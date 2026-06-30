Ученые сообщили о резком и опасном усилении солнечной активности

В ИКИ РАН предупредили о мощнейших вспышках на Солнце в ближайшее время

Tекст: Мария Иванова

Солнечная активность резко возросла, за минувшие сутки на звезде произошли 17 вспышек, в том числе две сильного уровня М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. Днем ранее было зафиксировано восемь подобных событий, а за день до этого – пять.

Сейчас крупнейшая в текущем году группа пятен направлена точно на Землю. Ученые отмечают, что отсутствие вспышек высшего класса X в этой области выглядит парадоксом. «Взрывы высшего балла могут начаться сейчас в любое время», – подчеркнули специалисты.

Снимки из космоса показывают, что две кажущиеся изолированными группы пятен образуют единую сложную магнитную структуру на уровне короны. Они активно обмениваются энергией через линии магнитного поля. Такой конгломерат способен накопить энергию для исключительно мощного взрыва, предупреждают астрономы.

Математическое моделирование в данном случае практически бессильно. Девять десятых этого магнитного образования скрыто под поверхностью Солнца, поэтому развитие ситуации может пойти по любому сценарию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне астрономы зафиксировали разрушение гигантского пятна в центре звезды.

Днем ранее выходящая с обратной стороны Солнца группа 4478 достигла максимального размера за текущий год.

До этого ученые предупредили о выходе огромного скопления темных зон на линию Земли.