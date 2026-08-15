Руководители правящей партии Японии посетили милитаристский храм Ясукуни

Tекст: Антон Антонов

В субботу утром в храм пришли генеральный секретарь ЛДП Сюнъити Судзуки, председатель генерального совета партии Харуко Аримура и глава комитета по избирательной стратегии Ясутоси Нисимура.

Председатель политсовета ЛДП Такаюки Кобаяси не смог принять участие из-за паводков и ливней с человеческими жертвами в его округе в префектуре Тиба, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

В Ясукуни хранятся таблички с именами погибших солдат и офицеров, павших «за императора и великую Японию». Всего там увековечены около 2,5 млн военных, среди которых значатся и 14 военных преступников Второй мировой войны. В странах Азии этот храм ассоциируется с японским милитаризмом, а визиты политиков традиционно вызывают резкую реакцию соседей.

Посещения Ясукуни высокопоставленными японскими деятелями обычно происходят три раза в год: на ритуальные праздники в апреле и октябре, а также 15 августа, в день объявления о прекращении войны. Император Хирохито 15 августа 1945 года объявил об окончании войны, фактически признав поражение Японии. За день до этого страна присоединилась к Потсдамской декларации, а акт капитуляции был подписан 2 сентября 1945 года, и ежегодно 15 августа в Японии проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, по случаю 81-й годовщины капитуляции во Второй мировой войне премьер-министр Японии Санаэ Такаити направила подношение в храм Ясукуни, но сама туда не пошла.

Ранее Такаити передала священное дерево в дар храму.

Такаити стала премьер-министром Японии в октябре. Такаити считает, что Вторая мировая война была для Японии «войной за безопасность». Она заявляет, что преступления японских милитаристов были преувеличены. Такаити регулярно посещает храм Ясукуни, символ милитаризма.

