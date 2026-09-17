О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты
Украина этой ночью не смогла сбить ни одной из запущенных дальнобойных ракет
Украинская система противовоздушной обороны минувшей ночью не смогла перехватить ни одной из запущенных российских дальнобойных ракет, включая комплексы «Калибр» и «Искандер-М».
Украинские системы противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной выпущенной дальнобойной ракеты, передает «Страна.ua».
ВСУ заявили, что российская сторона применила четыре ракеты комплекса «Калибр», а также неустановленное количество ракет «Оникс» и баллистических систем «Искандер-М», С-400 и KN-23.
В официальной сводке украинского командования информация об успешном перехвате этих ракет отсутствует. Кроме того, сообщается о запуске десяти дронов-камикадзе «Бандероль» и «Дань-Т», из которых средствам ПВО удалось сбить или подавить семь единиц.
Массированная атака также включала использование 157 беспилотных летательных аппаратов, причем более половины из них относились к реактивному типу. Украинская сторона отчиталась об уничтожении или подавлении 124 беспилотников. Поражения ракет и ударных БПЛА были зафиксированы на 36 различных локациях.
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