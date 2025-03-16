Tекст: Ольга Иванова

В этом письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости», Шошоакэ подчеркнула, что румынский народ является братским для России по православной вере, и призвала «не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии... поскольку оно не представляет волю румынского народа». Она также отметила, что ее дважды незаконно отстраняли от участия в президентских выборах в Румынии.

Шошоакэ выразила обеспокоенность тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте с Россией, при этом настоящая диктатура, по ее мнению, установлена «не в России, а в Европе». В своем письме сенатор подчеркнула необходимость борьбы за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

Также она указала на исторические претензии Румынии к Украине, Шошоакэ считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на будущих мирных переговорах, подразумевая «возвращение Бухаресту румынских территорий».

Ранее Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.