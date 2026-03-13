Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Дмитриев назвал Каллас расстроенным вассалом из-за планов США разделить ЕС
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал Каю Каллас вассалом и отметил ее «расстройство» по поводу политики США в отношении Европы.
Дмитриев резко высказался в адрес главы дипслужбы Евросоюза Каи Каллас, передает ТАСС.
В своей публикации в социальной сети Дмитриев назвал Каллас «расстроенным вассалом», комментируя ее реакцию на политику США в отношении Европы.
Ранее в интервью британской газете Financial Times Кая Каллас заявила, что Соединенные Штаты хотят разделить европейские правительства.
Дмитриев задавался вопросом о перспективах Каи Каллас и Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.