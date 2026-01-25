Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Прохожие спасли женщину с ребенком из упавшей в канал машины в Махачкале
В Махачкале прохожие вытащили женщину с ребенком из машины, которая упала в канал имени Октябрьской революции, водитель выбрался самостоятельно, сообщили в пресс-службе прокуратуры Дагестана.
Отмечается, что в Махачкале автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Инцидент произошел 24 января, в салоне находились женщина и ребенок, которых спасли прохожие. Водитель автомобиля смог выбраться самостоятельно спустя некоторое время, передает РИА «Новости».
В пресс-службе прокуратуры Дагестана заявили, что проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Особое внимание уделяется соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и защите несовершеннолетних.
Несколько мужчин забрались на металлическую перекладину над каналом, и один из них через окно автомобиля смог вытащить ребенка, когда машина проплывала под ним. Мать ребенка также благополучно доставили на берег, сообщают очевидцы.
Ранее глава республики Сергей Меликов сообщил, что в Махачкале автомобиль с четырьмя пассажирами упал в канал имени Октябрьской революции, людей из машины спасли трое очевидцев, среди которых были два дагестанских спортсмена.
В сентябре в результате опрокидывания минивэна на трассе Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды пострадали шесть человек, среди которых оказались двое детей.