Tекст: Антон Антонов

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

Подразделения группировки войск «Север» продолжают активные действия на Сумском направлении. Российские бойцы нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе Сум, Шостки и других населенных пунктов. На 19 участках штурмовики «Севера» продвинулись до 200 метров.

Не прекращаются стрелковые бои в Уланово и в районе Вольной Слободы, в Писаревке, Марьино, Храповщине, поселке Хотень и окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского.

На Харьковском направлении идет расширение полосы безопасности. Российские войска поразили позиции ВСУ около Харькова, Золочева, Казачьей Лопани и других населенных пунктов.

Попытка украинского командования перебросить резервы на позиции в Казачьей Лопани обернулась провалом, артиллерия и беспилотники уничтожили боевые группы.

На Волчанском направлении наступательные действия позволили «Северянам» продвинуться на шести участках до 400 метров. Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в лесных массивах и ряде сел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Харьковском направлении российские военные обнаружили заминированные тела украинских солдат.

В окрестностях Чернигова группировка российских войск «Север» уничтожила несколько складов украинских беспилотников и цех по их сборке.

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