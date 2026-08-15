Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки достигли почти 250 человек
За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 240 человек.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
Подразделения группировки войск «Север» продолжают активные действия на Сумском направлении. Российские бойцы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Сум, Шостки и других населенных пунктов. На 19 участках штурмовики «Севера» продвинулись до 200 метров.
Не прекращаются стрелковые бои в Уланово и в районе Вольной Слободы, в Писаревке, Марьино, Храповщине, поселке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.
На Харьковском направлении идет расширение полосы безопасности. Российские войска поразили позиции ВСУ около Харькова, Золочева, Казачьей Лопани и других населенных пунктов.
Попытка украинского командования перебросить резервы на позиции в Казачьей Лопани обернулась провалом, артиллерия и беспилотники уничтожили боевые группы.
На Волчанском направлении наступательные действия позволили «Северянам» продвинуться на шести участках до 400 метров. Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и ряде сел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении российские военные обнаружили заминированные тела украинских солдат.
В окрестностях Чернигова группировка российских войск «Север» уничтожила несколько складов украинских беспилотников и цех по их сборке.