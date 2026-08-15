Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Ливень затопил улицы и две станции метро в Тбилиси
Сильный ливень в Тбилиси вызвал масштабные подтопления улиц и станций метро, сообщила мэрия города.
«В результате сильного дождя затоплены улицы, подвалы, станции метро «Руставели» и «Важа-Пшавела», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
По данным мэрии, в районе Сабуртало на улице Чиковани был поврежден газопровод, из-за чего пришлось эвакуировать жителей расположенного поблизости жилого дома. Ведутся работы по восстановлению газовой сети, уточнили в городской администрации.
Муниципальные службы и районные администрации Тбилиси перешли на чрезвычайный режим работы, они очищают дороги и приводят улицы в порядок. На всех проблемных участках мобилизованы сотрудники службы управления чрезвычайными ситуациями и патрульной полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа внезапный блэкаут в Тбилиси обесточил большую часть Грузии и парализовал движение поездов.
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