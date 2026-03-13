Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.3 комментария
Дрон ВСУ атаковал автобус с мирными жителями под Белгородом
Украинский беспилотник ударил по рейсовому автобусу на трассе в Белгородской области, ранения получили три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Атака произошла на участке автодороги Никольское – Таврово, дрон ударил по пассажирскому автобусу, сообщил губернатор, передает РИА «Новости».
Одному из пострадавших мужчин с осколочными ранениями оказали первую помощь, после чего попутным транспортом отправили в село Таврово. Второго раненого, получившего травму головы, местные жители отвезли в амбулаторию. Позже бригада скорой помощи доставила обоих пациентов в городскую больницу № 2 Белгорода.
Третьего мужчину с подозрением на баротравму неравнодушные граждане также привезли в медицинское учреждение. Однако после полного обследования врачи не подтвердили диагноз, пациента отпустили домой.
Накануне в результате ударов украинских беспилотников в Белгородской области пострадали трое мирных жителей. Ранее служебный автобус подвергся атаке дрона на участке автодороги Головчино – Масычево.