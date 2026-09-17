  • Новость часаМинобороны показало удары дронами «Герань-4 Сикер» по судам в порту Черноморск
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала самым ликвидным активом на рынке ИИ

    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    20 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    17 сентября 2026, 09:53 • Новости дня

    Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты

    Украина этой ночью не смогла сбить ни одной из запущенных дальнобойных ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская система противовоздушной обороны минувшей ночью не смогла перехватить ни одной из запущенных российских дальнобойных ракет, включая комплексы «Калибр» и «Искандер-М».

    Украинские системы противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной выпущенной дальнобойной ракеты, передает «Страна.ua».

    ВСУ заявили, что российская сторона применила четыре ракеты комплекса «Калибр», а также неустановленное количество ракет «Оникс» и баллистических систем «Искандер-М», С-400 и KN-23.

    В официальной сводке украинского командования информация об успешном перехвате этих ракет отсутствует. Кроме того, сообщается о запуске десяти дронов-камикадзе «Бандероль» и «Дань-Т», из которых средствам ПВО удалось сбить или подавить семь единиц.

    Массированная атака также включала использование 157 беспилотных летательных аппаратов, причем более половины из них относились к реактивному типу. Украинская сторона отчиталась об уничтожении или подавлении 124 беспилотников. Поражения ракет и ударных БПЛА были зафиксированы на 36 различных локациях.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ признал неспособность зенитных комплексов отразить массированный удар баллистическими ракетами.

    В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

    Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе после ударов по складам.

    Минобороны сообщило, что в ночь на четверг российские военные нанесли массированный удар по предприятиям металлургической, радиоэлектронной промышленности Украины, предприятиям ВПК.

    16 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    Сикорский исключил Белоруссию из числа европейских соседей России и Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава польского МИД Радослав Сикорский обосновал желание Варшавы участвовать в мирных переговорах тем, что страна якобы является единственной в Европе, граничащей с Россией и Украиной.

    Сикорский объяснил стремление Варшавы участвовать в мирных переговорах по украинскому конфликту уникальным географическим положением страны, передает ТАСС. «Польша – единственная страна в Европе, граничащая как с Россией, так и с Украиной», – заявил министр журналистам.

    Напомним, что протяженность польско-украинской границы превышает 500 километров. Граница с Россией проходит по Калининградской области и составляет около 210 километров. При этом министр не упомянул Белоруссию, которая также находится в Европе и граничит как с Россией, так и с Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский потребовал участия Варшавы в мирных переговорах с Москвой.

    Ранее министр заявил о необходимости повышения роли Европы в процессе урегулирования конфликта. А официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила недавние слова дипломата о гипотетическом военном столкновении с Россией.

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    16 сентября 2026, 20:08 • Новости дня
    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта

    Каллас: Помощь ЕС Украине превысила 220 млрд евро с начала конфликта

    Каллас назвала объем помощи Евросоюза Украине с начала конфликта
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге озвучила общую сумму поддержки Киева.

    По ее словам, объем помощи Евросоюза Киеву с начала конфликта превысил 220 млрд евро, из которых более 78 млрд евро пришлось на военную поддержку, передает РИА «Новости».

    «Что касается нашей поддержки Украины, общий объем помощи ЕС… составляет более 220 млрд евро. ЕС и государства-члены предоставили Украине военную поддержку на сумму более 78 млрд евро», – заявила Каллас.

    Дипломат также напомнила о кредитной программе поддержки Киева. Она предусматривает выделение 90 млрд евро в течение двух лет, из которых 60 млрд евро планируется направить на военную помощь.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о новом запросе Киева на предоставление нескольких миллиардов евро для систем ПВО.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза в качестве беспристрастного посредника на Украине.

    До этого она заявила о подготовке европейскими странами 90 тыс. украинских солдат.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    16 сентября 2026, 21:54 • Новости дня
    Майор британской разведки Уилкс погиб в ДТП на Украине

    Минобороны Британии раскрыло личность погибшего в ДТП на Украине военного

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ДТП на территории Украины в конце прошлой недели погиб 40-летний майор разведывательного корпуса британских вооруженных сил Пол Уилкс, заявили в Минобороны Британии.

    «Майор Пол Уилкс погиб в результате трагического дорожно-транспортного происшествия вдали от линии фронта. Ему было 40 лет. Майор Уилкс родился 13 ноября 1985 года. 14 апреля 2012 года он окончил Сандхерст и поступил на службу в разведывательный корпус, где служил на протяжении всей своей карьеры», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.

    В британском оборонном ведомстве отметили, что офицер ранее принимал участие в боевых действиях в Афганистане. У погибшего остались супруга и два сына.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября британское оборонное ведомство сообщило о гибели своего военнослужащего в автомобильной аварии на украинской территории.

    В конце прошлого года Лондон официально признал присутствие солдат Соединенного Королевства на Украине из-за смерти рядового Джорджа Хули.

    Позже российский посол Андрей Келин заявил о работе кадровых офицеров Британии под прикрытием для подготовки бойцов ВСУ.

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    16 сентября 2026, 12:19 • Новости дня
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    ВС России пресекли попытку штурмовой группы ВСУ выйти из окружения под Гогино
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения формирований противника и расширять внешнюю зону контроля, отчитались в Минобороны.

    Пресечена попытка выхода из окружения штурмовой группы ВСУ в районе Гогино, говорится в канале Max Минобороны.

    В кольце окружения продолжаются бои за освобождение Малой Волчьей. Было нанесено поражение живой силе и технике противника около Сердобино, Хрипунов и Бузово.

    За минувшие сутки потери украинских вооруженных формирований в кольце окружения составили до 50 боевиков, две бронемашины и два наземных роботизированных комплекса.

    Всего же с начала месяца в кольце окружения уничтожено свыше 600 военнослужащих ВСУ, 15 бронемашин, 13 квадроциклов и 23 наземных роботизированных комплекса, перечислили в Минобороны.

    В ходе расширения внешней зоны контроля нанесено поражение формированиям ВСУ возле Приколотного, Петропавловки и Новоалександровки.

    Кроме того в Харьковской области нанесено огневое поражение живой силе и технике двух танковых, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ поблизости от Малого Бурлука, Корбины Иваны, Рассоховатого, Варваровки, Избицкого и Рубежного.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны у Толстодубово, Студенока, Кровного, Вакаловщины и Дорошовки.

    Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 220 военнослужащих, две бронемашины и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили харьковскую Ольховатку

    Днем ранее они  освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    В конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    16 сентября 2026, 18:40 • Новости дня
    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского

    Склад с реквизитом студии «Квартал 95» сгорел на Украине

    На Украине сгорел cклад с костюмами и реквизитом студии Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На Украине полностью сгорел склад с реквизитом основанной Владимиром Зеленским компании «Квартал 95».

    Помещение, где хранились костюмы и декорации для концертов, съемок шоу, фильмов и сериалов, полностью выгорело, передает РИА «Новости». В компании отметили, что этот реквизит использовался труппой на протяжении двадцати лет.

    «Было уничтожено складское помещение, где хранился реквизит нашей студии», – сказано в сообщении, размещенном на странице организации в соцсетях. Также были опубликованы кадры пожара, предоставленные киевским управлением украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    Украинская компания «Квартал 95» занимается созданием юмористических и концертных программ. В ноябре прошлого года студия попросила не ассоциировать ее с совладельцем компании Тимуром Миндичем, который стал фигурантом громкого коррупционного дела.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало очередную порцию записей разговоров совладельца студии Тимура Миндича.

    В мае этот украинский бизнесмен подал в суд на Владимира Зеленского из-за персональных санкций.

    Украинские СМИ распространили аудиозаписи переговоров предпринимателя с бывшим главой Минобороны Рустемом Умеровым.

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    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    17 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус: Запад стремится к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как представители Запада неоднократно выражали мнение, что «корейский сценарий» на Украине – наиболее предпочитаемый вариант развития событий, только заявить об этом напрямую невозможно.

    «Мы разговаривали с Генри Киссинджером и людьми из Бильдербергского клуба, так вот они тоже считают, что все решения принимаются там, а не на публике. Он говорил, что все мировые лидеры хотели бы видеть «северокорейский сценарий» на Украине. Мы говорили с основателем Давосского форума Клаусом Швабом, и он сказал нам это», – рассказали пранкеры ведущему RT Рику Санчесу.

    Они уточнили, что задали Швабу вопрос, что думают мировые лидеры об украинском конфликте, и он ответил, что «мы идем к северокорейскому сценарию, но не можем объявить об этом публично».

    «Корейским сценарием» называют заморозку вооруженного конфликта по примеру Корейской войны 1950–1953 годов. Война на Корейском полуострове в  завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в 2025 году поднимал вопрос о «корейской» и «финской» моделях для Украины. Создание буферной зоны между Россией и Украиной предполагало участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении. FT писала в декабре, что США обещали Украине создать самую передовую буферную зону.

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    16 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    Лавров не исключил проведение переговоров по Украине в Сербии
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Сергей Лавров не исключил возможность проведения мирных переговоров по Украине на территории Сербии при согласии всех сторон конфликта.

    Глава МИД России Сергей Лавров допустил проведение переговоров по Украине в Сербии. Он также отметил, что выбор локации для дипломатического урегулирования зависит исключительно от готовности участников процесса, сообщает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, руководитель дипломатического ведомства оценил перспективы Белграда стать местом встречи делегаций.

    «Возможно все, что будет приемлемо для участников переговоров», – подчеркнул Сергей Лавров.

    Напомним, что еще в прошлом году президент Сербии Александр Вучич предложил Белград в качестве нейтральной площадки для мирных переговоров.

    Позже глава российского МИД Сергей Лавров положительно оценил возможность возобновления встреч и в Стамбуле. Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, на период потенциального диалога Россия не остановит проведение специальной военной операции.

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    16 сентября 2026, 20:30 • Новости дня
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    Российский FPV-дрон беспрепятственно пролетел над ночным Харьковом
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие сняли видео пролета FPV-дрона над Харьковом, который не встретил никаких препятствий.

    Бойцы российской бригады «Барс Белгород» успешно провели полет FPV-дрона над ночным Харьковом без каких-либо препятствий, сообщил канал WarGonzo в Max. Отмечается, что успешная операция российских военных демонстрирует способность подразделений работать глубоко на территории противника без потерь.

    Кроме того, беспрепятственный полет дрона указывает на слабость украинской противовоздушной обороны, которая не способна надежно закрыть небо даже над крупными населенными пунктами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы российской группировки войск «Север» совершили массированный налет FPV-дронами на позиции противника в Харьковской области.

    Ранее российские дроны-камикадзе долетали до Харькова для пресечения переброски вражеской техники.

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    16 сентября 2026, 17:20 • Новости дня
    Украинский дрон уничтожил жилой дом в ДНР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В донецком поселке Золотаревка в результате целенаправленного удара украинских беспилотников полностью уничтожен частный дом, еще несколько зданий получили повреждения.

    Частный жилой дом в поселке Золотаревка Донецкой народной республики полностью разрушен в результате атаки украинских беспилотников, передает РИА «Новости». Еще по меньшей мере два соседних здания получили повреждения.

    Удар пришелся по частному сектору населенного пункта. Один из беспилотников попал точно в цель, что привело к полному уничтожению строения. Второй дрон взорвался перед соседним домом, причинив ему частичные разрушения.

    На месте происшествия специалисты обнаружили характерные фрагменты ударных беспилотников самолетного типа. Среди найденных деталей – крылья, аккумуляторы, двигатель и конструктивные элементы, на которых сохранились надписи на украинском языке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 сентября в Донецкой народной республике при атаке украинского дрона на автомобиль погибла семья из трех человек.

    На прошлой неделе массированные налеты беспилотников ВСУ на населенные пункты региона привели к гибели одного мирного жителя.

    До этого в результате ударов БПЛА пострадали еще три человека.

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    17 сентября 2026, 05:15 • Новости дня
    Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ

    Polityka: Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ

    Реактивные дроны России оказались недосягаемыми для вертолетов ВСУ
    @ Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская армия начала активно использовать на Украине уникальные гибридные БПЛА, объединяющие в себе характеристики беспилотников и мощных крылатых ракет, украинские системы с ними не справляются, пишут польские СМИ.

    Вооруженные силы России все чаще применяют реактивные беспилотные летательные аппараты в зоне проведения спецоперации на Украине, пишет польское издание Polityka.

    Журналисты отмечают, что новые устройства фактически стирают грань между классическим дроном и крылатой ракетой.

    Автор статьи подробно разбирает боевые характеристики аппаратов «Герань-3», «Герань-4» и «Герань-5», а также S8000 «Бандероль». Скорость этих гибридных конструкций варьируется от 450 до 650 километров в час. Дальность полета достигает 600–900 километров, а рабочая высота – от 100 до 6 тыс. метров.

    «Невозможно догнать вертолетом», – подчеркивается в публикации.

    Кроме того, подобные реактивные версии крайне сложно перехватить переносными зенитными ракетными комплексами на высотах свыше 2,5–3 тыс. метров.

    В середине сентября реактивные беспилотники «Герань» атаковали объекты инфраструктуры в Киеве.

    В начале месяца дроны модификации «Герань-4 сикер» поразили два логистических центра в Одесской области.

    Военный эксперт Юрий Кнутов называл украинскую систему противовоздушной обороны устаревшей для перехвата таких высотных аппаратов.

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    16 сентября 2026, 11:55 • Новости дня
    Зеленский сменил риторику и заявил о невозможности победы в конфликте с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сменил риторику и признал невозможность военной победы в текущем конфликте с Россией из-за колоссальных человеческих потерь.

    Зеленский в интервью канадскому телеканалу CBC News признал, что военной победы в текущем противостоянии с Россией достичь не удастся, передают «Вести».

    По его словам, из-за колоссальных человеческих потерь победителей в этом конфликте не будет ни с одной из сторон.

    «Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик подчеркнул, что сегодня главной победой для человечества должно стать прекращение боевых действий и сохранение жизней людей. Ранее он придерживался противоположной риторики, заявляя о возможности победы Киева и представляя в Верховной раде план, включавший приглашение Украины в НАТО до окончания конфликта.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского немедленно отправиться в Москву для мирных переговоров на фоне тяжелой ситуации для украинских войск.

    Зеленский заявил, что Соединенные Штаты рассматривают шаги по снижению интенсивности боевых действий в зимний период.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила действия киевского руководства с игрой в казино на жизни людей.


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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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    16 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Бывшего пресс-секретаря Зеленского Мендель не пустили в Европарламент

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не смогла попасть в здание Европарламента, где планировала выступить с речью о необходимости мира.

    Мендель сообщила, что ей не позволили войти в здание Европарламента, передает ТАСС. Там было запланировано ее выступление с речью о необходимости достижения мира на Украине.

    «Мне запретили проход в здание Европейского парламента. Сегодня я должна была выступить с речью о мире. Я по-прежнему считаю, что единственный вариант для Украины сохраниться как нация – это мир», – рассказала она в видеоролике, опубликованном в соцсетях.

    Она продемонстрировала кадры с проходной, где ей сообщают о блокировке пропуска. Сама она связывает инцидент с санкциями, которые ранее ввел против нее Владимир Зеленский. Выступление в итоге пройдет по видеосвязи.

    Указ о санкциях против бывшего пресс-секретаря был подписан 13 сентября. В своих интервью западным изданиям политик не раз критиковала курс украинского руководства, отмечая тяжелые потери из-за эскалации конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после введения санкций Юлия Мендель обвинила Владимира Зеленского в жестком подавлении инакомыслия.

    Накануне бывший пресс-секретарь назвала украинского лидера настоящей трагедией для страны.

    Ранее она допустила сокращение европейской финансовой поддержки Киева из-за скандальных заявлений политика.

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    16 сентября 2026, 22:10 • Новости дня
    Карлсон назвал ситуацию на Украине «самым ужасным, что происходит»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский журналист Такер Карлсон признался, что не до конца понимает мотивы главы киевского режима Владимира Зеленского, который вместе с НАТО и США развязал большую войну, но считает это самым ужасным, что происходит в мире.

    Карлсон заявил, что ситуация при нынешнем руководстве Украины является самой ужасной из тех, что он видел.

    «На самом деле я никогда не мечтал, что какая-либо страна распалась бы или какая-то нация бы исчезла. Нет, об этом я никогда не мечтал, но очень трудно смотреть, как Зеленскому удастся избежать своей страшной судьбы. И посмотрите, при поддержке НАТО и США он развязал эту войну, и он движим другими интересами. И я на самом деле не понимаю полностью его мотивы», – заявил Карлсон «Вестям».

    Журналист отметил, что одной из задач Владимира Зеленского является уничтожение христианства на Украине, и выразил уверенность, что рядовые украинцы не поддерживают происходящее и желают мирного соглашения.

    Кроме того, Карлсон считает, что глава киевского режима стремится уничтожить население страны посредством изменений в украинском законодательстве и завоза иностранных рабочих взамен погибших на поле боя украинцев.

    «Зеленский изменяет законодательство на Украине, позволяя крупным корпорациям закупать и земли, и приобретать в собственность крупные залежи природных ресурсов. И, в общем-то, также завозятся иностранные рабочие на Украину, потому что многие украинцы уже погибли на поле боя. Я думаю, что это самое ужасное, что происходит при моей жизни», – заявил журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Карлсон в августе уличил Запад в использовании Украины для уничтожения России и заявил о попытках небольшой группы лиц спровоцировать войну между США и Россией.

    В сентябре Карлсон назвал Украину тоталитарным государством без свобод.


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