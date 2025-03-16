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    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    56 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

    23 комментария
    16 марта 2025, 18:38 • Новости дня

    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»

    Шошоакэ написала Путину письмо «от имени братского румынского народа»
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ обратилась с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с призывом игнорировать враждебные шаги Бухареста, подчиненного НАТО и ЕС.

    В этом письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости», Шошоакэ подчеркнула, что румынский народ является братским для России по православной вере, и призвала «не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии... поскольку оно не представляет волю румынского народа». Она также отметила, что ее дважды незаконно отстраняли от участия в президентских выборах в Румынии.

    Шошоакэ выразила обеспокоенность тем, что ЕС и НАТО навязывают Румынии участие в конфликте с Россией, при этом настоящая диктатура, по ее мнению, установлена «не в России, а в Европе». В своем письме сенатор подчеркнула необходимость борьбы за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление со стороны Евросоюза.

    Также она указала на исторические претензии Румынии к Украине, Шошоакэ считает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на будущих мирных переговорах, подразумевая «возвращение Бухаресту румынских территорий».

    Ранее Шошоакэ призвала власти США не признавать результаты выборов в Румынии. Центральное избирательное бюро Румынии отклонило ее заявку на участие в президентских выборах.

    14 марта 2025, 11:08 • Новости дня
    Опрос показал рост доверия россиян к Путину

    Опрос показал рост доверия россиян к Путину до 83%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты опроса фонда «Общественное мнение» показали, что доверие к президенту России Владимиру Путину возросло на 2 процентных пункта и достигло 83%.

    Опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» с 7 по 9 марта среди 1,5 тыс. россиян, показал, что уровень доверия к президенту Владимиру Путину увеличился на 2 процентных пункта и теперь составляет 83%, передает ТАСС.

    «О доверии Владимиру Путину заявили 83% россиян (плюс 2 п.п.). Также большинство населения (83% – плюс 1 п.п.) уверено, что он хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», – говорится в сообщении соцслужбы.

    Положительную оценку работе правительства дали 57% участников опроса, что остается без изменений по сравнению с предыдущей неделей. При этом 59% опрошенных, что на 1 процентный пункт меньше, чем ранее, заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин хорошо справляется со своими обязанностями.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» также вырос на 2 процентных пункта, достигнув 46%. Поддержка КПРФ снизилась на 2 процентных пункта до 7%, ЛДПР потеряла 1 процентный пункт и теперь имеет 8% поддержки. Поддержка «Справедливой России – За правду» осталась на уровне 3%, в то время как «Новые люди» увеличили свою поддержку на 1 процентный пункт, также до 3%.

    На прошлой неделе уровень доверия россиян Путину составил 81%.

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    14 марта 2025, 12:50 • Новости дня
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    Песков раскрыл детали встречи Путина с Уиткоффом
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел позднюю встречу со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, передав через него важную информацию для президента США Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что также была предоставлена дополнительная информация российской стороне, передает ТАСС.

    Накануне самолет Gulfstream G650, на борту которого находился Уиткофф, прибыл в московский аэропорт Внуково, вылетев ранее из Дохи. В пятницу сообщалось, что спецпосланник президента США Уиткофф покинул Москву.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    14 марта 2025, 19:06 • Новости дня
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    Лукашенко рассказал о тайных звонках Путину из Киева
    @ Совет Федерации РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о тайных переговорах президента России Владимира Путина с украинскими собеседниками, которые состоялись по телефону.

    Белорусский президент Александр Лукашенко в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1» рассказал о тайных телефонных контактах неких украинцев с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

    «На Украине кто договороспособен? Никто. Но мы все равно разговариваем с ними», – заявил Лукашенко. По его словам, несмотря на отсутствие видимого желания общаться с Россией, в случае с Украиной все же происходили непубличные звонки. Он добавил, что Путин общался с некоторыми лицами из Киева, которые выходили на связь по телефону. Была договоренность, что контакты останутся конфиденциальными.

    По словам Лукашенко, подробности этих звонков пока не обнародованы, так как решение о разглашении информации принадлежит исключительно Путину. «Это непублично, пока Владимир Владимирович не обнародует, я таких полномочий не имею. Но он мне рассказывал. Значит, хотите, значит, разговариваете. Пока тайком, чтобы журналисты не узнали. Может, Владимир Владимирович и рискнет, и скажет, кто звонил, чтобы поговорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский был ему как сын, но позже он поступил как гнида, что привело к изменению в их отношениях.

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    13 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    Лукашенко: Если Россия договорится с США, то «труба» Украине и Европе
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным заявил, что если Россия договорится с США, Украине и Европе грозят серьезные последствия.

    Если Россия и США договорятся, то Украине и Европе настанет «труба», заявил Лукашенко, сообщает официальный сайт президента России.

    «Если россияне, Россия договорится с США – «труба» Европе и Украине вместе взятым. В переговорном процессе России и США, в их руках сегодня находится судьба этой Европы, которая повела себя и ведет себя до сих пор – пока в СМИ, [но,] наверное, так и будет – недальновидно. Самое главное: в очередной раз, пообещав, нас обвести вокруг пальца не получится. Мы знаем свои цели, свои интересы», – заявил Лукашенко.

    «Я уже говорил, Владимир Владимирович, что в этой ситуации, когда о Зеленского ноги вытерли в Белом доме и везде фактически, ему бы раскинуть мозгами, сесть – три славянских народа всегда жили в нормальной ситуации, – сесть и договориться. Вот посмотрите: никто Украине помогать не будет. Что, в начале войны по редкоземельным металлам ставился вопрос американцами? Нет. А сейчас поставили», – добавил белорусский лидер.

    «И черноземы повезут, и редкоземельные материалы, и дай бог, чтобы все остальное не вывезли. Поэтому он ещё сюда вернется – не он, так новый, другой президент – и будет опираться здесь на наши внутренние силы», – сказал Лукашенко.

    Путин добавил: «Если США и РФ договорятся в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена, это пойдет им на пользу – будут получать дешевый российский газ».

    Ранее Путин и Лукашенко в совместном заявлении осудили агрессивно-конфронтационную политику Евросоюза, санкции и вмешательство ЕС во внутренние дела России и Белоруссии, отметив нарушение Устава ООН.


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    15 марта 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин, Лукашенко, Рахмон и Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Во время совместной неформальной встречи президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон связались по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудили актуальные вопросы, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин, Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон провели совместную неформальную встречу, в ходе которой по телефону связались с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Лидеры обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся дальнейшего развития межгосударственных отношений.

    Отмечается, что беседа прошла в теплой и дружеской атмосфере.

    Также было достигнуто соглашение о встрече 9 мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян принял приглашение президента России Владимира Путина и подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 Мая в Москве.

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    16 марта 2025, 11:59 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа

    Ушаков заявил о готовности России к встрече Путина и Трампа при необходимости

    Ушаков сообщил о готовности России к встрече Путина и Трампа
    @ Anatoly Maltsev/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, отметив, что она состоится, как только возникнет необходимость.

    Как передает ТАСС, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил о готовности России к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Ушаков отметил, что подготовка к встрече идет, и она состоится, как только возникнет необходимость. Он подчеркнул, что обсуждение встречи с американской стороной уже ведется.

     Он добавил, что контакты между сторонами продолжаются на других уровнях, а встречу или телефонный разговор можно организовать достаточно быстро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал «больными дегенератами» СМИ за распространение фейков о встрече Уиткоффа с Путиным. Трамп также заявил об успешном взаимодействии с Россией по вопросу Украины. Путин со своей стороны сообщил, что может созвониться с Трампом для обсуждения ситуации на Украине.

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    15 марта 2025, 15:38 • Новости дня
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    Ушаков: Европейские лидеры ведут себя с Трампом как ласковые собачки
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистов Павлом Зарубиным назвал лидеров ЕС ласковыми собачками у ног президента США Дональда Трампа, комментируя их стремление к миру на Украине и резкое изменение политики.

    В своем Telegram-канале журналист опубликовал кадры видеоинтервью, в котором Ушаков сравнил поведение лидеров ЕС с поведением ласковых собачек у ног хозяина.

    «Как ласковые собачки у ног хозяина – это и происходит», – заявил помощник президента, подчеркивая, что такая позиция европейских лидеров лишь подтверждает высказывания президента России Владимира Путина.

    Ушаков отметил, что массовое желание европейских лидеров говорить о мире на Украине выглядит как резкий разворот политики, при этом они демонстрируют свою подчиненность Соединенным Штатам.

    Ранее экс-сотрудник ЦРУ Скотт Риттер заявил, что президент США Дональд Трамп загнал Европу в ловушку, заставив ее поддержать прекращение огня по итогам переговоров в Саудовской Аравии, переведя акцент с войны на мир.

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    13 марта 2025, 19:38 • Новости дня
    Путин: ВСУ могут использовать 30-дневное перемирие для перевооружения и мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим может воспользоваться временным перемирием, чтобы получить больше оружия и провести принудительную мобилизацию, заявил президент России Владимир Путин.

    «Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие?» – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что мобилизованные на Украине успеют за 30 дней пройти подготовку.

    Вместе с тем глава российского государства высказался в пользу прекращения боевых действий, если они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

    До этого помощник Путина Юрий Ушаков пояснял, что предложенное 30-дневное перемирие в конфликте на Украине не имеет пользы для России.

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    14 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине

    Трамп выразил мнение, что Путин даст положительный ответ на предложение о прекращении огня на Украине

    Трамп попытался предсказать ответ Путина по прекращению огня на Украине
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп полагает, что президент России Владимир Путин ответит согласием на предложение о прекращении огня на Украине.

    В опубликованном отрывке из интервью Трампа телеканалу FOX26 его спросили, «каков план, если Путин не согласится на прекращение огня». «Плохие новости для этого мира, потому что так много людей умирает (на Украине). Но я думаю, что он согласится. Я действительно так думаю. Я думаю, что знаю его довольно хорошо, и я думаю, что он согласится», – приводит ТАСС ответ президента США.

    «Мы работаем с ним, и я думаю, что все идет достаточно хорошо, ситуация очень сложная», – сказал глава американского государства. Он также заявил, что в следующий понедельник станет больше известно о перспективе прекращения огня: «В понедельник мы узнаем немного больше, и это будет на самом деле хорошо», – передает РИА «Новости».

    Кроме того, он прокомментировал свое обещание урегулировать конфликт на Украине за 24 часа: «Я был несколько саркастичен, когда говорил, что сделаю это». Он заявил, что «сможет добиться урегулирования».

    Американский президент заявил, что в пятницу США провели «очень хорошие» звонки с Россией и Украиной. По его словам, в Киеве «согласились на прекращение огня», если удастся «достичь этого с Россией». «И это не легко, это тяжело», – заявил он. При этом президент США заявил, что совсем недавно получил «довольно хорошие новости» по вопросу урегулирования конфликта.

    Комментируя начало конфликта, он сказал: «Байден не должен был позволить этому произойти. Прежде всего, не нужно задираться с тем, кто гораздо крупнее тебя». Он подчеркнул, что Киеву не помогли ни деньги, которые США предоставляли в «большом» объеме, ни значительные поставки военного снаряжения.

    Целиком интервью будет показано в воскресенье, 16 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта Путин прокомментировал украинско-американское предложение о немедленном, всеобъемлющем 30-дневном перемирии на Украине. В целом он положительно оценил предложение, но указал, что есть практические вопросы, без ответов на которые никакое предложение о перемирии принято быть не может.

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    14 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Les Echos: Путин не упомянул европейских лидеров в речи о прекращении огня

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в заявлении о возможном прекращении огня на Украине отметил лидеров стран БРИКС, однако не упомянул глав европейских государств, пишет французская газета Les Echos.

    По данным издания, президент России, обсуждая перспективы прекращения огня на Украине, отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, активно участвуют в процессе урегулирования конфликта. Он отметил лидеров Южной Африки, Китая, Индии и Бразилии, передает РИА «Новости».

    Эти страны входят в состав БРИКС, что, по мнению Путина, указывает на их значимую роль в мировых делах.

    В то же время Путин ни разу не упомянул лидеров европейских стран, игнорируя их попытки участия в разрешении кризиса на Украине.

    Французская газета подчеркнула, что отсутствие упоминания о Европе может указывать на изменение расстановки сил и акцентов в международной политике России.

    Президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    Коментарии (2)
    13 марта 2025, 20:20 • Новости дня
    Эксперт: Путин аккуратно ответил на вопрос о перемирии

    Лукьянов: Механизмов поддержания перемирия на Украине пока нет и в помине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин назвал нюансы, которые Россия хотела бы учесть при обсуждении предложенного ей 30-дневного перемирия с Украиной. А они заключаются в том, что механизмов контроля за прекращением огня нет и их только предстоит разработать, заявил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    «Владимир Путин аккуратно ответил на вопрос, поддерживает ли Россия идею перемирия на тридцать суток», – написал в своем Telegram-канале Лукьянов. По его словам, Путин выразил поддержку мирным средствам завершения конфликта, а также одобрил идею перемирия, но с некоторыми нюансами. «А нюансы в том, что никаких механизмов поддержания и содержания этого перемирия пока нет и в помине. Их надо обсудить, разработать, возможно, и в личном контакте с президентом Трампом», – указал политолог.

    «Согласуем – и прекрасно, пусть вступает в силу. Но не ранее, ибо пока ничего не ясно», – высказал мнение Лукьянов о сроках перемирия. 

    Он добавил, что Путин поблагодарил Трампа за все усилия и «не забыл его личный вклад, что для визави едва ли не главное».  При этом Лукьянов подчеркнул, что впереди у России и США «содержательные разговоры, начиная с сегодняшнего вечера».

    Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею перемирия с Украиной на 30 суток, однако заявил, что в этом вопросе есть нюансы. Он объяснил, какие вопросы есть у российской стороны к предложению о перемирии.

    Коментарии (29)
    14 марта 2025, 01:32 • Новости дня
    Франция: Заявление Путина стало символом начала реальных переговоров
    Франция: Заявление Путина стало символом начала реальных переговоров
    @ LEGNAN KOULA/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню считает, что заявление президента России Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине свидетельствует о начале реальных переговоров, которые могут включать участие Вашингтона, Москвы и Киева.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, в беседе с телеканалом France 2, отметил, что заявление Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине является знаком начала реальных переговоров, пишет ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что любые усилия, направленные на прекращение огня, заслуживают одобрения.

    «Все, что ведет к прекращению огня, можно только приветствовать. Мы видим, что начинаются настоящие переговоры», – сказал французский министр.

    Он также выразил надежду, что дискуссии развернутся не только между Вашингтоном и Москвой, но между Россией и Украиной, а также назвал важным участие в переговорах европейских стран, поскольку вопросы прекращения огня на Украине касаются архитектуры безопасности всей Европы.

    Лекорню также отметил, что Россия имеет преимущество в текущей ситуации, но отказался комментировать, проигрывает ли Украина на поле боя. Франция, по его словам, выступает против «тактической паузы», которая может позволить России восстановить силы.

    Ранее Владимир Путин заявил о поддержке идеи перемирия после переговоров с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что, хотя перемирие является правильной идеей, необходимо обсудить дальнейшие шаги, учитывая стремительно меняющуюся ситуацию на поле боя в пользу России.

    Также было сообщено о встрече в Джидде, где делегации США и Украины обсудили 30-дневное прекращение огня. США готовы отменить паузу в предоставлении разведданных и возобновить поддержку Киева. Спецпосланник США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для участия в переговорах с российской делегацией, встреча с Путиным планируется 13 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что будет очень сложно следить за режимом прекращения огня на Украине в случае приостановки боевых действий.

    Путин также выразил мнение, что киевский режим может воспользоваться временным перемирием для получения большего количества оружия и проведения принудительной мобилизации.

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    13 марта 2025, 19:52 • Новости дня
    Путин заявил о стремительных изменениях в зоне боевых действий

    Путин: Ситуация на земле в зоне боев стремительно меняется

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин сообщил о стремительных изменениях в зоне боевых действий.

    «Что касается ситуации на земле... Она стремительно меняется. Вот, вчера в ходе доклада командующий группировкой «Север», его заместитель, мне сказали вчера: "Завтра Суджа будет в наших руках". Именно так и произошло», – сказал российский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лукашенко, передает РИА «Новости».

    В четверг Путин заявил о согласии России с предложениями прекратить боевые действия, при условии, что они приведут к долгосрочному миру и устранению причин текущего кризиса.

    Ранее Путин заявил, что группировка ВСУ в Курской области оказалась в полном окружении. Накануне российский лидер посетил командный пункт управления Курской группировкой ВС России.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об успешном освобождении Суджи, Мелового и Подола в Курской области, подчеркнув выполнение Россией поставленных целей.

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    14 марта 2025, 00:40 • Новости дня
    Путин поблагодарил наследного принца Саудовской Аравии за переговоры с США

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с наследным принцем, главой совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом поблагодарил Эр-Рияд за посредничество в переговорах с США.

    Глава российского государства высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Кремля.

    Также Путин и Мухаммед бен Сальман аль Сауд обсудили взаимодействие стран в ОПЕК+, политики указали на важность формата для мирового нефтяного рынка.

    Напомним, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины, где киевский режим согласился на временное прекращение огня на 30 дней.

    До этого в Саудовской Аравии проходили переговоры России и США.

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    13 марта 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин назвал сложным контроль за возможным перемирием на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин считает, что очень сложно будет следить за режимом прекращения огня на Украине в случае приостановки боевых действий.

    «Как будут решаться вопросы на всей линии соприкосновения? А это почти 2 тыс. км. Кто будет отдавать приказы на прекращение боевых действий? И какова цена этих приказов? Вы представляете, почти 2 тыс. км. Кто определит, где и кто нарушил возможную договоренность о прекращении огня на протяжении 2 тыс. км? И потом кто на кого будет сваливать нарушение этой договоренности? Это все вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон», – передает его слова ТАСС.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия не попадется на уловку США с временным перемирием на Украине, учитывая прошлые обманы.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин выразит официальное мнение России относительно временного перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не будет принимать решений о предложенном перемирии до получения информации от США.

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    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

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    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

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    Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии

    «Договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва». Такими словами политологи объясняют причины того, что в Средней Азии разрешен конфликт, длившийся десятилетиями, регулярно доводивший до вооруженных стычек и даже грозивший новой войной в регионе. О чем идет речь и почему это имеет значение в том числе и для благополучия нашей страны? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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