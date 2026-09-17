Украинская ПВО не смогла сбить российские дальнобойные ракеты

Украина этой ночью не смогла сбить ни одной из запущенных дальнобойных ракет

Tекст: Вера Басилая

Украинские системы противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной выпущенной дальнобойной ракеты, передает «Страна.ua».

ВСУ заявили, что российская сторона применила четыре ракеты комплекса «Калибр», а также неустановленное количество ракет «Оникс» и баллистических систем «Искандер-М», С-400 и KN-23.

В официальной сводке украинского командования информация об успешном перехвате этих ракет отсутствует. Кроме того, сообщается о запуске десяти дронов-камикадзе «Бандероль» и «Дань-Т», из которых средствам ПВО удалось сбить или подавить семь единиц.

Массированная атака также включала использование 157 беспилотных летательных аппаратов, причем более половины из них относились к реактивному типу. Украинская сторона отчиталась об уничтожении или подавлении 124 беспилотников. Поражения ракет и ударных БПЛА были зафиксированы на 36 различных локациях.

Ранее Генеральный штаб ВСУ признал неспособность зенитных комплексов отразить массированный удар баллистическими ракетами.

В Запорожье после ночного удара вспыхнул крупный пожар на территории государственного оборонного предприятия «Искра», производящего радиолокационные системы.

Мэр Киева Кличко сообщил о перебоях с водоснабжением в городе после ударов по складам.

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