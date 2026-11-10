В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Лукашенко похвалил правительства России и Белоруссии за совместную работу
Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил правительства двух стран за хорошую реализацию совместных задач.
«Мы торгуем нужными для России и Беларуси товарами. Это также нас впечатляет, это хорошо по многим направлениям. Я этим горжусь. Я приехал прямо с семинара с местной вертикалью нашей. И я сказал, что я горжусь тем, что нам удалось расшить практически все проблемные узлы. Вы сказали о правительстве. Действительно, правительства – молодцы в этом плане. Не знаю даже, по какой причине, но работают хорошо и все задачи, которые мы перед ними ставили, они реализовывают», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Лукашенко на встрече с Путиным выразил благодарность за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.
Путин заявил о хороших темпах развития экономического партнерства Москвы и Минска.