нелегитимности текущих властей страны.

    16 февраля 2026, 13:21 • Новости дня
    Дмитриев «похвалил» Каллас за цитирование комиксов Marvel

    Глава РФПИ Дмитриев высмеял использование Каллас цитат из комиксов Marvel

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично отреагировал на цитирование комиксов Marvel верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

    Дмитриев с иронией отреагировал на цитирование комиксов Marvel главой дипломатии ЕС Каей Каллас, передает ТАСС.

    «Кая Каллас, главный дипломат ЕС, пообещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги. Она сообщает о хорошем прогрессе – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!» – написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети.

    Ранее Кая Каллас в ходе панельной дискуссии на конференции процитировала персонажа комиксов вселенной Marvel. Таким образом она призвала европейцев к объединению. Позже политик вновь повторила свой призыв к «общему сбору» стран Евросоюза.

    Дипломат сравнила жителей европейских стран с супергероями, снова обратившись к вселенной Marvel за вдохновением. Она подчеркнула, что героями становятся в результате выбранного ими пути, а не благодаря способностям, которые им даны.

    Ранее издание Politico присудило необычные «награды» участникам Мюнхенской конференции по безопасности, и Кая Каллас получила премию за худший «покерфейс» – «поджатые губы и надутые щеки».

    Кая Каллас заявила, что после завершения нынешней работы станет очень умной благодаря увлечению чтением.

    16 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Песков: Кремль не планирует судиться из-за товаров с изображением Путина

    Tекст: Антон Антонов

    Кремль не намерен подавать судебные иски против производителей товаров с изображением президента России Владимира Путина, если нет признаков оскорбления личности, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о возможности судебных разбирательств, Песков заявил: «Мы не планируем», – передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Кремль внимательно следит за тем, чтобы подобная продукция не содержала оскорбительных элементов, поскольку в таком случае меры будут приняты в рамках действующего законодательства.

    Песков отметил, что продажа кружек, футболок и других товаров с изображением президента свидетельствует о его популярности. По словам Пескова, это одно из выражений чувств людей в современном мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре на Ozon были раскуплены футболки с изображением президента России и надписью «Крепкий Орешник». СМИ обнаружили эти футболки на Ozon по запросу «орешник».

    В 2019 году латвийские спецслужбы провели масштабное расследование «угрозы национальной безопасности» со стороны России, которая, по их мнению, заключалась в продаже в Риге маек с изображением Путина.

    16 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Названо место проведения переговоров по Украине в Женеве

    Местом проведения переговоров по Украине в Женеве выбран отель InterContinental

    Названо место проведения переговоров по Украине в Женеве
    @ Christiane Oelrich/dpa/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Местом проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине в Женеве выбрана гостиница InterContinental.

    «Все будет проходить в InterContinental», – заявил источник ТАСС.

    Напомним, в Женеве 17 февраля запланировали переговоры по Украине без прямого участия ООН и Швейцарии. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал обсуждение вопроса территорий на переговорах в Женеве. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что на переговорах Украину больше всего интересуют гарантии безопасности.

    В понедельник в Женеву прибыли первые делегации для переговоров по Украине. США обеспечили безопасный пролет российской делегации через ЕС в Женеву.

    16 февраля 2026, 12:49 • Новости дня
    Кремль сообщил о разговоре Путина с Токаевым

    Песков: Путин проводит телефонный разговор с Токаевым

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России сообщил о международном телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Президент России Владимир Путин в данный момент ведет телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    О содержании беседы пока не сообщается. Ожидается, что детали разговора будут обнародованы позже.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в понедельник проведет встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

    16 февраля 2026, 12:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Орловской области Клычковым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Владимир Путин проведет в понедельник встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что работа с регионами – неотъемлемая часть повседневной деятельности главы государства. «Продолжит также наряду с остальным Путин заниматься региональными делами. Неотъемлемая часть ежедневной работы президента. Сегодня будет с докладом у президента губернатор Орловской области Андрей Клычков», – заявил представитель Кремля .

    Ожидается, что Клычков представит президенту доклад о текущей ситуации в Орловской области и обсудит актуальные вопросы развития региона.

    Ранее президент Владимир Путин поддержал планы Андрея Клычкова избираться губернатором Орловской области на новый срок.

    16 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин подтвердил участие в саммите ЕАЭС в Астане

    Путин принял приглашение Токаева и подтвердил участие в заседании ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подтвердил свое участие в предстоящем в конце мая в Астане заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в Кремле.

    Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и казахстанского лидера Касыма-Жомарта Токаева, сообщается в Max Кремля.

    Путин и Токаев  обсудили выполнение договоренностей по развитию российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, уделив особое внимание совместным торгово-экономическим проектам.

    Владимир Путин подтвердил свое участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане. Президент Казахстана пригласил российского лидера приехать с государственным визитом в страну, и приглашение было принято с благодарностью.

    Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы международной повестки и договорились поддерживать тесный контакт.

    Пресс-секретарь президента России сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    16 февраля 2026, 13:58 • Новости дня
    Путин заявил о росте валового регионального продукта в России

    Путин заявил о росте валового регионального продукта в России на 1%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым президент Владимир Путин отметил, что Орловская область показала рост валового регионального продукта (ВРП) на 2,6%, в то время как по стране в среднем рост ВРП составил 1%.

    «ВРП действительно демонстрирует очень хорошие показатели. Если в среднем по России, как на сегодняшний день смотрится, рост – 1%, у вас – 2,6%, то есть больше чем в полтора раза», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Он также отметил, что в регионе растут хорошим темпом инвестиции.

    В понедельник глава государства принимает в Кремле руководителя Орловской области. В прошлый раз Путин встречался с Клычковым в двустороннем формате в июне 2023 года.

    Напомним, ранее Путин сообщил о запланированном замедлении роста ВВП России.


    16 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Орловский губернатор сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году

    Клычков доложил Путину о планах завершить строительство аэропорта в Орле в 2027 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Строительство аэропорта в Орле планируется завершить в 2027 году, что на год раньше первоначальных сроков, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Клычков отметил, что работы на объекте ведутся активно, передает ТАСС.

    Путин обратил внимание главы региона на необходимость капитального ремонта значительной части медицинских учреждений области. «Прошу вас обратить особое внимание на ремонт медицинских учреждений. Большой процент требует капитального ремонта», – подчеркнул президент.

    Кроме того, Клычков сообщил о завершении строительства современного студенческого кампуса в Орле. Комплекс рассчитан на полторы тысячи мест, его общая площадь составит 60 тыс. квадратных метров, из которых 30 тысяч отведены под образовательную среду. Для кампуса был создан консорциум всех шести федеральных вузов региона, чтобы обеспечить единую образовательную инфраструктуру.

    Ранее на встрече с Клычковым Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участникам СВО.

    16 февраля 2026, 14:24 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о планах обсудить с Путиным участие Белоруссии в «Совете мира»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с президентом России Владимиром Путиным участие Минска в «Совете мира».

    В ходе встречи с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым Лукашенко отметил, что этот вопрос может быть поднят на Высшем госсовете Союзного государства и в дальнейших двусторонних переговорах, передает БелТА.

    «Обязательно этот вопрос обсудим с президентом Путиным. Может быть, на Высшем госсовете. Но потом у нас целые сутки еще переговоры будут с ним. Мы обязательно коснемся этого вопроса», – приводит слова белорусского президента агентство.

    Лукашенко подчеркнул, что планирует сопоставить позиции Минска и Москвы относительно деятельности «Совета мира». Он также допустил, что его точка зрения может измениться под влиянием аргументов Путина или, наоборот, российский лидер услышит от него что-то новое.

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена участвовать в работе «Совета мира» на условиях полного суверенитета, занимать свою позицию, а «не лизать кого-то».

    Напомним, в январе белорусский президент оформил согласие страны на участие в международном органе по регулированию ситуации в секторе Газа, предложенном президентом США Дональдом Трампом.

    16 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Клычков на встрече подарил Путину статуэтку зубра

    Губернатор Орловской области Клычков подарил Путину статуэтку зубра

    Tекст: Вера Басилая

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подарил главе государства статуэтку зубра, сообщили в Кремле.

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил главе государства статуэтку зубра, сообщается на сайте Кремля.

    «Позвольте, небольшой сувенир от Орловской области – зубр», – заявил Клычков, передавая статуэтку президенту.

    Губернатор рассказал, что в Орловской области с 1990-х годов восстановили популяцию диких зубров, и сейчас в регионе насчитывается самая большая популяция этих животных в Европе – 820 особей. По его словам, уникальность орловских зубров в том, что у них четыре генетические линии, благодаря чему поголовье не вырождается.

    Путин поблагодарил губернатора за оригинальный подарок и отметил значимость работы по сохранению редких видов животных.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

    16 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Путин поздравил Клычкова с рекордным урожаем пшеницы в Орловской области

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы.

    Президент России Владимир Путин поздравил губернатора Орловской области Андрея Клычкова с рекордным урожаем пшеницы, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи в Кремле Клычков доложил главе государства об успехах региона в сельском хозяйстве и отметил, что по словам Геннадия Зюганова, в Орловской области удалось добиться рекордных урожаев – 185 центнеров с гектара.

    Путин отреагировал на доклад словами: «Это здорово. Поздравляю вас».

    Губернатор подчеркнул, что этот результат стал возможен благодаря внедрению новых методов в агросекторе и поддержке со стороны федеральных властей.

    Ранее на заседании Государственного Совета России Геннадий Зюганов заявил, что урожай пшеницы в Орловской области является лучшим в мире. Он также предложил внедрять успешный опыт региона в других областях страны для увеличения производства зерна. В ходе встречи в Кремле обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития региона.

    Президент Владимир Путин поддержал создание национального семеноводческого центра в Орловской области при участии частного бизнеса.

    Путин поблагодарил регионы за помощь семьям бойцов и участников спецоперации на Украине.

    Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил о планах завершить строительство аэропорта в 2027 году.

    БРИКС движется к невидимой для США системе расчетов

    Желание США контролировать все мировые финансовые потоки приводит к обратному результату. Объединение БРИКС все больше движется к созданию независимой от доллара платежной системы. Как может быть устроена эта структура, какие преимущества она даст России – и почему тем не менее о создании общей валюты БРИКС речь более не идет? Подробности

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Как Финляндия предала поверивших в нее россиян

    «Мы намерены забыть о Финляндии навсегда... Мы никогда не поедем обратно в страну, которая нас предала». Такими словами граждане России, которым удалось продать свою недвижимость в Финляндии, сегодня проклинают финские власти. Десятки тысяч россиян обмануты этой страной и стали объектом преследования по национальному признаку. Как и почему такое произошло? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

