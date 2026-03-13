Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Шри-Ланка попросила Россию обеспечить поставки энергоносителей
Власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей, сообщил пресс-секретарь российской дипмиссии в Коломбо Михаил Рогов.
По его словам, посол России в Шри-Ланке Леван Джагарян был приглашен на встречу с министром иностранных дел Шри-Ланки Виджитой Хератом, передает ТАСС.
«В ходе встречи Виджита Херат обратился с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоресурсов в Шри-Ланку», – отметил Рогов.
Ранее Таиланд захотел покупать российскую нефть.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о росте числа покупателей российской нефти.
Напомним, США разрешили краткосрочную продажу российской нефти.