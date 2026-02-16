  • Новость часаПосол Степанов предостерег Канаду от конфискации дипсобственности России
    Японию готовят к войне с Россией и Китаем
    16 февраля 2026, 08:50 Мнение

    Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов

    политолог

    Власти Японии намерены внести поправки в «пацифистскую» Конституцию страны, заявила премьер Санаэ Такаити, чья правящая Либерально-демократическая партия накануне одержала уверенную победу на парламентских выборах.

    «Опираясь на уже имеющиеся наработки и проведенные за это время дискуссии, а также заручившись сотрудничеством всех парламентских фракций, я полна решимости упорно трудиться над тем, чтобы подготовить проект поправок и создать условия для скорейшего проведения референдума об изменении Конституции», – сказала она.

    Ранее по итогам досрочных выборов правящая партия Такаити смогла восстановить контроль над нижней палатой парламента, что дает ей возможность единолично назначать председателей парламентских комитетов и ускорять прохождение законопроектов. Для потенциальных противников Японии (а таковыми Токио официально считает Россию, Северную Корею и Китай) ничего хорошего в этом нет.

    Напомню, «пацифистская» Конституция была навязана Японии по итогам ее поражения во Второй мировой войне: она запрещала ей иметь армию (вместо этого созданы Силы самообороны) и вести войны за пределами страны. Подобное положение дел давно не устраивает сторонников реваншизма, к которым относится Такаити.

    Активные, хотя тогда еще робкие шаги по пересмотру конституции начались еще в годы премьерства Синдзо Абэ, который выступал за последовательное смягчение «пацифистской» сути Основного закона. Так у Сил самообороны появилась возможность действовать за пределами страны, в том числе в целях защиты союзников. Кто является союзниками Японии? Прежде всего, конечно, США. Кроме того, концепция национальной обороны дополнилась положением о возможности нанесения превентивных ударов по врагам Японии. То есть уже тогда японские Силы самообороны, по сути, получили юридическую возможность стать реальной армией. Тогда же Япония стала членом «индо-тихоокеанского НАТО» – Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) наряду с Австралией, Индией и США. Причем Абэ был одним из инициаторов создания этого блока. Впрочем, в связи с выходом из проекта Австралии он затух.

    Кроме того, при Або же началась накачка Японии американским оружием. В частности, Токио начал наращивать закупки истребителей пятого поколения, создав серьезную авиационную группировку. В 2011-м Японией было заказно 42 истребителя F-35, а в 2020-м США заявили о планируемой продаже Японии еще 105 самолетов. К тому же при Абэ заметно усилилась реваншистская риторика японских властей. Он возродил традицию посещения милитаристского храма Ясукуни в центре Токио, который ассоциируется с японским милитаризмом, что вызвало бурные протесты в странах региона. Апофеозом этого процесса стало нарушение японскими властями неизменной традиции в годовщину Второй мировой публично выражать «глубокое раскаяние» за действия Токио.

    Наконец, при Абэ в японский политический дискурс вновь вернулся несколько подзабытый вопрос «Северных территорий», то есть российских Курильских островов, которые японцы продолжают считать своими. Власти активно педалировали эту тему, подогревая реваншистские настроения снизу. Абэ даже картинно поклялся на могиле отца «вернуть» острова. А в прошлом сентябре глава МИД Японии Такэси Ивая открыто заявил, что в 1945 году Россия якобы незаконно напала на Японию и оккупировала Курилы.

    Реваншистскую риторику Токио активно поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. То есть мы имеем два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм. Помимо находящихся в регионе американских универсальных десантных кораблей (УДК), у японцев есть свои собственные корабли с функциями, схожими с УДК – эсминцы-вертолётоносцы типа «Хюга», созданные якобы для противолодочной обороны, однако, по факту, являющиеся полноценными авианосцами – то есть наступательным вооружением.

    УДК – корабль для высадки десанта. Куда японцы намерены высаживать десант? Интересно, что на вооружении «сил самообороны» находятся 12 конвертопланов MV-22 Osprey – это главное десантное оружие США, которое они больше никому никогда не предоставляли. На них японцы (совместно с американскими морпехами), в частности, неоднократно проводили учения по «захвату островных территорий». Что за территории они учатся захватывать? Конечно, трудно представить себе ситуацию, что Япония вдруг нападет на одну из двух ядерных держав – Россию или Китай. Впрочем, никаких гарантий того, что у Токио не появится собственное ядерное оружие – нет. Во всяком случае, там в любой момент могут появиться его американские носители.

    В 2020-м году на японских эсминцах начали появляться американские установки якобы ПРО Aegis Ashore. Почему «якобы»? Потому что уже каждый школьник знает, что эти ПУ могут быть легко переоборудованы в наступательные, чтобы запускать крылатые «Томагавки». Это было тогда, когда американцы еще придерживались договора РСМД. Сейчас им ничего не связывает руки. В прошлом году появилась информация о намерении Вашингтона разместить ракетные системы среднего радиуса действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, об этом, в частности, говорил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн. И хотя Япония прямо не упоминалась, но интервью, в котором он это сказал, давалось именно японским СМИ. Тем более, что, учитывая полную зависимость Токио от США по договору 1960-го года, Япония представляется куда более перспективной площадкой, чем, к примеру, Южная Корея или Филиппины.

    Флинн, кстати, тогда проговорился, что для США «крайне важным является поиск путей противодействия модернизации ракетного потенциала Китая». Сами же японские СМИ тогда писали, что Вашингтон запрашивал у Токио разрешение на размещение на ее территории гиперзвуковых ракет LRHW и «Томагавков» в качестве одного из элементов стратегии по присутствию таких вооружений на так называемой первой цепи островов, которые закрывают Китаю выход в Тихий океан.

    Напомню, что Вашингтон изначально хотел разместить Aegis Ashore на берегу, но тогда пришлось согласиться на корабельный вариант из-за массового протеста местных жителей, которые, несмотря на старания пропаганды, пытающейся стереть память о Хиросиме и Нагасаки, не хотели превращаться в мишень в ядерной войне.

    Очевидно, главной задачей Такаити и ее команды станет окончательное решение проблемы слома общественного мнения – и окончательная отмена «пацифисткой» Конституции должна стать финалом этого процесса. Финалом юридическим и психологическим – де-факто, повторю, Япония уже давно имеет боеспособную армию, которую идейно и технически готовят к войне.

    Прошлой осенью, когда Китай и Россия отмечали 80-летие победы над Японией во Второй мировой, помощник президента РФ, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев рассказал в интервью о японском реваншизме, отметив, что декларируемый Токио пацифизм остался лишь на бумаге, и что Япония сегодня является одной из мощнейших морских держав мира.

    По словам Патрушева, усиление оборонительного потенциала на Дальнем Востоке, усиление нашей морской мощи в Тихом океане входит в приоритеты военного строительства России. В любом случае, нам нужно быть готовыми к любому развитию событий в координации с нашими союзниками в КНР и КНДР.

    Повторю, это не значит, что стоит ждать открытого и непосредственного нападения японских войск в ближайшее время. Тем не менее, в случае глобального конфликта НАТО с Россией и Китаем, можно опасаться того, что Япония вступит в войну, став вторым фронтом. Эта идея уже витала в воздухе во времена Второй мировой, когда остатки здравого смысла остановили японцев от нападения на СССР, чьи вооруженные силы были скованы на западном фронте. Но тогда Япония была суверенным государством и могла сама принимать решения. А сегодня это оккупированная США территория, которую те в случае войны могут использовать по своему усмотрению. А у власти в Токио убежденная реваншистка, что многократно увеличивает опасность.

