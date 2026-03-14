    Швеция напрашивается на ответ России в «бутылочном горлышке» Балтики
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США
    Названы причины ухода китайских автомобилей с рынка России
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    Киев и Бухарест обсудили судьбу Приднестровья за спиной Молдавии
    Подтверждена гибель экипажа «летающего танкера» США в Ираке
    Комбриг ВСУ получил третий пожизненный срок за сбитый Ил-76М с украинскими пленными
    Дмитрий Губин Чья фамилия Небензя

    Гоголь заметил, что нет такого прозвища, которое бы не стало русской фамилией. А он в этом толк знал. Причем ни о каких украинских делах классик словом не обмолвился, ибо знал, что всё вокруг русское, включая малороссийское.

    Ольга Андреева Свободы слова без закона не существует

    Павлу Дурову хочется дать простой совет: Паш, ну ты же русский человек! Приведи Telegram в соответствие с действующими в России и по всему миру законами. Только тогда ты будешь свободен.

    Борис Джерелиевский Наемники из ВСУ представляют опасность для всех

    С наемниками иностранного легиона ВСУ проблемы стали возникать с самого начала – по причине низкой дисциплины и склонности к криминалу. Многие из них занялись контрабандой оружия и наркоторговлей, случались и внутренние разборки с убийствами.

    14 марта 2026, 05:42 • Новости дня

    Иран пообещал открыть Ормузский пролива за юани

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана изучают вариант открытия Ормузского пролива для танкеров при условии оплаты поставок нефти в китайских юанях.

    Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.

    В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.

    Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.

    Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.

    Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.

    Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.

    13 марта 2026, 11:12 • Новости дня
    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник

    Axios: Хуситы могут атаковать США и Израиль из-за нападения на Иран

    Axios: В войне с США и Израилем у Ирана может появиться союзник
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с Вашингтоном и Тель-Авивом, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе, пишут американские СМИ.

    Новый иранский верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пообещал отомстить Тель-Авиву и Вашингтону за кампанию против страны, передает Axios.

    Он выразил благодарность «Хезболле», иракским ополченцам и йеменским мятежникам, намекнув на скорое присоединение последних к боевым действиям.

    Представители движения «Ансар Аллах» ранее предупредили, что их «пальцы находятся на спусковом крючке». Вашингтон считает группировку частью иранской «Оси сопротивления». Президент США Дональд Трамп вернул хуситов в список террористических организаций в начале своего второго срока.

    Аналитики опасаются, что вмешательство Йемена приведет к хаосу в регионе. Возможная блокировка Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов грозит драматически обострить международный кризис морских перевозок, ударив по экспорту нефти и сжиженного газа.

    Напомним, лидер движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил о полной готовности выступить на стороне Тегерана в случае необходимости.

    СМИ писали, что Иран рассчитывает в борьбе с США и Израилем на помощь движения хуситов в Йемене, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию.

    13 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Иран заявил о выводе из строя авианосца США «Авраам Линкольн»
    Tекст: Вера Басилая

    Иранские военные заявили об успешной атаке на авианосец США «Авраам Линкольн», после которой корабль покинул регион и начал возвращение в США, сообщил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

    Военные Ирана заявили о выводе из строя американского авианосца «Авраам Линкольн» после атаки, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» уточнил, что удар был нанесён военно-морскими силами Корпуса стражей Исламской революции.

    По словам официального представителя штаба Эбрахима Зольфагари, авианосец «Авраам Линкольн» выведен из строя, покинул регион и возвращается в США. Точная дата атаки и подробности инцидента при этом не раскрываются.

    Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали заявил о нанесении повреждений американскому авианосцу «Авраам Линкольн».

    Власти Ирана сообщили о ракетной атаке по кораблю в акватории Оманского залива.

    13 марта 2026, 14:40 • Видео
    Для Зеленского готовят дворцовый переворот

    На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    13 марта 2026, 10:25 • Новости дня
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    В небе над Ираком столкнулись два самолета-заправщика ВС США
    Tекст: Вера Басилая

    В небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США, один из них разбился в западном Ираке, а второй совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщает The War Zone.

    По данным израильских СМИ, вторым участником инцидента был еще один самолет-заправщик KC-135, сообщает портал TWZ. Уточняется, что этот борт экстренно запросил посадку и сел в аэропорту Бен-Гурион после объявления чрезвычайной ситуации в полете.

    Сервисы отслеживания полетов фиксируют, что речь идет о модификации KC-135RT. Это редкая версия KC-135R, способная сама принимать топливо в воздухе, что позволяет таким машинам дольше оставаться в районе выполнения задачи или совершать более протяженные перелеты с использованием поддержки других танкеров.

    Перед посадкой экипаж подал международный сигнал бедствия, установив на транспондере аварийный код 7700. Согласно открытому мониторингу, этот сигнал исходил от борта с обозначением #AE07C1 и хвостовым номером 63-8017, который приземлился в аэропорту Бен-Гурион вечером.

    Ранее Центральное командование ВС США подтвердило потерю самолета-заправщика KC-135 в ходе операции «Эпическая ярость».

    Три американских истребителя F-15E были сбиты над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet ВВС Кувейта.

    13 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок

    CNN: Американская армия потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции

    Число потерь армии США в войне с Ираном возросло на порядок
    Tекст: Мария Иванова

    Совместная операция США и Израиля против Ирана уже унесла жизни не менее 11 американских военных, среди них экипаж заправщика KC-135, такие подсчеты приводит канал CNN.

    Потери Соединенных Штатов в ходе совместной с Израилем операции составили минимум 11 человек, передает ТАСС со ссылкой на данные канала CNN.

    Шесть солдат были убиты при ответной атаке иранских сил по базе в Кувейте 1 марта. Еще один военный скончался в минувшую субботу от ранений, полученных при ударе по объекту в Саудовской Аравии.

    Кроме того, Центральное командование ВС США заявило о потере самолета-заправщика KC-135 в небе над Ираком. На борту воздушного судна находились шесть членов экипажа, официально подтверждена гибель четырех из них. Всего в боевых действиях участвуют 50 тыс. американских солдат, около 150 получили ранения.

    Военная кампания началась 28 февраля, когда под удары попали Тегеран и другие крупные города. В результате атак погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд ключевых фигур руководства Исламской республики. Корпус стражей исламской революции ответил масштабными ударами по объектам США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о гибели четырех американских военнослужащих во время операции на Ближнем Востоке.

    Ранее секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани заявил о потере более 500 солдат противника в результате ответных ударов Тегерана.

    13 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр

    Эксперт Анпилогов: Киев мог специально создать загрязнение Днестра

    Анпилогов: Киев мог специально загрязнить Днестр
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Устранение последствий разлива нефти, подобных тому, что произошел на Днестре, занимает несколько лет. Главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Молдавия сообщила, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода.

    «Сырая нефть и нефтепродукты достаточно токсичны для окружающей среды, птиц, водоплавающих и могут вызвать гибель планктона. Судя по всему, на Днестре произошла не столь крупная катастрофа, как, например, авария танкера Exxon Valdez в 1989 году. Тогда утечка около 260 тыс. баррелей углеводородов на десятилетия поменяла экосистему Аляски», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Думаю, авария на Днестре сопоставима с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в 2020 году. Вещества попали в реки Амбарная и Далдыкан, а также озеро Пясино, создав угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. Загрязнение локализовали за неделю, а для ликвидации последствий ЧП понадобилось несколько лет», – заметил спикер.

    «Вероятно, последствия разлива на Днестре будут ликвидировать по тому же сценарию. Сначала боновыми заграждениями локализуют загрязнение, а затем будут очищать воду и берега от нефти. Сейчас самое главное – работать на скорость, чтобы как можно меньше токсичных веществ достигло берегов и впиталось в почву», – продолжил собеседник.

    «Что касается потенциальных виновников произошедшего, то заявления Киева о российской причастности веры не вызывают. Позиция украинской стороны основывается на голословных обвинениях. Они не предоставили ни фото, ни видеофиксации, ни документов, ни результатов экспертизы», – акцентировал эксперт.

    «Нельзя исключать, что Киев мог специально создать загрязнение в постоянных попытках распространить военный кризис на другие страны, в частности – на Молдавию и Румынию. Впрочем, чаще всего такие происшествия случаются из-за недостаточного внимания руководства и персонала предприятий к обслуживанию инфраструктуры, а также из-за изношенности оборудования и резервуаров. И то, и другое крайне присуще нынешней Украине», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее правительство Молдавии в своем Telegram-канале сообщило, что со стороны Украины по Днестру третьи сутки поступает загрязненная нефтью вода. «Образцы, взятые около поселка Наславчи, показали, что вода представляет угрозу безопасности граждан. Мы рекомендовали местной администрации приостановить забор из реки, чтобы избежать отравления людей и домашних животных, а также загрязнения трубопроводов и резервуаров», – говорится в посте.

    Этот участок реки находится ниже по течению от Днестровской ГЭС, расположенной на Украине. «Образцы, взятые севернее, пока не показывают столь опасной концентрации загрязняющих веществ. Но мы рекомендуем сделать запасы воды на несколько дней», – предупредило правительство. В поселках Сорока, Флорешты, Сынжерей и в муниципалитете Бельцы разрешили пользоваться водопроводом, но запретили рыбачить, использовать воду для полива растений и поения животных.

    Министр окружающей среды Георге Хайдер сообщил, что в районе Курешница Сорокского округа работают специализированные группы по установке фильтров для улавливания загрязняющих веществ, сообщает MoldPres. «Утром у нас состоялась встреча с украинской стороной, и мы договорились о совместной работе по устранению загрязнения», – заявил он.

    Власти Молдавии также выразили опасения в связи с тем, что у страны может не хватить сил и средств, в том числе химических растворов для улавливания и утилизации нефти. Кишинев решил обратиться за поддержкой к Бухаресту.

    В свою очередь украинские власти заявили, что загрязнение якобы может быть связано с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру Украины. По данным министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, утечка нефтепродуктов, предположительно, произошла в районе Днестровской ГЭС после ракетного удара.

    13 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Таиланд захотел покупать российскую нефть
    Tекст: Дарья Григоренко

    Таиланд готов начать переговоры с Россией о закупках сырой нефти, заявил вице-премьер королевства Пхипхат Ратчакитпракан.

    По его словам, Соединенные Штаты прекратили бойкот экспорта российской нефти, что открывает возможность для Таиланда приступить к переговорам. Ратчакитпракан отметил, что инициативу по организации переговоров возьмет на себя министерство энергетики Таиланда, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер сообщил, что сейчас у Таиланда есть запасы сырой нефти, достаточные для переработки в течение 98 дней. Однако ситуация на Ближнем Востоке угрожает стабильности поставок из Персидского залива, которые обычно обеспечивают около 50% нефти для страны. Остальные объемы Таиланд получает из других источников, и власти активно ищут новые альтернативные каналы.

    Он подчеркнул, что правительство, включая премьер-министра Анутхина Чанвиракуна, прилагает все усилия для обеспечения энергобезопасности государства. Ратчакитпракан также сообщил, что с 17 марта в королевстве начнется постепенное повышение цен на бензин после завершения 15-дневного периода дотаций из национального нефтяного фонда. В течение этого времени стоимость будет пересматриваться и увеличиваться еженедельно.

    Ранее Вашингтон разрешил продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта, при этом действие лицензии ограничено сроком до 11 апреля 2026 года.

    13 марта 2026, 17:48 • Новости дня
    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»

    Макрон призвал провести работы по восстановлению «Дружбы» максимально быстро

    Макрон призвал максимально быстро восстановить «Дружбу»
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Франции выразил уверенность, что восстановление трубопровода «Дружба» должно сопровождаться полной прозрачностью всех этапов, подчеркнув срочность проведения работ.

    Необходимость скорейшего восстановления работы трубопровода «Дружба» озвучил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским. Макрон сделал акцент на важности обеспечения полной прозрачности всех процедур, связанных с ремонтом и восстановлением трубопровода, передает ТАСС.

    Президент Франции отметил: «Важно, прежде всего, чтобы была обеспечена полная прозрачность». Он добавил, что работы должны быть проведены как можно быстрее. Также Макрон подчеркнул осведомленность о взятых Украиной обязательствах по восстановлению объекта.

    Ранее сообщалось, что Венгрия отказалась поддержать выделение на Украине кредита на 90 млрд евро и одобрение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС до возобновления транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассматривает возможность финансирования ремонта нефтепровода, но окончательное решение пока не принято.

    До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    13 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Лихачев: Путин глубоко погружен в ситуацию на АЭС «Бушер»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин лично контролирует ситуацию на иранской АЭС «Бушер», уделяя особое внимание защите и эвакуации российских сотрудников, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Президент глубоко погружен в ситуацию на ядерном объекте и лично контролирует вопросы безопасности персонала, передает РИА «Новости».

    Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев отметил, что главе государства регулярно докладывают о положении дел.

    «Могу сказать, что президентом предпринят целый ряд шагов по дополнительному обеспечению безопасности как наших товарищей на станции, так и наших караванов, которые были направлены на эвакуацию людей с площадки», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

    По словам Лихачева, доклады касаются не только защиты людей, но и перспектив развития строительных и производственных процессов. Особое внимание уделяется маршрутам вывоза сотрудников.

    Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о намерении обеспечить штатную работу первого блока иранской АЭС.

    До этого Росатом временно остановил строительство новых энергоблоков из-за боевых действий.

    Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал о взрывах вблизи линии защиты объекта.

    13 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций

    Макрон назвал смягчение санкций США против России временной мерой

    Макрон высказался о смягчении Соединенными Штатами антироссийских санкций
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Разрешение Вашингтона на операции с российской нефтью не означает глобального пересмотра рестрикций в отношении России, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

    Действия американской стороны носят ситуативный характер и не ведут к полному снятию рестрикций, сказал Макрон, передает ТАСС.

    По словам политика, государства G7 и Евросоюза не намерены прекращать давление на Москву. Макрон добавил, что текущая обстановка совершенно не способствует подобным послаблениям со стороны Парижа или Брюсселя.

    Напомним, Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сообщил о снятии американских ограничений с 100 млн баррелей транзитного сырья.

    13 марта 2026, 21:22 • Новости дня
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Трамп: США не нужна украинская помощь в защите от иранских дронов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никак не помогает Соединенным Штатам отражать удары иранских дронов.

    Журналист Fox News Брайан Килмид во время интервью задал Трампу вопрос о том, оказывает ли Украина какую-либо поддержку в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    «Нет», – отметил глава Белого дома. Он подчеркнул, что США не нуждаются в помощи Украины для защиты от атак со стороны Ирана.

    Напомним, Зеленский отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток.

    Ирландский журналист Чей Боуз с иронией отреагировал на заявление Зеленского о готовности помочь США в вопросе противодействия иранским дронам, сравнив его с «парнем, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече, а спикер МИД Мария Захарова заподозрила главу киевского режима в употреблении гуталина.

    13 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    WSJ: США перебрасывают морскую пехоту на Ближний Восток
    Tекст: Вера Басилая

    Командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

    Пентагон перебрасывает силы на фоне того, как Тегеран наращивает атаки, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Решение принято после одобрения запроса Центрального командования министром обороны Питом Хегсетом.

    По информации трех военных чиновников, Пентагон направляет дополнительные силы на фоне усиления атак со стороны Ирана в районе Ормузского пролива. Среди отправляемых сил – универсальный десантный корабль USS Tripoli и приписанный к нему контингент морской пехоты, который перебазируется из Японии. WSJ уточняет, что речь идет о полноценной амфибийно-десантной группе и экспедиционном соединении морпехов численностью около 5 тыс. человек.

    Телеканал ABC News уточняет, что в регион направляются 2,2 тыс. морпехов на трех судах. Группа усилена истребителями-бомбардировщиками F-35 и конвертопланами V-22.

    Ранее телеканал CNN сообщил, что армия США потеряла 11 бойцов в ходе совместной с Израилем операции.

    Дональд Трамп заявил, что США планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции.


    13 марта 2026, 22:26 • Новости дня
    Небензя заявил о провале «блицкрига» США против Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у США нет стратегии выхода из военной операции на Ближнем Востоке, а «блицкриг» против Ирана провалился.

    Американский «блицкриг» против Ирана провалился, у Вашингтона отсутствует стратегия выхода из сложившейся ситуации, передает RT. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу.

    «Мы не знаем, что будет дальше, у США нет стратегии выхода из этой игры», – отметил Небензя.

    По его словам, ситуация вокруг Ирана остается очень тяжелой.

    Дипломат добавил, что Россия продолжает призывать к политико-дипломатическому решению конфликта на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что Иран, как и другие страны региона, имеет право на безопасность, однако это право не соблюдается.

    Небензя отметил, что вопросы безопасности всех государств, включая Израиль, страны Персидского залива и Ливан, остаются первостепенными, однако эти права не реализуются в полной мере в текущих условиях.

    Минздрав Ирана сообщил, что в результате атак на территорию Ирана погибли свыше 400 женщин и несовершеннолетних. Десятки медицинских объектов получили повреждения.

    Соединенные Штаты наложили вето на российский проект резолюции СБ ООН с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.

    Постпред России Василий Небензя охарактеризовал итоги голосования по этому документу как позор и театр абсурда.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о недопустимости ударов по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана.

    13 марта 2026, 14:39 • Новости дня
    Трамп заявил о подготовке США к «очень мощным ударам» по Ирану

    Трамп: США планируют очень мощные удары по Ирану на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют нанести «очень мощные удары» по Ирану в течение следующей недели.

    Об этом Трамп сообщил в пятницу в интервью каналу Fox News, передает РИА «Новости».

    «Мы будем наносить по ним очень мощные удары в течение следующей недели», – подчеркнул глава Белого дома. Он также отметил, что Вашингтон уже причинил Ирану «значительный ущерб» и, по его оценке, на восстановление разрушенного у Тегерана «уйдут годы».

    Ранее Трамп во время митинга в Кентукки заявил, что американская армия одержала победу над Ираном за первый час начала военной операции. До этого он назвал войну с Ираном «практически завершенной».

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном.

    14 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Перваю встречу Путина и лидера Ирана Хаменеи запланировали на Каспийском саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Переговоры между президентом России и новым руководителем Ирана могут состояться в столице Ирана уже в этом году на Каспийском саммите.

    О потенциальной встрече Владимира Путина с новым лидером Ирана Моджтабой Хаменеи сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью РИА «Новости». Дипломат заявил, что первая личная встреча двух лидеров может пройти в ходе Каспийского саммита, который запланирован в Тегеране в текущем году.

    По словам посла, проведение саммита зависит от ситуации, связанной с конфликтом между США, Израилем и Ираном. Он отметил: «Конечно, все это нужно оставить на время, когда мы минуем этот период». Джалали пояснил, что дата саммита уже определена, и если мероприятие состоится, то на нем, как обычно, пройдут встречи лидеров.

    Джалали также выразил благодарность Владимиру Путину за соболезнования в связи с гибелью бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи и поздравления в адрес его преемника. В декабре 2025 года бывший президент Ирана Масуд Пезешкиан называл дату саммита – 12 августа 2026 года, но в связи с новым конфликтом на Ближнем Востоке в Тегеране пока не сообщали о переносе или отмене встречи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.

    Президент Владимир Путин поздравил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна с 65-летием и обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. Тегеран обратился к дружественным странам, включая Россию, с просьбой о поставке медикаментов.

    13 марта 2026, 18:22 • Новости дня
    Трамп: Россия немного помогает Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    В ходе интервью телеканалу Fox News он отметил, что президент России Владимир Путин, вероятно, немного помогает Ирану, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, он, наверное, помогает им немного. Полагаю, да. А он, наверное, считает, что мы помогаем Украине, так ведь?» – сказал глава Белого дома.

    На уточняющий вопрос ведущего о поддержке Украины со стороны США, Трамп еще раз утвердительно ответил, подтвердив, что Вашингтон действительно оказывает помощь Киеву. Он подчеркнул, что считает ситуацию равнозначной. «Это выглядит, как: «Эй, они это делают, и мы это делаем» – все по-честному. Они это делают, и мы это делаем», – сказал президент США.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку страны.

    Выросло число погибших при атаке ВСУ на Брянск
    Макрон высказался о смягчении США антироссийских санкций
    Центробанк установил курс доллара выше 80 рублей впервые с декабря
    Минюст внес правнучку Хрущева в список иноагентов
    Власти Грузии окончательно отказали Западу в послушании
    Azur Air прекратила рейсы в Таиланд из четырех городов России
    Раскрыто настоящее имя художника Бэнкси

    Атаки Украины на «Турецкий поток» терроризируют глобальный рынок

    Украина уже перекрыла поставки нефти по «Дружбе». А теперь активно пытается остановить «Турецкий поток» и «Голубой поток». Это последнее связующее звено России с ЕС. Если газопроводы пострадают от атак беспилотников, то ремонт может затянуться на месяцы. Россия может потерять до 12 млрд долларов, но ущерб для Турции и всего Евросоюза будет куда масштабней. Более того, потерю десятков миллиардов кубометров российского газа почувствует весь мир. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Новый лидер Ирана подтвердил еще одну теорию заговора

    Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил первое обращение к народу и агрессорам. Однако зачитал его не лично: помешало ранение и то, что за ним теперь ведут охоту Соединенные Штаты и Израиль. Если Моджтаба выживет, они проиграют. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Новый лидер Ирана заявил о себе

      Новый верховный лидер Ирана и сын старого лидера – Моджтаба Хаменеи – выпустил первое официальное обращение, в котором пообещал отомстить США и Израилю. Ему можно верить.

    • За что испанцы считают Мерца трусом

      Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
