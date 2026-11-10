Умер бывший тренер женских сборных СССР и России по футболу Лапшин

В возрасте 89 лет умер бывший тренер женских сборных России и СССР Лапшин

Tекст: Алексей Дегтярёв

Олег Лапшин занимался тренерской деятельностью с 1962 года, работал в футбольных школах молодежи и со сборными Москвы разных возрастов, сообщается на сайте РФС.

Специалист носил звание заслуженного тренера РСФСР. Он возглавлял женские национальные команды СССР и России с 1988 по 1994 год, а с 1992 по 1998 год входил в состав исполкома РФС. Кроме того, в 1992 году он был избран президентом Ассоциации женского футбола и руководил ею на протяжении десяти лет.

В период с 1994 по 1998 год наставник был членом комитета ФИФА по женскому футболу, а с 1999 по 2002 год работал в комитете УЕФА. В РФС выразили искренние соболезнования родным и близким тренера.

Информация о дате и месте прощания пока не сообщается.

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