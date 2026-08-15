Крым продал активы украинских олигархов на 13,6 млрд рублей

Tекст: Вера Басилая

Константинов сообщил, что с 2023 года Крым продал национализированные активы украинских олигархов на 13,6 млрд рублей, передает РИА «Новости».

«Эти средства направляются в том числе на развитие крымской инфраструктуры, поддержку участников СВО и их семей, реализацию антитеррористических мероприятий, на приближение нашей Победы», – заявил Константинов.

В 2026 году было реализовано семь ранее национализированных объектов. Среди них квартиры, имущество пансионатов и различные предприятия. По словам главы парламента, продажа этих активов принесла в крымский бюджет 621 млн рублей.

Крымский парламент начал принимать решения о национализации имущества лиц, связанных с киевскими властями, с осени 2022 года. В числе проданных на торгах активов оказалась и квартира Владимира Зеленского в Ливадии.

В июне власти Крыма направили на нужды спецоперации 4,5 млрд рублей от продажи имущества украинских олигархов.

В начале года бюджет республики пополнился на 2,4 млрд рублей за счет реализации таких объектов.

Всего за последние годы регион национализировал активы порядка 500 враждебно настроенных физических и юридических лиц.