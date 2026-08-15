Несколько кантонов Швейцарии ввели ограничения для экономии воды

Tекст: Антон Антонов

На прошлой неделе национальная метеослужба MeteoSuisse ввела максимальный, четвертый, уровень засухи на всей территории страны. Во многих кантонах действуют ограничения на использование воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.

В кантоне Аргау на границе с Германией запретили поливать газоны, наполнять бассейны и мыть транспорт, а также забирать воду из большинства ручьев, что уже создало критическую ситуацию для фермеров. Похожие меры приняли власти Базеля.

Уровень воды в Цюрихском озере заметно упал, судоходные компании приостановили рейсы на ряде маршрутов. Затянувшаяся засуха ударила и по Боденскому озеру, и по Верхнему Рейну.

В горных коммунах центральной Швейцарии, включая район горы Пилатус у Люцерна, питьевую воду теперь доставляют в цистернах на тракторах из-за обмеления источников. В кантоне Санкт-Галлен муниципальный бассейн в Уцвиле закрыли раньше срока, поскольку ежедневный расход воды там сопоставлялся с потребностями примерно тысячи человек.

В городе Золотурн фермерам запретили забор воды из местных рек до нового распоряжения.

«Во франкофонной Швейцарии – кантонах Во, Женева и Невшатель – засуха имеет катастрофические последствия: гибнет рыба, страдают леса, а фермеры вынуждены расходовать запасы зимних кормов», – пишет издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экстремальная жара и засуха в Швейцарии привели к тому, что фермеры могут понести ущерб, способный превзойти уровень 2003 года в 500 млн франков (около 615 млн долларов).

Более 100 городов и округов Германии ввели ограничения на использование воды на фоне дефицита ресурсов.

Власти западной части Нидерландов закрыли шлюзы и запретили забор воды из каналов и водоемов из-за сильной засухи.