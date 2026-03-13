  • Новость часаЛукашенко пригрозил Украине и НАТО «Орешником»
    Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    13 марта 2026, 14:07

    Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов.

    По его словам, посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян был приглашен на встречу с министром иностранных дел Шри-Ланки Виджитой Хератом, передает ТАСС.

    «В ходе встречи Виджита Херат обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в Шри-Ланку», – отметил Рогов.

    Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте числа покупателей российской нефти.

    Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.

    12 марта 2026, 16:15
    Ворончихина принесла России серебро в гигантском слаломе Паралимпиады
    @ Maxim Thore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская горнолыжница Варвара Ворончихина завоевала серебряную медаль в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Ворончихина выступает в классе LW6/8-2, предназначенном для спортсменов с поражением части руки, передает РИА «Новости». По итогам двух попыток россиянка показала время 2 минуты 25,26 секунды.

    Победу в соревнованиях одержала представительница Швеции Эбба Орше, опередив Ворончихину на 2,84 секунды. Бронзовую медаль завоевала француженка Орели Ришар, уступив чемпионке 4,62 секунды.

    Для сборной России серебро Ворончихиной стало первым на этих Играх. Кроме того, команда уже завоевала четыре золотые и две бронзовые медали.

    Ранее Ворончихина завоевала золотую медаль в супергиганте. На церемонии награждения спортсменки на Паралимпийских играх впервые с 2014 года прозвучал национальный гимн России.

    12 марта 2026, 17:38
    Москвичи назвали запретные темы для обсуждения в отношениях
    @ Ute Grabowsky/picture alliance/photothek.de/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Общение с бывшими, деньги и любимые актеры – москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД, какие темы лучше не обсуждать в отношениях.

    «В отношениях не стоит обсуждать внешность. Для многих это болезненная тема, и здесь не всегда получается достичь компромисса», – делится наблюдением москвичка.

    «Пары не должны обсуждать, кто сколько зарабатывает и как тратятся средства. Тут дело во взаимоотношениях, а не в финансах», – полагает молодой человек. «Денежный вопрос надо обсуждать, хотя он действительно чуть ли не самый неприятный», – оппонирует другой прохожий.

    «В отношениях нельзя поднимать тему общения с бывшими. Это приводит к ссорам, недопониманию и расставанию», –  отметила еще одна москвичка. «Под запретом вся прошлая жизнь, которая была до брака», – подтверждает другая. «Прошлые отношения всех будоражат», – соглашается третья. «Также нежелательно обсуждать политику, там сейчас все очень сложно», – добавляет она.

    У партнеров есть и довольно узкопрофильные темы, которые лучше не поднимать, уверены некоторые. «Я бы не стала спорить об автомобилях. Просто мой муж автомеханик, и в этой битве он победит», – детализирует москвичка.

    «Лучше партнеру не говорить, что тебе нравится какой-то другой человек, даже если это актер», – делится опытом парень. «Также лучше не обсуждать те черты или поведение, которые тебе не нравится в партнере, потому что ты все равно его не поменяешь», – добавляет он.

    Впрочем, часть москвичей считает, что запретных тем для обсуждения у партнеров нет. «Отношения – это прежде всего доверие друг к другу. Думаю, стоит поднимать любые вопросы», – уверен молодой человек. «Если отношения – это действительно то, к чему вы стремитесь, каждая тема должна быть поднята», – соглашается москвичка.

    Ранее москвичи рассказали газете ВЗГЛЯД о принципах формирования бюджета в паре.

    13 марта 2026, 14:40
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный Рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    12 марта 2026, 21:50
    МИД повторно предостерег россиян от поездок в Германию

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД вновь рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Германии из-за продолжающейся дискриминации со стороны германских властей по национальному признаку.

    Министерство иностранных дел РФ вновь рекомендовало россиянам не посещать Германию без крайней необходимости, передает ТАСС. На брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что власти Германии сознательно относятся с подозрением к российским гражданам, проживающим или временно находящимся в стране, создают вокруг них атмосферу недоверия и подвергают их дискриминации.

    «Мы вновь предостерегаем от посещения Германии без крайней необходимости. Настоятельно рекомендуем руководствоваться размещенным на сайте Министерства иностранных дел нашей страны соответствующим предупреждением», – сказала Захарова.

    По ее словам, формы дискриминации включают изъятие предметов одежды, личных вещей и наличных денег на таможне, а также назначение крупных штрафов за нарушение антироссийских санкций. Помимо этого, отмечаются ограничения банковского обслуживания, в том числе постоянные проверки различного рода справок у российских граждан и русскоговорящих соотечественников.

    Ранее Мария Захарова упомянула Христа и демократию в комментарии к позиции Германии по ситуации вокруг Ирана. До этого МИД России указывал на использование канцлером Германии Мерцем цитат французского писателя, вдохновлявшего Геббельса, в антироссийских заявлениях.

    Напомним, Германия опустилась с первого на четвертое место в «Рейтинге недружественных правительств» от газеты ВЗГЛЯД за февраль.


    12 марта 2026, 15:42
    Постпред России при ОБСЕ заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз готовится к войне с Россией, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

    Он выступил с этим заявлением на очередном заседании Постоянного совета организации, передает ТАСС.

    По словам дипломата, несмотря на публичные заявления Евросоюза и НАТО о нежелании конфронтации, реальные действия свидетельствуют об обратном. Полянский подчеркнул, что Россия фиксирует масштабную милитаризацию Европы и беспрецедентную кампанию по идеологической обработке населения.

    «В ЕС и НАТО по-прежнему пытаются утверждать, что Старый Свет не ищет конфронтации с Россией. Однако факты – упрямая вещь, и они говорят об обратном», – подчеркнул российский представитель. По его мнению, у Москвы нет сомнений: Евросоюз готовится к военному конфликту с Россией.

    Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар сообщил о подготовке ЕС к войне с Россией.

    Президент Сербии Александр Вучич заявлял о «все более очевидной» войне между Европой и Россией.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что в Москве разделяют мнение о том, что европейские страны готовятся к военному конфликту с Россией.

    12 марта 2026, 18:20
    При ударе ВСУ по медучреждению в ДНР погибли восемь медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим совершил преднамеренный удар четырьмя беспилотниками самолетного типа по стационарному медучреждению в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, нападение произошло 10 марта около 3.40 по московскому времени. На момент атаки в здании находились более 130 пациентов и около 50 медицинских работников.

    В результате, согласно данным ведомства, погибли восемь медиков, еще десять человек, включая девять медицинских сотрудников, получили ранения различной степени тяжести. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская и другая помощь и поддержка», – сообщили в Минобороны.

    В феврале ВСУ нанесли удар по больнице в Брянской области FPV-дронами.

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области на прошлой неделе погибли пять полицейских.

    12 марта 2026, 16:38
    «Радио Судного дня» передало девять новых сообщений

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», передала еще девять голосовых сообщений.

    Девять необычных сигналов прозвучали в эфире военной радиостанции УВБ-76, которую также называют «Радиостанция Судного дня». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции.

    За четверг, с 9.22 до 15.59 по московскому времени, были зафиксированы сообщения с позывными: «Росчерк», «Зуекокриз», «Плексиглас», «Залпофирн», «Трутошут», «Панкозвук», «Блуд», «Кавказ», «Рискохолн» и «Ласка».

    УВБ-76 работает с 1970-х годов и считается одной из самых загадочных военных радиостанций. Она известна постоянным жужжанием, за что получила неофициальное прозвище «Жужжалка». Многие годы вокруг ее работы циркулируют теории о стратегическом назначении и связи с системами экстренного оповещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг утром «Жужжалка» передала еще пять сообщений.

    Накануне в эфире «Радиостанции Судного дня» зафиксировали шесть новых сигналов с разными позывными, включая «Греховный» и «Опустение». А 11 февраля «Жужжалка» выдала в эфир сразу 23 сообщения за один день.


    12 марта 2026, 17:45
    Пленный украинский сержант передал все координаты ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Захваченный в плен главный сержант украинской теробороны передал российским военным все известные позиции ВСУ около Купянска.

    Пленный главный сержант (равноценно старшине в ВС РФ) 6-го батальона 122-й отдельной бригады теробороны ВСУ Игорь Костин передал российским военнослужащим всю имеющуюся у него информацию о позициях и координатах украинских военных, пишет ТАСС.

    Костин уточнил, что попал в плен во время заведения солдат ВСУ на позиции. Он отметил, что осознает последствия своих действий и понимает, что по переданным координатам может быть нанесено огневое поражение.

    В обращении к родственникам Костин сообщил: «Со мной все нормально. Я живой, здоровый. Все будет хорошо. Относятся ко мне нормально. Кормят, поят, в тепле и не в обиде».

    Ранее другой украинский военнослужащий Николай Пилипчук, сдавшийся у Димитрова, выразил желание предоставить российским военным координаты территориального центра комплектования для нанесения авиаудара.

    До этого взятый в плен разведчик ВСУ Владимир Ли передал российской стороне ряд координат военных объектов украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными лучше, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.


    12 марта 2026, 16:30
    В Прикамье из-за ошибок врачей умерла беременная женщина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ряда врачебных ошибок в Чернушинской районной больнице Пермского края погибла беременная женщина после неверной диагностики и неудачных медицинских процедур, сообщил СК России.

    Трое врачей Чернушинской районной больницы Пермского края обвиняются в причинении смерти по неосторожности беременной пациентке, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Следствие завершило расследование трех уголовных дел по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Гинеколог, анестезиолог и хирург обвиняются в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, приведшем к трагедии.

    По данным ведомства, в ноябре 2024 года гинеколог неверно диагностировала состояние беременной женщины, не назначила ей стационарного лечения, из-за чего пациентка оставалась дома. 27 ноября у женщины резко ухудшилось самочувствие, началось кровотечение, что привело к внутриутробной гибели плода. После экстренной госпитализации и операции анестезиолог нарушил технику искусственной вентиляции легких и катетеризации, что привело к повреждению легкого.

    Позже для устранения осложнений в операционную был вызван хирург, который при установке дренажа в плевральную полость допустил ошибку и еще сильнее травмировал легкое пациентки. В результате всех полученных травм и осложнений женщина скончалась. Уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять россиянок потеряли детей вскоре после родов в Аргентине, куда они ехали ради получения гражданства для новорожденных.

    Ранее женщины заявили о врачебных ошибках и смертях в роддоме Новокузнецка.

    Между тем заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев во время авиарейса Анадырь – Москва спас беременную пассажирку с резкими болями в животе.


    12 марта 2026, 15:59
    Постпред России при ОБСЕ потребовал осудить удары по Брянску британскими ракетами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский потребовал от профильных структур организации осудить удары по Брянску, которые были нанесены 10 марта при помощи британских ракет Storm Shadow.

    Полянский уточнил, что под обстрел попал оживленный деловой квартал рядом с Брянским государственным инженерно-технологическим университетом, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что западные страны, поддерживающие киевские власти, стали прямыми соучастниками атаки, поскольку использование таких ракет невозможно без участия иностранных специалистов и предоставления разведданных странами НАТО. Он также заявил, что эти действия свидетельствуют о пренебрежении международным гуманитарным правом со стороны руководства Украины и западных спонсоров.

    Дипломат выразил надежду, что «профильные структуры ОБСЕ публично осудят преступные действия Владимира Зеленского и его западных союзников».

    Напомним, при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Брянске семь человек погиблипострадали 42 человека.

    Власти объявили 11 марта днем траура по погибшим в результате ракетной атаки на Брянск. Семьям погибших пообещали выплатить по 1,5 млн рублей.

    12 марта 2026, 20:32
    ФСБ в Брянске задержала иностранца за экстремизм в соцсетях

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ задержали в Брянске иностранного гражданина после публикации экстремистских комментариев в социальной сети, возбуждено уголовное дело.

    ФСБ задержала в Брянске иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщает УФСБ России по Брянской области. По данным ведомства, мужчина использовал для этого комментарии в одной из популярных социальных сетей.

    В пресс-релизе сообщается: «Выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранного гражданина, причастного к публичным призывам к осуществлению экстремистской деятельности… Указанное лицо в одной из социальных сетей оставило комментарии, в которых содержались призывы к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному признаку». В ведомстве уточнили, что противоправные сообщения касались разжигания вражды и угроз по национальному признаку.

    Следственный отдел УФСБ уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России против задержанного. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, иностранец находится под стражей.

    Ранее 19-летний житель Москвы получил три с половиной года колонии за создание экстремистского сообщества и призывы к насилию в интернете.

    До этого житель Симферополя и сотрудник кафедры одного из крымских учебных заведений Назар Трофимов был признан виновным в публичных призывах к экстремизму в интернете и получил такой же срок.

    А вот в Чувашии суд назначил два условных срока членам организации «Граждане СССР» за публичные призывы к насилию на национальной почве и экстремистскую деятельность через интернет.


    12 марта 2026, 17:59
    Тульские инженеры расширили линейку дронов «Овод»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тульские инженеры при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта расширили линейку дронов «Овод».

    К уже известной модели добавились новые беспилотники «Провод», «Проводник» и «Свод», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Разработчик и руководитель компании-производителя Андрей Иванов отметил, что клуб играет ключевую роль в технологическом развитии. «В Кулибин-клубе достаточно компетенций, чтобы распознать что-то диковинное, но крутое. Благодаря его работе обеспечивается и осуществляется технологический скачок», – сказал он.

    По словам Иванова, БПЛА «Овод» производится с различными размерами – семь, десять, 15 дюймов, а в ближайшее время в серию выйдут дроны размером 32 дюйма, затем – 34 дюйма. Кроме того, была разработана линейка «Довод», использующая не только ручное управление, но и техническое зрение, позволяющее беспилотным устройствам, таким как грузовые дроны «Баба-яга», выполнять задачи автономно.

    Предприятие в Туле насчитывает около 200 сотрудников, многие из которых – ветераны спецоперации на Украине, уточнил представитель Кулибин-клуба Глеб. Специалисты поддерживают тесный контакт с бойцами на передовой для быстрой адаптации продукции к условиям фронта, а боевой опыт сотрудников помогает совершенствовать дроны.

    В линейке также представлены воздушные ретрансляторы «Проводник», способные зависать в заданной точке без излучения радиосигнала, и беспилотники «Свод» с интеллектуальным наведением, автосопровождением и автономным поражением цели. «Довод» способен точно позиционироваться в пространстве благодаря захвату до 300 точек, а «Свод» использует элементы искусственного интеллекта для выбора и поражения цели на расстоянии до двух километров в ясную погоду.

    Кулибин-клуб Народного фронта занимается поиском лучших отечественных инженерных решений, тестированием и поддержкой их серийного производства. Благодаря этой инициативе на передовую уже поставлены тысячи современных средств радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и самоходные роботы.

    12 марта 2026, 21:18
    При атаке дронов на АЗС в Брянской области ранены два человека

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате удара FPV-дронами по автозаправке в Севске Брянской области были ранены двое мужчин, сообщают власти региона.

    Вооруженные силы Украины нанесли удар FPV-дронами по автозаправочной станции в городе Севске Брянской области. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. В результате атаки пострадали два мирных жителя, которые были оперативно доставлены в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

    Также в результате атаки был поврежден автомобиль и здание заправочной станции. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы, которые ликвидируют последствия удара.

    Накануне число жертв ракетного удара по Брянску 10 марта возросло до семи погибших и сорока двух раненых. Девятерых тяжелораненых отправили на лечение в Москву.

    ВСУ при атаке на Брянск применили не менее восьми ракет, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.


    12 марта 2026, 15:48
    В Белгородской области три человека пострадали после атаки дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских беспилотников в населенных пунктах Белгородской области пострадали трое мирных жителей, сообщают местные власти.

    В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали три человека, сообщает губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По словам главы региона, в селе Ржевка Шебекинского округа один из беспилотников поразил легковой автомобиль, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения груди, ног и руки. Его доставили в центральную районную больницу Шебекино бойцы самообороны.

    Еще один мужчина в этом же округе получил минно-взрывную травму, а также слепые осколочные ранения груди и ноги. Госпитализация ему не понадобилась, уточнил губернатор.

    Кроме того, в селе Мощеное в результате удара пострадала женщина. Ее перевели в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Накануне Вооруженные силы Украины также нанесли удары по двум муниципалитетам Белгородской области, в результате чего пострадали три мирных жителя.

    Ранее в Международный женский день в Белгородской области в результате двух атак дронов ВСУ получили ранения пять человек. А в субботу в регионе в результате атаки дрона ВСУ пострадали двое мужчин.

    13 марта 2026, 12:00
    Суд Швейцарии отклонил жалобу Газпрома на выплату «Нафтогазу»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская компания «Газпром» не смогла оспорить в швейцарском суде решение о выплате украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

    Швейцарский федеральный суд отклонил жалобу российской компании «Газпром» на решение Международного арбитражного суда, согласно которому Газпром должен выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов, передают «Вести».

    Речь идет о контракте на транзит российского газа через украинскую территорию.

    В июне 2025 года арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил «Нафтогазу» приводить в исполнение судебные решения против Газпрома за пределами России по соглашению о транзите газа от 30 декабря 2019 года. Тем не менее украинская компания заявила о намерении добиваться взыскания суммы в 1,37 млрд долларов согласно решению суда в Цюрихе.

    С первого января 2025 года Газпром объявил об отсутствии технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину после окончания соглашения с «Нафтогазом».

    Арбитражный суд Петербурга запретил «Нафтогазу» исполнять решения иностранных судов против российской компании. Ранее российская инстанция по требованию Газпрома увеличила неустойку для украинской стороны до 1,3 млрд долларов.

    12 марта 2026, 15:03
    Фонд «Защитники Отечества» помог получить медпомощь 280 тыс. ветеранам СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Фонд «Защитники Отечества» оказал поддержку в получении медицинской помощи и реабилитации более 280 тыс. ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

    «Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда», – подчеркнула статс-секретарь – замминистра обороны и председатель фонда Анна Цивилева.

    По ее словам, ветеранам доступны лучшие клиники, специалисты и передовые технологии отечественной медицины.

    Фонд тесно взаимодействует с Минздравом и региональными властями для обеспечения доступности и качества медицинской помощи. В каждом регионе определены ведущие медицинские учреждения по основным профилям, а при необходимости пациенты могут быть направлены в федеральные клиники. С 2024 года действует программа углубленной диспансеризации для защитников и их семей, транспорт к месту обследования и обратно обеспечивает фонд.

    В 2025 году программу диспансеризации прошли более 105 тыс. ветеранов – это вдвое больше, чем годом ранее. В результате обследований выявлено около 85 тыс. случаев заболеваний, из них более 20 тыс. – впервые. Более 23 тыс. ветеранов были направлены на медицинскую реабилитацию, а свыше 55 тыс. взяты под наблюдение врача.

    В общей сложности в 2025 году на реабилитацию направлены более 25 тыс. ветеранов, а санаторно-курортное лечение и курс реабилитации прошли более 20 тыс. защитников и членов их семей. Особое внимание фонд уделяет психологической поддержке: в филиалах фонда работают 400 медицинских психологов и 300 педагогов-психологов, а также доступны услуги специалистов МЧС.

    Фонд развивает региональные практики, такие как семейная реабилитация в Рязанской области и уникальный проект «Сурское мужество» в Пензенской области, где ветераны-инвалиды проходят трехнедельные программы восстановления и интеграции. Поддержку можно получить также через горячую линию Минобороны и онлайн-портал СВОИРОДНЫЕ.РФ.

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

