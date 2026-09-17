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    О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием

    На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.

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    17 сентября 2026, 10:05 • Новости дня

    Китай запустил два спутника дистанционного зондирования Земли

    Китайская ракета Kuaizhou-11 успешно вывела на орбиту два аппарата SpaceTY

    Tекст: Мария Иванова

    Китайская компания ExPace Technology успешно вывела на орбиту два спутника дистанционного зондирования Земли SpaceTY при помощи ракеты-носителя Kuaizhou-11.

    Космические аппараты под номерами 51 и 52 стартовали в четверг с космодрома Цзюцюань на севере страны, сообщает ТАСС со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и промышленности.

    Твердотопливная четырехступенчатая ракета Kuaizhou-11 достигает 25 метров в длину и способна доставить на низкую околоземную орбиту до 1,5 тонны полезного груза. Для этого носителя текущая миссия стала седьмой по счету и третьей в 2026 году.

    Китай активно развивает национальную космическую программу, создавая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные аппараты. В 2025 году страна побила собственный рекорд, осуществив 92 космических запуска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай запустил ракету с семью космическими спутниками.

    В прошлом году Пекин вывел на орбиту два аппарата при помощи носителя Kuaizhou-11.

    В 2025 году китайские специалисты отправили в космос новые спутники для интернета.

    16 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия

    Стефанович назвал возможные виды американского космического оружия

    Эксперт объяснил причины признания США в наличии орбитального оружия
    @ David Dozoretz/Space Forces Space/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Под орбитальным оружием США могут подразумевать как существующие спутники-инспекторы, так и новые системы поражения космических аппаратов, сказал газете ВЗГЛЯД сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович. По его мнению, ВСК США необходимо постоянно подтверждать свою роль в сдерживании противников и обеспечении превосходства Америки. Именно этим может объясняться признание Вашингтона в наличии орбитального оружия.

    «Министр ВВС США Трой Мейнк неслучайно именно сейчас признал наличие у Штатов оружия на орбите, позволяющего контролировать космическое пространство. Причины такого шага могут быть прежде всего внутренними», – считает Дмитрий Стефанович, сооснователь проекта «Ватфор», научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.

    По мнению эксперта, военно-космическим силам США необходимо постоянно демонстрировать свою роль в сдерживании «противников» и обеспечении американского «превосходства». «Поэтому и сделано такое заявление: дескать, соответствующие средства уже развернуты», – пояснил собеседник.

    При этом, отмечает Стефанович, остается непонятно, какое именно оружие имеется в виду. «Возможно, Штаты просто «переквалифицировали» существующие спутники-инспекторы, которые обеспечивают ситуационную осведомленность об обстановке в космосе. То есть речь идет о том самом «контроле космического пространства», – предположил аналитик.

    Но есть и другой вариант. «Не исключено, что речь идет о новых системах, оснащенных средствами функционального или кинетического поражения космических аппаратов, а также их временного или постоянного выведения из строя», – добавил Стефанович.

    В любом случае, как указал эксперт, заявление Вашингтона прозвучало на фоне многолетних попыток международного сообщества не допустить гонки вооружений в космосе. Такая работа ведется на разных площадках, в том числе в ООН.

    «Обсуждаются юридически и политически обязывающие соглашения и нормы. В частности, подготовлен и доработан российско-китайский Договор о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов (ДПРОК)», – уточнил спикер.

    Однако, по его словам, западные страны неоднократно предлагали сместить акцент с запрета оружия в космосе на нормы ответственного поведения. Параллельно обсуждался вопрос о применимости права вооруженных конфликтов к космическому пространству.

    «Все это происходило на фоне обвинений России и Китая в неких экспериментах на орбите, которые воспринимались как испытания оружия», – отметил Стефанович. Теперь, считает эксперт, остается открытым вопрос о том, к чему приведет новое заявление Вашингтона.

    «Сложно предсказать, как изменится этот нарратив: начнется ли подлинная гонка вооружений в космосе или стороны пока продолжат демонстрировать сдержанность. Но международные усилия по предотвращению вепонизации космоса уже торпедированы», – заключил собеседник.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк стал первым американским военным чиновником, открыто признавшим наличие у Вашингтона космического оружия. Однако директор Secure World Foundation Виктория Сэмсон считает маловероятным, что речь идет о кинетическом оружии: его применение создает большое количество обломков. По ее мнению, вероятнее всего, США располагают средствами радиоэлектронной борьбы космического базирования.

    При этом TWZ со ссылкой на представителя Космических сил США уточняет, что под «космическим контролем» подразумевается не только защита собственных спутников, но и возможность нарушать, ослаблять или уничтожать возможности противника с помощью кинетических и некинетических средств. «Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – уточнил собеседник издания.

    TWZ также приводит февральское заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC): «Защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи». Теперь эти слова звучат в новом свете, отмечает портал.

    «Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, которые будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите», – прокомментировала произошедшее официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее оценке, действия США ставят под угрозу свободное освоение космоса всеми государствами.

    Она также отметила, что заявления Мейнка демонстрируют направленность американских международных инициатив в области космической безопасности на отвлечение внимания мирового сообщества от собственных агрессивных устремлений. Дипломат подчеркнула, что мировая общественность должна принять меры для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие именно системы вооружения американские военные потенциально могли разместить в космосе.

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    16 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Лавров: Москва начала проверку данных об американском ударном космическом оружии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил об изучении информации касательно возможного размещения американских ударных систем на околоземной орбите.

    Российское внешнеполитическое ведомство анализирует сведения о развертывании Соединенными Штатами боевых комплексов за пределами атмосферы, передает ТАСС. Об этом Лавров рассказал во время выступления на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

    «Всех взбудоражила новость о том, что США объявили, что они вывели оружие в космос, ударное вооружение. Мы сейчас перепроверяем эту ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание американского орбитального оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова доказательством планов Вашингтона по милитаризации околоземного пространства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о намерении Москвы продолжить продвижение позиции о неразмещении вооружений в космосе.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    15 сентября 2026, 10:41 • Новости дня
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    Космические силы США подтвердили наличие орбитальных вооружений
    @ David Dozoretz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые официально признал развертывание на орбите американского оружия, предназначенного для защиты объединенных сил от потенциальных враждебных действий.

    Министр ВВС США Трой Майнк впервые открыто сообщил о наличии у страны оружия на орбите, выполняющего задачи космического контроля, передает TWZ.

    «Сегодня мы по-прежнему добиваемся того, чтобы быть готовыми к вызовам развивающихся угроз, где бы они ни возникали», – заявил Майнк, добавив, что США уже имеют орбитальное оружие для защиты объединённых сил от враждебных действий.

    После выступления Майнк отказался раскрывать подробности, заметив, что формулировка была «очень тщательно продумана» и он повторяет сказанное дословно. Он подчеркнул, что ключевой задачей остаётся сохранение доминирования не только в воздухе, но и в космосе, и именно поэтому Вашингтон был вынужден предпринять шаги для ответных действий при угрозе.

    На отдельном брифинге Майнк заявил, что не станет уточнять типы орбитального оружия, сравнив задачу с обеспечением господства в воздухе. По его словам, по мере того как космос становится всё более важным для военных, экономики и гражданской сферы, США должны сохранять превосходство, но обсуждение деталей подорвало бы сдерживание потенциальных противников.

    Представитель Космических сил США сообщил TWZ, что страна располагает орбитальными средствами космического контроля, способными защитить объединённые силы от враждебных действий. Он пояснил, что космический контроль охватывает задачи по оспариванию и удержанию пространства с использованием кинетических и некинетических средств для дезорганизации, ухудшения или уничтожения возможностей противника при необходимости, при этом операции ведутся в соответствии с Договором о космосе и нормами международного гуманитарного права.

    В материале напоминается, что Договор о космосе 1967 года запрещает размещать на орбите ядерное и другое оружие массового поражения, но не ограничивает обычные вооружения. До нынешнего заявления официально признанными противоспутниковыми средствами США считались только наземные комплексы радиоэлектронной борьбы, хотя в 2022 году Вашингтон объявил мораторий на испытания разрушительных ракет прямого перехвата.

    Контекстом для нынешнего признания названы быстрый рост противоспутниковых возможностей Китая и России и расширение их орбитальных группировок. Глава Командования космическими операциями США генерал Стивен Уайтинг ранее подчёркивал, что в космосе «нет безопасной гавани», а спутники постоянно находятся в зоне поражения чужих систем. Командующий Combat Forces Command Космических сил США генерал Грегори Ганьон отмечал, что одних мер защиты недостаточно и для контроля в космосе необходима и возможность удара.

    Майнк признал, что усиление вооружённого присутствия в космосе вызывает опасения из-за роли спутниковых систем в повседневной жизни и экономике, но сослался на активные разработки Пекина и Москвы. По его словам, задача американского правительства – обеспечить защиту граждан от новых угроз. Несмотря на сохраняющиеся вопросы, теперь официально подтверждено: США уже развернули по меньшей мере часть орбитальных систем вооружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Накануне Мейнк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Ранее компания Northrop Grumman подготовила к запуску роботизированный аппарат Mission Robotic Vehicle с двумя манипуляторами, предназначенный для обслуживания спутников и потенциального уничтожения орбитальных целей.

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    15 сентября 2026, 12:28 • Новости дня
    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

    Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе
    @ REUTERS/Joe Skipper

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление американского министра ВВС Троя Мейнка, что у США есть орбитальное оружие для контроля над космическим пространством, укладывается в политику Вашингтона последних лет, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. По его мнению, речь, скорее всего, о некинетических средствах – лазерах, РЭБ, электромагнитных системах.

    «США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

    Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

    В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

    По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

    «В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

    Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    15 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите

    Defense One: Вашингтон впервые подтвердил размещение боевых систем в космосе

    Власти США признались в наличии космического оружия на орбите
    @ Mattie Neretin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр ВВС США Трой Мейнк официально подтвердил развертывание американских систем контроля космического пространства для защиты от потенциальных угроз.

    Американские военные располагают орбитальным вооружением, передает издание Defense One.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать готовность к встрече с развивающимися угрозами, где бы они ни находились», – заявил министр ВВС США Трой Мейнк. Он добавил, что именно поэтому Соединенные Штаты сейчас имеют на орбите оружие контроля космического пространства, способное защитить силы от враждебных противников.

    Директор по космической безопасности фонда Secure World Foundation Виктория Самсон отметила, что подобные заявления ранее не звучали от официальных лиц США.

    По ее мнению, Вашингтону теперь придется смириться с аналогичными шагами Китая и России. Эксперт предположила, что речь идет не о кинетическом оружии, а о космических системах радиоэлектронной борьбы.

    Мейнк также анонсировал запуск прототипов спутниковой группировки Airborne Moving Target Indicator в сентябре. Кроме того, министр сообщил о готовности к полетам космических перехватчиков, которые являются основой системы противоракетной обороны Golden Dome. Генерал Космических сил Майкл Гетлейн ранее предупреждал о серьезных проблемах с финансированием этого проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения.

    В прошлом году глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить оружие в космическом пространстве.

    В ответ на разработку американских систем противоракетной обороны Москва и Пекин указали на риски начала гонки вооружений.

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    16 сентября 2026, 16:45 • Новости дня
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    Космический корабль «Прогресс МС-35» с грузами для МКС стартовал с Байконура
    @ Иван Тимошенко/roscosmos.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» успешно стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур.

    Сближение и стыковка корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции запланированы на 19 сентября в 16.46 мск, передает ТАСС.

    В рамках 95-й миссии снабжения МКС корабль доставит около 2,4 тонны грузов. На борту находятся 842 кг топлива, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы станции. Также экипаж получит 1 275 кг питания, включая свежие продукты, 357 кг санитарного оборудования, 20 кг медикаментов и средств профилактики невесомости.

    Накануне старта глава Роскосмоса Дмитрий Баканов анонсировал отправку грузовика «Прогресс МС-35» к Международной космической станции.

    В августе этот космический аппарат успешно прошел испытания на герметичность в специальной вакуумной камере.

    Для экипажа корабль доставит сибирские кедровые орешки и различные сладости.

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    14 сентября 2026, 17:51 • Новости дня
    ВВС США заявили о наличии орбитального оружия для контроля космоса

    Министр ВВС Менк: США обладают орбитальным оружием для контроля космоса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона развернутых на орбите систем вооружения, предназначенных для контроля космического пространства и защиты американских войск.

    Американские военные располагают специальными средствами для доминирования в околоземном пространстве, сказал Менк, передает ТАСС. Соответствующее заявление министра прозвучало на конференции Ассоциации ВВС и Космических сил под Вашингтоном.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать свою готовность к противостоянию вызовам со стороны постоянно меняющихся угроз, где бы они ни возникали. Именно поэтому Соединенные Штаты в настоящее время располагают на орбите вооружением для контроля над космическим пространством, способным защитить объединенные ВС от враждебных действий противников», – подчеркнул Менк.

    При этом раскрывать технические подробности и характеристики используемых систем чиновник не стал. На просьбу модератора мероприятия рассказать о космическом оружии подробнее министр ответил отказом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская компания Northrop Grumman подготовила к запуску способный уничтожать орбитальные цели космический аппарат.

    Ранее глава Космического командования ВС США генерал Стивен Уайтинг призвал Пентагон разместить вооружения в космическом пространстве.

    Власти Соединенных Штатов запланировали введение в строй системы подавления российских и китайских спутников Meadowlands.

    Комментарии (5)
    15 сентября 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт: США понесут ответственность за эскалацию в космосе

    Военный эксперт Кашин: США переводят гонку вооружений в космосе на новую стадию

    Эксперт: США понесут ответственность за эскалацию в космосе
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Олег Исайченко

    США, по всей видимости, провели боевое развертывание космического оружия, став первой страной, которая перешла от исследований к практическому применению технологий. Речь, вероятно, идет об орбитальных системах для борьбы со спутниками, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее в Штатах рассказали об оружии для контроля космического пространства.

    «Известно, что США длительное время работали над ударными средствами космического базирования, а также проводили большое количество экспериментов. Параллельно Вашингтон активно препятствовал инициативам России и Китая, направленным на ограничение милитаризации космоса», – напомнил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Он допустил, что сейчас Штаты, по всей видимости, провели боевое развертывание оружия, став первой страной, которая пошла дальше исследовательских работ. По мнению собеседника, речь, вероятно, идет об оружии орбитального базирования для борьбы со спутниками. «Возможно, это лазер или другая система, которая дезориентирует космические аппараты в пространстве или выводит из строя их компоненты и сенсоры», – предположил аналитик.

    Как бы то ни было, действия американской стороны запустят нарастающую тенденцию: другие страны, которые ранее ограничивались экспериментами, исследованиями и испытаниями, перейдут к практическому применению технологий – и этот процесс будет крайне трудно остановить. «Политическую ответственность за такие последствия понесет Вашингтон», – подчеркнул Кашин.

    На этом фоне он отметил, что гонка вооружений в космосе переходит на новую стадию. «Ранее она шла в контексте накопления потенциалов. Но когда накопленные технологии будут ставиться на боевую службу, мы знаем, кто в этом виноват и кто это начал», – вновь акцентировал спикер. Эксперт допустил, что Москва вновь предложит заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе, но, как считает собеседник, это не принесет результатов.

    «Мы будем, что называется, держать дверь открытой. Однако очевидно, американцы на это не пойдут. Поэтому, технически, Россия вправе активнейшим образом и без оглядки на политические вопросы приступить к реализации своих разработок», – заключил Кашин.

    Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

    «Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

    Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

    «Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

    На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

    Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

    Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

    Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.

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    15 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Захарова назвала заявление США подтверждением размещения оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова министра ВВС США Троя Менка доказательством планов Вашингтона по размещению вооружений в космическом пространстве.

    Захарова прокомментировала слова министра ВВС США о наличии у Вашингтона орбитального вооружения, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. «Обратили внимание на упомянутые высказывания. Таким образом, американскими официальными лицами впервые подтвержден факт обладания оружейным потенциалом космического базирования», – отметила дипломат. По ее словам, это доказывает практическую реализацию планов Вашингтона по размещению оружия в космосе для обеспечения собственного превосходства.

    Захарова подчеркнула, что США готовы игнорировать катастрофические последствия возможного конфликта на орбите ради своих узкокорыстных интересов. Она добавила, что американские инициативы в сфере космической безопасности направлены лишь на отвлечение внимания от агрессивных устремлений Вашингтона.

    Дипломат назвала домыслы США о намерениях России разработать противоспутниковое ядерное оружие прикрытием для реализации американских гегемонистских планов. Мораторий Запада на испытания противоспутниковых ракет она охарактеризовала как лицемерие, не затрагивающее арсенал США.

    Россия планирует представить проекты резолюций по предотвращению гонки вооружений в космосе на рассмотрение Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет с 5 октября по 6 ноября в Нью-Йорке. Москва призвала все государства поддержать эти документы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр ВВС США Трой Менк впервые официально признал развертывание американского оружия на орбите.

    В то же время в ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность полной демилитаризации космического пространства.

    Директор ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Василий Кашин допустил боевое применение Штатами орбитальных систем для борьбы со спутниками.

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    15 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Кремль призвал мировое сообщество к полной демилитаризации космоса

    Песков: Россия продолжит продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости объединения усилий мирового сообщества для обеспечения полной демилитаризации космического пространства.

    Россия продолжит продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и подчеркнул важность международных усилий для достижения этой цели, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, продолжит. Мы считаем, что космос должен быть свободен от любого оружия. И, конечно, здесь мы рассчитываем на широкую международную консолидацию для продолжения работы и продвижения позиций в пользу полной демилитаризации космоса», – заявил Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министр ВВС США Трой Менк заявил о наличии у Вашингтона орбитальных систем вооружения.

    Во вторник американские военные официально подтвердили развертывание боевых комплексов для контроля околоземного пространства.

    Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов выступил за скорейшее создание юридического механизма по запрету милитаризации космоса.

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    15 сентября 2026, 08:59 • Новости дня
    Астрофизик объяснил причину смещения даты осеннего равноденствия

    Ученый Иванов: Разница в датах начала осени возникает из-за вытянутости орбиты

    Tекст: Мария Иванова

    Ученый Александр Иванов объяснил причину ежегодного смещения даты осеннего равноденствия разницей между реальным вращением Земли и календарным годом.

    Разница в датах начала астрономической осени возникает из-за вытянутости земной орбиты и разной скорости движения планеты, передает РИА «Новости».

    Заведующий астрофизической обсерваторией Кубанского госуниверситета Александр Иванов объяснил, что Земля тратит на один полный орбитальный цикл примерно на шесть часов больше, чем длится стандартный календарный год.

    «День осеннего равноденствия может наступать 22 или 23 сентября. Это связано с небольшой вытянутостью орбиты Земли и неравномерным движением Земли по своей орбите вокруг Солнца – изменяя ее скорость», – рассказал ученый.

    Астрофизик добавил, что длительность звездных суток составляет 23 часа 56 минут и четыре секунды. За год эти недостающие минуты складываются в целые сутки. В високосные годы время корректируется примерно на 18 часов, поэтому дата равноденствия колеблется между 22 и 23 сентября.

    В 2026 году осеннее равноденствие выпадет на 23 сентября. В этот день продолжительность светлого и темного времени суток сравняется, а Солнце пересечет небесный экватор, равномерно освещая планету от северного до южного полюса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба Московского планетария анонсировала приход астрономической осени в Россию 23 сентября.

    Научный сотрудник ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев спрогнозировал увеличение продолжительности ночи после этой даты.

    Старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин объяснил сдвиг дат равноденствия несовпадением календарного и истинного солнечного года.

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    14 сентября 2026, 21:34 • Новости дня
    Астроном заявил о непредсказуемости и уникальности вспышек на Солнце

    Астроном Леденцов: Все вспышки на Солнце непредсказуемы и уникальны

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Каждая солнечная вспышка обладает уникальными характеристиками, а прогнозирование отрыва плазменных уплотнений пока остается невозможным для науки, заявил и. о. завотделом физики Солнца Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Леонид Леденцов.

    Ученые до сих пор не могут предсказать вероятность отрыва протуберанцев – плазменных уплотнений в короне светила, сказал ученый, передает ТАСС. Леденцов отметил, что, несмотря на наличие хорошей стандартной модели солнечных вспышек, все они являются нестандартными.

    «Потому что на поверхности Солнца происходят очень сложные конвективные движения, которые очень сильно запутывают магнитные поля, каждая конфигурация процесса магнитного пересоединения для каждой отдельной вспышки выглядит по-особенному. Процесс перераспределения энергии <…> может быть совершенно разным», – пояснил специалист.

    Леденцов также добавил, что исследователи в настоящее время не способны прогнозировать отрыв протуберанца из-за неизученности механизма, влияющего на этот процесс. По его словам, триггер, определяющий, уйдет ли протуберанец в межпланетное пространство или вернется на Солнце, остается невыясненным.

    В конце августа на Солнце возобновились сильные вспышки.

    Весной специалисты зафиксировали отрыв гигантского протуберанца длиной около 1 млн километров.

    В конце прошлого года ученые показали процесс растворения плазменного торнадо в космическом пространстве.

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    15 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Глава Роскосмоса анонсировал отправку грузовика «Прогресс МС-35» к МКС

    Баканов: Грузовик «Прогресс МС-35» отправится к МКС на этой неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Грузовой космический корабль «Прогресс МС-35» отправится к Международной космической станции до конца текущей недели, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    Баканов подтвердил, что запуск российского грузового корабля «Прогресс МС-35» к Международной космической станции запланирован на текущую неделю, передает РИА «Новости».

    «На этой неделе», – сказал Баканов, отвечая на вопрос журналистов о сроках отправки аппарата к орбитальной станции.

    В августе аппарат «Прогресс МС-35» успешно прошел испытания на герметичность.

    Наземная подготовка космического грузовика стартовала на космодроме Байконур в конце июня.

    На орбиту космонавтам отправят карамель и кондитерские изделия в виде матрешек.

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    15 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Астрофизик назвал число открытых учеными планет

    Астрофизик Попов: Число открытых учеными планет приблизилось к восьми тысячам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Количество открытых астрономами планет приблизилось к восьми тысячам, однако невооруженным глазом можно увидеть лишь малую часть из них, сообщил профессор РАН Сергей Попов, ведущий научный сотрудник отдела релятивистской астрофизики Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ.

    Число известных науке планет достигло почти восьми тысяч, однако лишь несколько десятков из них можно отчетливо наблюдать на небе, рассказал Попов, передает ТАСС. «Мы сейчас знаем уже почти восемь тысяч планет, но видно из них несколько десятков. Поэтому видеть планету так, чтобы можно было «ткнуть лазерной указкой» – это редкость», – подчеркнул специалист во время лекции в рамках проекта «Астроночи».

    Ученый добавил, что на сегодня астрономы открыли более 300 планетных систем, в которых насчитывается три и более небесных тел. По словам Попова, наиболее распространенным типом таких систем является так называемая «горошина в стручке», где несколько небольших планет расположены очень плотно друг к другу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле астрономы впервые выявили атмосферу на каменистой экзопланете LHS 1140b.

    Ранее научный сотрудник Института космических исследований РАН Владислава Ананьева оценила количество потенциально обитаемых миров в несколько десятков.

    До этого сообщалось, что ученые нашли свыше десяти тысяч кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

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    14 сентября 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые спрогнозировали сильные вспышки на Солнце в ближайшие дни

    В ИКИ РАН предупредили о риске мощных вспышек класса М и магнитной бури

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели на Солнце могут произойти сильные вспышки класса М, несмотря на текущую спокойную геомагнитную обстановку и низкую активность, отметили ученые.

    Ученые Института прикладной геофизики допускают возникновение мощных вспышек класса М на Солнце в понедельник и вторник, передает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.


     В настоящее время на звезде наблюдаются семь групп солнечных пятен категорий Alpha и Beta, однако фактическая активность остается низкой.

    Геомагнитная обстановка находится в зеленой зоне, но периодически приближается к желтой границе. Главным фактором возможных изменений выступает солнечный ветер, который демонстрирует заметные колебания. Ожидается, что в ближайшие дни его скорость возрастет, что может спровоцировать вторую магнитную бурю этой осени.

    Специалисты отмечают, что резкий скачок вспышечной активности сейчас маловероятен. Тем не менее Солнце способно перейти от полного спокойствия к мощным сериям вспышек всего за пару суток, поэтому эксперты призывают всегда быть готовыми к изменениям космической погоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа эксперты предупредили о высоких рисках мощных вспышек на Солнце.

    После события уровня M7.0 ученые ожидали сильнейшую за два месяца магнитную бурю.

    В начале лета гигантская группа солнечных пятен накопила энергию для взрывов высшего балла.

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