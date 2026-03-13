«Единая Россия» отчиталась о масштабном восстановлении жилья и дорог

Tекст: Вера Басилая

О достижениях партии «Единая Россия» за пять лет реализации народной программы сообщил Владимир Якушев на форуме «Есть результат!» в Ростове-на-Дону.

По словам Якушева, по проекту «Городская среда» приведено в порядок 120 тыс. общественных пространств и дворов. Он отметил, что объекты для благоустройства выбирались самими жителями, а в голосованиях за последние годы участвовали почти 70 миллионов человек.

«Вместе мы преобразили многие города и поселки, сделали их удобнее, безопаснее и привлекательнее для жизни», – заявил Якушев.

В исторических регионах, по информации секретаря Генсовета, построено и восстановлено более 7 тыс. жилых домов, 3,5 тыс. объектов коммунальной инфраструктуры, свыше тысячи школ и детсадов, более 70 фельдшерских пунктов.

Якушев добавил, что такие восстановительные работы впервые ведутся в современной истории во время боевых действий, и партия продолжит этим заниматься.

За время действия народной программы введено более полумиллиарда квадратных метров жилья, расселено 16 млн квадратных метров аварийного фонда, а новое жилье получили 920 тыс. человек. Якушев особо выделил, что люди переехали в современные и комфортабельные квартиры.

Партия расширила семейную ипотеку, теперь льготные условия доступны на вторичном рынке там, где мало новостроек. Более 3 млн граждан получили поддержку по программам субсидирования ипотечных ставок, обеспечено законодательное закрепление стандарта – новые кварталы строятся с социальной инфраструктурой.

По проекту «Безопасные дороги» с 2019 по 2025 годы построили и отремонтировали более 150 тыс. километров дорог. В сфере ЖКХ заменено около 7 тыс. километров сетей и завершен ремонт почти 600 объектов. Якушев заявил о необходимости сделать тарифы ЖКХ прозрачными для граждан и отметил, что модернизация этой сферы станет одним из ключевых направлений новой народной программы.

На пленарном заседании Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» работает в интересах страны даже в сложные времена, а сильная народная программа – главный аргумент на выборах. По его словам, итоги парламентских выборов определят развитие России, а партия опирается на доверие граждан.

Партия начала сбор предложений в новую Народную программу, которая будет состоять из двух документов: предвыборная часть с планами на срок парламента и стратегический блок с идеологией и ценностями. Для подготовки программы создан экспертный совет с участием представителей науки, промышленности, участников СВО и других отраслей.

«Единая Россия» анонсировала проведение в Ростове-на-Дону форума «Есть результат!» по вопросам жилищного строительства и ЖКХ.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев призвал сделать механизм формирования коммунальных тарифов прозрачным и понятным для граждан.