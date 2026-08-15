Системы РЭБ подавили пять беспилотников над Ярославской областью

Tекст: Антон Антонов

Вооруженные силы пресекли попытку удара по территории региона, передает губернатор Михаил Евраев.

«Сегодня наш регион подвергся атаке вражеских БПЛА. Силами РЭБ нейтрализованы пять беспилотников», – сообщил глава области в «Максе».

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

Власти призвали жителей проявлять максимальную осторожность при случайном обнаружении обломков аппаратов. Гражданам настоятельно рекомендовали не приближаться к фрагментам дронов и не использовать рядом с ними мобильные телефоны.

В настоящее время прямой угрозы новых ударов по территории области нет. «Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ограничили проезд транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Позднее Евраев сообщил о возобновлении движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

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