Во время заседания Совета Безопасности ООН произошел спор между постпредом России Василием Небензей и заместителькой министра иностранных дел Украины Марьяной Беца. Предметом его стало происхождение главы российской делегации.

«Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: ее трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник (постпред Украины в ООН – ред.)», – сказал Василий Небензя на заседании СБ ООН, передает ТАСС.

В ответ на это мадам Марьяна со всей экспрессией торговки киевского Владимирского рынка, что неподалеку от описанной Куприным Ямы, выдала следующее: «Во-первых, господин Небензя, вы не украинец и не притворяйтесь им. Во-вторых, мы никогда не были одной нацией с Россией и никогда не будем одной нацией с Россией». И дальше ее продолжало нести по кочкам: «Украина – это демократическая, свободная европейская страна. Россия – это агрессивное государство, которое позволяет себе агрессию». Честно говоря, эту часть и разбирать не стоит. Достаточно посмотреть видео насильственной мобилизации и почитать формулировки приговоров украинских судов, чтобы всё стало понятно.

Постпред России парировал: «Для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете. Дело не в этом. Национальность у нас общая, а вот веры – разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за тридцать сребреников».

Так все-таки, чья фамилия Небензя? Могла ли она появиться у запорожских казаков? На сайтах, посвященных ономастике, обычно представлены две версии, и обе – совсем не казацкого происхождения. Одна из них – от немецкой фамилии Небензее (возле водоема). Известно, что отец постпреда России Алексей Андреевич родом из села Новокрасино Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне – Руднянский район Волгоградской области). В тех краях еще с екатерининских времен было много немецких поселенцев. Так что он мог оказаться и потомком одного из них, изрядно смешавшихся за почти полтора века с выходцами из малороссийских губерний. А когда отцу дипломата было два-три года, в тех краях многих записали в украинцы.

Другую версию можно отмести с порога. Этимология слова та же, но принадлежала фамилия ашкеназским евреям. Действительно, такое встречается, и даже известен факт перехода обосновавшегося в Киеве еврея Небензи в купеческое сословие в первой половине позапрошлого века. Но село Новокрасино в черту оседлости не входило, а родитель российского дипломата на момент рождения ныне всемирно известного сына находился на посту заведующего отделом пропаганды и агитации Волгоградского обкома КПСС. На такую работу в 1961 году евреям путь был заказан, а кадровики к подбору кандидатур на руководящую партийную работу подходили со всей ответственностью.

Возможен и третий вариант, также присутствующий в описании истории этой фамилии – от прозвища, видоизмененного слова «небесный». Но казачьего происхождения он не гарантирует, тут и мужицкое возможно, как малороссийское, так и польское. В принципе, могли Небензей назвать и казака, который часто задирал нос и смотрел на небо, но это еще нужно доказать, покопавшись в реестрах и ревизских сказках. Но запорожский казак – это не про национальность, а про готовность защищать православную веру с оружием в руках. И в Сечи были не только малороссы, но и греки, волохи и даже крещенные татары, как предки казненного Мазепой судьи и первого главы российского МВД из рода Кочубеев.

Малороссийские, в том числе и казацкие, фамилии происходят от прозвищ, данных сослуживцами и соседями. Гарантированно казацкими являются те фамилии, которые перечислены в списках дворянских собраний Харьковской, Полтавской и Черниговской губерний. То есть Лесевицкий, Гоголь-Яновский или Бублик-Погорельский точно служили в полках в нерядовых чинах. Об остальных можно узнать в сохранившихся полковых реестрах, если не полениться. Возможно, там найдется какой-либо Небензя и предки его матери Антонины Тимофеевны.

Не зря же потомок казацкого старшины Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал, ведь в его родных местах до сих пор можно встретить носителей фамилий Роздерымотня, Пидгивнюк, Белоцыця и даже Пипко-Бисноватая. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

Таким образом, фамилию Небензя с небольшими вариациями мы можем встретить хоть и нечасто, но везде от Рейна до Амура. И значительную часть ее носителей почти сто лет назад записали в украинцы вне зависимости от того, кем они сами себя считали. И если Небензя живет не в Польше или Германии, то он с высочайшей вероятностью – русский, возможно имея при этом и малороссийские корни, в том числе и казачьи.

Что же касается фамилии Беца, то славянских корней она не имеет. Есть романские (клюв в итальянском и стипендия в испанском) и ивритские (бейцим – яйца, причем во всех известных нам смыслах), но мало ли как помещик или волостной столоначальник решил обозвать мужика на вверенной ему территории. По части ономастической креативности малороссийским писарчукам не было равных в мире.

А то, что мадам Беца утверждает, что «мы никогда не были одной нацией с Россией и никогда не будем одной нацией с Россией», то ей по штату положено. Но она не может не знать, что великороссы и малороссы так смешаны между собой, что грани между ними не существует. Доходило до того, что на первых переговорах о разделе Советской армии российскую делегацию возглавляли Сергей Шахрай и Константин Кобец, а украинскую – Владимир Гринёв и Константин Морозов.

Как же одних отделить от других? Паспортами разве что. Так и сделали в СССР после переписи населения 1926 года, введя графу «национальность» и особыми директивами наказав, кого записать в украинцы. Это метод административно-бюрократический, ничего общего с наукой не имеющий.

Есть один народ, который существует с точки зрения любой науки, и только украинская пропаганда этого не признаёт. А еще есть советская привычка учить этнологию по карте, где Белгород и Харьков были окрашены в разные цвета. Как говорил знаток всех наук Виталий Кличко, «они окрасили себя в те цвета, в которые они себя окрасили». И это, пожалуй, на сегодняшний день наиболее точная формулировка оснований отдельного существования двух народов.