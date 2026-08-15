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    Москва и Минск могут охладить страдающую от жары Европу
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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В миграционном цунами Сеуты виноват только ЕС

    Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.

    4 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему сибирские реки не повернут в Среднюю Азию

    Идея с переброской сибирских рек на юг впервые появилась еще при царе, в начале ХХ века. Тогда над этим посмеялись и забыли. При СССР вспомнили – но 40 лет назад Михаил Горбачев окончательно этот проект закрыл. Окончательно? Как бы не так.

    29 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Найди кота в Йошкар-Оле

    Для чего нужно обновлять традицию? Наверное, для того, чтобы люди не думали, будто традиция – это что-то сельское, темное и отсталое. Марийский опыт говорит нам: будь современным человеком, будь в курсе и старых традиций, и новых.

    7 комментариев
    15 августа 2026, 04:55 • Новости дня

    Ливень затопил улицы и две станции метро в Тбилиси

    Tекст: Антон Антонов

    Сильный ливень в Тбилиси вызвал масштабные подтопления улиц и станций метро, сообщила мэрия города.

    «В результате сильного дождя затоплены улицы, подвалы, станции метро «Руставели» и «Важа-Пшавела», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    По данным мэрии, в районе Сабуртало на улице Чиковани был поврежден газопровод, из-за чего пришлось эвакуировать жителей расположенного поблизости жилого дома. Ведутся работы по восстановлению газовой сети, уточнили в городской администрации.

    Муниципальные службы и районные администрации Тбилиси перешли на чрезвычайный режим работы, они очищают дороги и приводят улицы в порядок. На всех проблемных участках мобилизованы сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями и патрульной полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа внезапный блэкаут в Тбилиси обесточил большую часть Грузии и парализовал движение поездов.

    Уровень воды в Амуре превысил неблагоприятную отметку, в результате чего на островах вблизи Хабаровска оказались подтоплены сотни приусадебных территорий.

    В конце июля губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации из-за сильного паводка.

    12 августа 2026, 22:06 • Новости дня
    Микроавтобус с туристами разбился в Грузии, есть жертвы
    Микроавтобус с туристами разбился в Грузии, есть жертвы
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Микроавтобус с иностранными туристами сорвался в овраг в Озургетском районе Грузии, погибло от двух до четырех человек, есть пострадавшие, их эвакуируют в больницы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В Озургетском районе Грузии пассажирский микроавтобус сорвался в овраг. По предварительным данным, погибло от двух до четырех человек. Пока неизвестно, туристы из какой страны находились в автобусе.

    На месте продолжается спасательная операция, работает полиция.

    Трагедия произошла в районе горы Гоми на западе Грузии.

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    14 августа 2026, 11:12 • Новости дня
    Грузинские ветераны войны с Абхазией отвергли расстрелы пленных

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинские участники войны с Абхазией 1992-1993 годов, собравшиеся 14 августа, в годовщину начала конфликта, на площади Героев в Тбилиси, категорически отвергли заявление вице-премьера саакашвилевского режима Георгия Барамидзе о расстрелах абхазских военнопленных, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Руководитель грузинского «Клуба генералов» Малхаз Чихладзе заявил телекомпании «Имеди», что «заявление Барамидзе преступно перед государством и оскорбляет грузинских военных».

    «В природе нет ни единого такого факта (расстрела пленных), и хорошо, что Генпрокуратура начала расследовать заявление Барамидзе», – сказал он.

    Другой участник боевых действий Джандри Убирия также подчеркнул, что «нет ни одного факта расстрела абхазских пленных».

    «Теперь слова Барамидзе используют против Грузии. В Абхазии уже сказали, что осенью, на очередном раунде Женевских переговоров (по безопасности в Закавказье) жестко поставят этот вопрос, – сказал Убирия. – Я очень сожалею, что Барамидзе постарался сорвать наш мирный процесс с абхазами, направленный на объединение страны».

    Председатель функционирующего в Тбилиси абхазского правительства Георгий Джинчарадзе назвал заявление оппозиционера, бывшего вице-премьера Барамидзе «предательским».

    «Мы сегодня отдаем дань памяти героям. 14 августа – трагическая дата в истории Грузии, – сказал он. – На этом фоне можно говорить о целенаправленном предательском заявлении Барамидзе. Он оскорбил участников войны, оскорбил память павших».

    Ранее в Грузии завели дело из-за слов экс-госминистра о расстреле абхазских пленных.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    14 августа 2026, 11:23 • Новости дня
    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров

    Европу накрыла пятая за лето волна аномальной жары

    Аномальная жара превратила Европу в зону масштабных лесных пожаров
    @ Alberto Diaz/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Страны Европы охватила пятая за год волна аномальной жары, спровоцировавшая масштабные лесные пожары и массовую эвакуацию местных жителей.

    Рекордные температуры и сильная засуха привели к многочисленным природным возгораниям во Франции и Британии, передает Associated Press.

    Во французском регионе Ланды пожар в лесных массивах заставил эвакуировать более 500 человек из города Люглон. Ранее вблизи Бордо огонь уничтожил леса и вынудил покинуть дома четверть миллиона местных жителей.

    В Британии после самого жаркого дня в году зафиксированы возгорания в Уэст-Мидлендсе, где сгорели несколько домов. Начальник пожарной службы Саймон Тухилл заявил: «Это один из самых значительных инцидентов, с которыми когда-либо сталкивалась пожарная служба региона». В Англии и Уэльсе с начала года зарегистрировано 1017 лесных пожаров.

    Температура на западе Лондона достигла 38,1 градуса. Во Франции столбики термометров приблизились к 41 градусу, пишет The New York Times.

    В Северной Греции по морю эвакуировали более 300 отдыхающих и жителей из-за возгорания в сосновом лесу.

    Жара вызвана зоной высокого давления, известной как тепловой купол. Ожидается, что она сместится в Центральную Европу. По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, в ЕС в текущем году выгорело более 566 тыс. гектаров территорий, что вдвое превышает средний показатель за 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прошедший июль стал самым жарким месяцем во Франции за всю историю метеорологических наблюдений.

    К середине прошлого месяца огонь уничтожил в стране свыше 42 тыс. гектаров леса.

    В ходе ликвидации этих масштабных возгораний пострадали 126 сотрудников спасательных служб.

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    12 августа 2026, 14:04 • Новости дня
    Грузия назвала заказчиком русофобии «глубинное государство»

    Грузия назвала заказчиком русофобии глубинное государство

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о плане «глубинного государства» разжечь «искусственную русофобию» в его стране для ее ослабления вплоть до конфронтации с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции 12 августа председатель грузинского кабмина заявил, что его страну не удалось заставить открыть против России «второй фронт», поэтому «глубинное государство» «разработало новый план», которым руководствуется его «местная агентура».

    В частности, он привел примеры оскорблений россиян в соцсетях в Грузии, а также на пляже в Батуми.

    Ираклий Кобахидзе считает, что этот план, если к нему не отнестись с исключительным вниманием, ведет к тому, чтобы «под предлогом русофобии правительство России прервало бы все экономические контакты с Грузией».

    Он считает, что «глубинное государство» таким планом хочет «разрушить экономику Грузии, посеять вражду между народами, приведя процессы к военной конфронтации».

    «Это приведет к ослаблению Грузии, к угрозе ее уничтожения», – отметил премьер-министр Грузии.

    «Абсолютна искусственна для общества Грузии русофобия, в целом ксенофобия», – подчеркнул председатель правительства Грузии.

    При этом он обвинил Россию в «оккупации» 20% территорий Грузии, отметив, что «главной политической задачей Грузии по отношению к России является мирное урегулирование конфликта, для чего, в первую очередь, нужна «деоккупация».

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    14 августа 2026, 19:27 • Новости дня
    Купальный сезон в Москве официально завершен

    Гидрометцентр сообщил об официальном завершении купального сезона в Москве

    Купальный сезон в Москве официально завершен
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Купальный сезон в Москве официально подошел к концу из-за остывания водоемов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

    По словам Паршиной, температура воды снизилась до плюс 17 градусов, передает РИА «Новости».

    «Температура воды в Москве-реке у Звенигорода составляет +17 градусов тепла и из-за холодных ночей и ветра она вряд ли существенно повысится. Кроме того, по народным приметам, с 14 августа купальный сезон считается официально завершенным», – рассказала синоптик.

    Она уточнила, что традиционно финал купального сезона связывают с Ильиным днем, который отмечается 2 августа. Однако именно Медовый Спас в народном календаре считается датой окончательного запрета на купание. Несмотря на ожидаемое с 15 августа потепление, верхний слой воды сможет прогреться лишь на один-два градуса, что не обеспечит комфортных условий для плавания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночь на 14 августа стала одной из самых прохладных в столице за лето.

    В июле Роспотребнадзор разрешил купание только в пяти московских зонах отдыха.

    Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов прогнозировал прогрев столичных водоемов ко второй половине июня.

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    12 августа 2026, 15:01 • Новости дня
    Премьер Грузии заявил о спасении страны благодаря Георгиевскому трактату

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Подписанный в конце XVIII века Георгиевский трактат с Россией сыграл важнейшую роль в сохранении грузинского государства и нации от физического уничтожения, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Кобахидзе в ходе пресс-конференции напомнил об историческом значении Георгиевского трактата, передает ТАСС.

    Документ, заключенный грузинским царем Ираклием Вторым и Россией в 1783 году, стал спасительным для страны.

    «Когда Ираклий Второй подписал Георгиевский трактат, этот документ сыграл важнейшую роль в спасении нашего государства и страны. Тогда Ираклий Второй хорошо видел все это и риски. Он прекрасно знал, что подписание этого соглашения было важным в тот момент для спасения страны», – заявил глава грузинского правительства.

    Он также отметил, что при жизни царя Ираклия Второго условия соглашения соблюдались, но после его кончины ситуация начала развиваться по иному сценарию. Георгиевский трактат, установивший российский протекторат над Восточной Грузией, положил конец опустошительным набегам Ирана и Османской империи, тем самым сохранив грузинскую нацию от исчезновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о намерении продолжить прагматичную политику в отношениях с Москвой.

    В январе председатель парламента Шалва Папуашвили опроверг слухи об обсуждении подписания «нового Георгиевского трактата».

    Осенью прошлого года глава грузинского правительства пообещал наказать ответственных за начало войны с Россией в 2008 году.

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    12 августа 2026, 12:21 • Новости дня
    В Грузии сравнили историческую победу над сельджуками и поражение в войне с Россией

    В Грузии сравнили победу над сельджуками и поражение в войне с Россией

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили провел параллели между исторической победой грузинского царя Давида Строителя над турками-сельджуками 12 августа 1121 года и капитуляцией в этот же день перед Россией экс-президента Михаила Саакашвили в 2008 году, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В соцсетях глава высшего законодательного органа Грузии отмечает, что документ, который подписал Саакашвили 12 августа 2008 года, являлся соглашением от имени «проигравших властей».

    По его словам, соглашение от 12 августа 2008 года было «принято на условиях России» и «еще раз нарушило территориальную целостность Грузии».

    При этом, говоря о позоре тогдашних властей страны, Шалва Папуашвили подчеркивает героизм грузинских военных, которые «отстояли честь Грузии».

    Председатель парламента отмечает, что в истории Грузии день 12 августа имеет совершенно противоположное значение – «от победы в Дидгори благодаря продуманной государственной политике, верной военной стратегии, отваге и национальному единству» до «капитулянтского соглашения 2008 года, которое стало символом отсутствия политического смысла, военного поражения, ухода от ответственности».

    «Победой в Дидгори Давид Строитель объединил Грузию, а Саакашвили в этот же день проиграл войну и оставил стране расширенную оккупацию», – заявил он.

    12 августа Грузия отмечает «День Дидгори» – исторической победы в 1121 году грузинского царя Давида Строителя над турками-сельджуками в Дидгори близ Тбилиси.

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    13 августа 2026, 16:09 • Новости дня
    Германия нашла замену скандальному послу в Грузии

    Немецкий дипломат Барбара Фос назначена новым послом в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Кадровый немецкий дипломат Барбара Фос назначена новым послом в Грузии, сообщило посольство ФРГ в Тбилиси в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    До этого она в течение трех лет работала консулом в индийской Калькутте. В ее послужном списке – работа в посольствах Германии в Израиле, Нигерии, Танзании, а также служба в постпредстве в ООН.

    Тбилиси неоднократно заявлял, что рассчитывает перезагрузить отношения с Берлином, подорванные прежним послом Петером Фишером.

    Фишер, открыто поддерживавший радикальную оппозицию и критиковавший власти страны, завершил работу в Тбилиси несколько недель назад.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в связи с этим заявил, что «Фишер был единственным послом Германии, который не только ничего не сделал для развития отношений, а только вредил им».

    «Это вызывает большое сожаление, и мы надеемся на возвращение отношений на прежний уровень, что очень важно для Грузии», – заявил Ираклий Кобахидзе.

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    13 августа 2026, 12:39 • Новости дня
    Руководителя Национального ансамбля Грузии уличили в лицемерии из-за слов о России

    Руководителя Ансамбля танца Грузии уличили в лицемерии из-за слов о России

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Художественный руководитель Грузинского Национального ансамбля танца «Сухишвили» Нино Сухишвили заявила о недопустимости гастролей в России, после чего ей напомнили о выступлениях в этой стране после войны-2008 – в 2013 и в 2016 годах, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Неправильно и некорректно ездить на гастроли в Россию, которая оккупировала 20 процентов территорий Грузии и еще много чего делает с нами», – заявила она грузинским журналистам.

    После этого в соц сетях распространяются ее доброжелательные интервью в России в 2013 году, а также афиши выступлений 2016 года.

    Первый заместитель председателя парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил, что для «Сухишвили» не было проблемой ездить в Россию после войны 2008 года и «оккупации» грузинских территорий».

    По его словам, «проблемой это стало только после событий на Украине».

    «Возникает легитимный вопрос – это заказ или это следование тренду?», – сказал парламентарий.

    «Чтобы это не было, первое или второе, это не является здоровым», – считает Леван Мачавариани.

    Политолог Гиа Абашидзе назвал позицию Нино Сухишвили «псевдопатриотизмом».

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    13 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    В Тбилиси заявили о риске серьезной конфронтации с Россией из-за русофобии радикалов

    В Тбилиси заявили о риске конфронтации с Россией из-за русофобии радикалов

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Проявления русофобии несут риски конфронтации между Россией и Грузией, которая может от этого серьезно пострадать, заявил председатель парламентского комитета по региональной политике, один из лидеров правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Углубление русофобии несет риски противостояния между двумя народами, которое даст кому-то повод для эскалации ситуации, что не принесет Грузии ничего хорошего», – сказал он.

    Депутат отметил, что «речь о серьезных рисках не только для экономики Грузии, но и о сопутствующих и весьма тяжелых вызовах в политике и в сфере безопасности».

    Его коллега по правящей партии, председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили заявил, что радикалы своей русофобией стремятся нанести удар по стратегической сфере экономики Грузии – туризму.

    «Эти люди (радикалы) стараются максимально помешать экономическому развитию Грузии», – сказал парламентарий.

    Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о плане «глубинного государства» разжечь «искусственную русофобию» в его стране для ее ослабления вплоть до конфронтации с Россией.

    На пресс-конференции 12 августа председатель грузинского кабмина заявил, что его страну не удалось заставить открыть против России «второй фронт», поэтому «глубинное государство» «разработало новый план», которым руководствуется его «местная агентура».

    В частности, он привел примеры оскорблений россиян в соцсетях в Грузии, а также на пляже в Батуми.

    Ираклий Кобахидзе считает, что этот план, если к нему не отнестись с исключительным вниманием, ведет к тому, чтобы «под предлогом русофобии правительство России прервало бы все экономические контакты с Грузией».

    Он считает, что «глубинное государство» таким планом хочет «разрушить экономику Грузии, посеять вражду между народами, приведя процессы к военной конфронтации».

    «Это приведет к ослаблению Грузии, к угрозе ее уничтожения», – отметил премьер-министр Грузии.

    По итогам первого полугодия 2026 года граждане России лидируют в списке посетивших Грузию иностранных туристов с показателем 610 825, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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    12 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Из-за засухи в Риме показались руины античного моста

    В обмелевшем Тибре обнаружили фундамент древнеримского моста времен Нерона

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальная летняя жара привела к критическому падению уровня реки в итальянской столице, открыв возле Замка Святого Ангела остатки каменной переправы имперской эпохи.

    Фундамент древнего сооружения появился из-под воды в районе Замка Святого Ангела недалеко от Ватикана, передает ТАСС.

    Предполагается, что мост относится к имперской эпохе Древнего Рима и мог быть возведен во времена правления Нерона. Сооружение, вероятно, являлось частью Триумфальной дороги, по которой проходили шествия в честь победоносных полководцев.

    Итальянская столица уже более трех недель страдает от зноя, принесенного африканским антициклоном. Эта волна жары стала четвертой с середины июня. Министерство здравоохранения объявило наивысший уровень предупреждения в 20 городах страны, а на прошлой неделе в этот список попали все 27 городов, подлежащих классификации.

    Из-за обмеления рек в сельском хозяйстве Италии сложилась критическая ситуация. Особенно сильно упал уровень воды в реке По на индустриальном севере страны. Кроме того, фиксируются крайне высокие температуры воды в море, что может спровоцировать ураганы и сильные грозы. Специалисты отмечают, что из-за изменения климата нынешнее лето в будущем может считаться «прохладным».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, критическое снижение уровня воды в немецких реках обнажило исторические «камни голода».

    Экономист Игорь Юшков назвал обмеление водоемов причиной снижения выработки электроэнергии в Европе.

    Президент Сербии Александр Вучич предупредил об остановке судоходства на Дунае из-за сильной засухи.

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    12 августа 2026, 10:51 • Новости дня
    Готовивший теракт в Краснодаре агент Киева собирался уехать в Грузию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россиянин, планировавший по заданию украинских спецслужб совершить теракт в отношении сотрудника военкомата в Краснодаре, собирался скрыться за границей, об этом свидетельствует его переписка с украинским куратором.

    «Тебе нужно будет потом уехать на месяц в Грузию», – написал куратор во время обсуждения подготовки преступления, передает ТАСС.

    Задержанный выражал поддержку властям в Киеве и обещал выполнить все указания куратора по имени Роман. Взрывное устройство мужчина называл «игрушкой» и хранил дома, опасаясь его самопроизвольной детонации.

    По данным ФСБ, злоумышленник установил связь с запрещенной украинской террористической организацией в сентябре 2025 года. За денежное вознаграждение он должен был подорвать автомобиль сотрудника военкомата.

    Куратор в переписке указал, что маршрут передвижения жертвы известен, сообщает РИА «Новости».

    Фигурант в переписке докладывал о ходе своих действий куратору, а также заверял, что выполнит задание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали завербованного украинскими спецслужбами диверсанта с самодельной бомбой.

    Неделей ранее силовики предотвратили поджог здания военного комиссариата в Калужской области.

    Месяцем ранее суд в Краснодаре арестовал агента СБУ за подготовку убийства высокопоставленного российского военного.

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    13 августа 2026, 13:59 • Новости дня
    Участники Большой арктической экспедиции увидели особую радугу во время затмения

    Участники Большой экспедиции увидели арктическую радугу на мысе Челюскин

    Tекст: Мария Иванова

    Во время солнечного затмения участники молодежного образовательного проекта запечатлели редкое природное явление – радугу из плотного тумана.

    Члены Большой арктической экспедиции наблюдали уникальную арктическую радугу во время солнечного затмения 12 августа, передает РИА «Новости».

    Режиссер образовательной организации «Лаборатория путешествий» Андрей Цветков рассказал, что дуга радуги состояла из плотного тумана.

    «Мы стали свидетелями арктической радуги. Явление уникальное. Представьте себе дугу классической радуги, которую мы можем лицезреть в нашей с вами средней полосе. Точно такая же дуга, состоящая из плотного тумана. Вокруг тоже туман, но он более разреженный», – сообщил Цветков.

    По словам режиссера, облачный полукруг возвышался над морем Лаптевых и играл в лучах восходящего солнца, пробивающегося сквозь туман. Он назвал это зрелище магическим.

    Большая арктическая экспедиция проходит ежегодно в первой половине августа. В текущем году 7 августа десять московских школьников и четверо студентов отправились на мыс Челюскин. Отряд Цветкова «Хранители истории» помогает в восстановлении мемориала первым полярникам, уточнили в департаменте образования Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители четырех регионов России увидели солнечное затмение своими глазами.

    Российский космонавт Петр Дубров сфотографировал это редкое астрономическое явление с борта Международной космической станции.

    Госкорпорация Роскосмос организовала прямую онлайн-трансляцию события с вершины петербургского Лахта Центра.

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    14 августа 2026, 09:28 • Новости дня
    Гидрометцентр спрогнозировал погодные аномалии в России в сентябре

    Гидрометцентр спрогнозировал потепление на северо-западе и похолодание в Сибири

    Tекст: Мария Иванова

    В начале осени жителей северо-запада европейской части России ожидает аномальное тепло, тогда как в ряде сибирских и дальневосточных регионов предвидится похолодание.

    Температурный фон на северо-западе европейской территории России в сентябре может превысить климатическую норму, передает РИА «Новости».

    При этом в некоторых районах Сибири и на севере Якутии ожидается похолодание, сообщил начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев.

    «В отдельных регионах страны ожидаются заметные отклонения от средних многолетних значений. Так, теплее нормы прогнозируется на северо-западе европейской части России, включая Ленинградскую, Калининградскую и Мурманскую области, Карелию, Архангельскую область и Коми, а также на Таймыре, в арктических районах вплоть до Якутии, а также в Приморье», – рассказал синоптик.

    По его словам, ниже привычных значений температура может опуститься в ряде районов Сибири, на севере Якутии, в северной половине Магаданской области, на Чукотке и севере Камчатки. Холодная погода также вероятна в Забайкальском крае и Амурской области. Голубев подчеркнул, что данный прогноз носит ориентировочный характер, поскольку долгосрочные предсказания погоды могут существенно отличаться от краткосрочных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа в континентальных районах Магаданской области выпал летний снег.

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    13 августа 2026, 10:23 • Новости дня
    Лесные пожары в Альпах решили тушить из снежных пушек

    Снежные пушки в Альпах решили использовать для тушения лесных пожаров

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за сильной засухи швейцарский горнолыжный курорт Адельбоден превратит десятки километров подземных труб для искусственного снега в систему защиты от лесных пожаров, пишет Associated Press.

    Оборудование для искусственного снега на альпийских курортах может быть использовано для борьбы с летними пожарами, передает Associated Press.

    Из-за глобального потепления снежный покров в Альпах сокращается, и курорты вроде Адельбоден-Ленк вынуждены создавать до 70% снега искусственно. Подземные трубы и резервуары этой системы могут оказаться полезными летом, когда возрастает риск возгораний.

    «Мы можем помочь пожарным с нашей инфраструктурой», – заявил Юрг Клопфенштейн, ответственный за оснежение курорта. По его словам, пожарные и вертолеты смогут использовать воду из резервуаров курорта. Система, объединяющая 210 снежных пушек и 50 ружей, способна создавать влажные буферные зоны, чтобы замедлить распространение огня до прибытия спасателей.

    В Швейцарии пока не было масштабных лесных пожаров, но из-за засухи риск оценивается как высокий по всей стране, включая регион Берн. Мэр Адельбодена Вилли Шранц отметил, что необходимо быть готовыми к подобным сценариям. Однако эксперт Greenpeace Натан Солотурнманн предупредил, что использование таких систем – лишь временная мера, и в большинстве районов Швейцарии нет подходящей подземной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальная жара обойдется экономике Евросоюза в 180 млрд евро.

    Британская газета Guardian спрогнозировала заметное снижение урожайности ключевых сельскохозяйственных культур.

    В начале июля Франция из-за массового включения кондиционеров выкачала из подземных хранилищ предназначенные для зимы запасы газа.

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