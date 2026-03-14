Иран пообещал открыть Ормузский пролива за юани

Tекст: Денис Тельманов

Иран рассматривает возможность пропуска ограниченного числа нефтяных танкеров через Ормузский пролив при условии, что расчеты за перевозимые грузы будут осуществляться в китайских юанях, передает CNN.

В сообщении телеканала отмечается, что подобная мера стала частью нового плана Исламской Республики по управлению движением танкеров в этом стратегически важном регионе.

Согласно заявлению высокопоставленного иранского чиновника, обсуждается вариант, при котором торговля нефтью будет вестись исключительно в юанях, чтобы контролировать потоки и усилить влияние Тегерана.

Ранее телеканал NDTV сообщил, что два индийских танкера – «Пушпак» и «Паримал» – смогли пройти через Ормузский пролив, несмотря на ограничения для судов из США, Европы и Израиля. Допускается, что новые условия могут коснуться и других стран, если они согласятся на расчеты в юанях.

Обострение ситуации вокруг Ирана связано с ударами США и Израиля по иранским объектам, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по территории Израиля и военным объектам США на Ближнем Востоке, что усугубило напряженность и фактически заблокировало Ормузский пролив, ключевой маршрут экспорта нефти и газа из региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы обеспечивать вооруженное сопровождение судов с нефтью в зоне Ормузского пролива, если сложится соответствующая обстановка.

Иранский посол в Москве Казем Джалали заявил, что Иран не поддерживает идею обеспечения безопасности Ормузского пролива силами стран, не входящих в регион.