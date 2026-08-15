Ливень затопил улицы и две станции метро в Тбилиси

Tекст: Антон Антонов

«В результате сильного дождя затоплены улицы, подвалы, станции метро «Руставели» и «Важа-Пшавела», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

По данным мэрии, в районе Сабуртало на улице Чиковани был поврежден газопровод, из-за чего пришлось эвакуировать жителей расположенного поблизости жилого дома. Ведутся работы по восстановлению газовой сети, уточнили в городской администрации.

Муниципальные службы и районные администрации Тбилиси перешли на чрезвычайный режим работы, они очищают дороги и приводят улицы в порядок. На всех проблемных участках мобилизованы сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями и патрульной полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа внезапный блэкаут в Тбилиси обесточил большую часть Грузии и парализовал движение поездов.

Уровень воды в Амуре превысил неблагоприятную отметку, в результате чего на островах вблизи Хабаровска оказались подтоплены сотни приусадебных территорий.

В конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка.

