Коалиция Такаити обеспечила большинство в нижней палате парламента Японии

Tекст: Катерина Туманова

Коалиция премьер-министра Японии Санаэ Такаити, первой женщины-лидерв в стране, которая, по ее словам, вдохновляется британской «железной леди» Маргарет Тэтчер, обеспечила своей Либерально-демократической партии 328 из 465 мест в нижней палате парламента, передает Reuters.

Либерально-демократическая партия преодолела необходимый барьер в 233 места менее чем через два часа после закрытия избирательных участков. Вместе с партнером по коалиции, Японской инновационной партией, известной как Исин, Такаити имеет подавляющее большинство в две трети мест.

Это облегчает реализацию ее законодательной программы, поскольку теперь она может преодолевать сопротивление верхней палаты.

«Эти выборы повлекли за собой серьезные изменения в политике, в частности, значительные изменения в экономической и фискальной политике, а также усиление политики безопасности. Эти политические решения вызвали сильное сопротивление... Но если мы получили поддержку общественности, то мы действительно должны бороться с этими проблемами всеми силами», – заявила Такаити в телеинтервью.

В этот раз в Японии работали 44,6 тыс. избирательных участков, а активность избирателей была умеренной. По данным министерства общенациональных дел и коммуникаций Японии, досрочно проголосовали 27,1% граждан, а явка к 18.00 по местному времени достигла 26,01%.



