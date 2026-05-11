ЕК: Киев получил 9,1 млрд евро в июне
До конца второго квартала европейские власти направят украинской стороне крупный финансовый транш, большая часть которого пойдет на военные нужды и закупку беспилотников, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
Европейский союз планирует перевести Киеву 9,1 млрд евро из общей программы финансирования в размере 90 млрд евро, сказал Уйвари, передает ТАСС.
«Из этих денег 5,9 млрд евро пойдут на военные нужды и 3,2 млрд – на макрофинансовую помощь», – пояснил он.
Также представитель ЕК пояснил, что первый военный транш направят на закупку беспилотников для армии на Украине. В настоящее время ведомство уже работает над программами приобретения оружия под следующие денежные переводы.
В апреле послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала перечисление Киеву 6 млрд евро на создание дронов.