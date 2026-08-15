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Российский фрегат «Паллада» прибыл с дружественным визитом в КНДР
Российский учебный фрегат «Паллада» встретили в северокорейском порту Вонсан
В порту северокорейского города Вонсан состоялась официальная церемония встречи российского учебного парусника, приуроченная к годовщине освобождения Кореи от японской оккупации.
Официальная церемония встречи легендарного российского фрегата «Паллада» прошла в порту административного центра провинции Канвондо, передает ТАСС.
В мероприятии участвовали временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха, дипломаты из Пхеньяна, представитель Росрыболовства Игорь Савченко и ректор Дальрыбвтуза Татьяна Жук.
Дружественный визит парусника приурочен к 81-й годовщине освобождения Кореи от японской оккупации, длившейся 35 лет. Капитан судна Николай Зорченко поприветствовал гостей на борту, где прошел парад курсантов и поднятие флага. Позже экипаж и гости возложили цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на центральной площади города.
Для команды «Паллады» подготовлена насыщенная программа. Моряки посетят детский лагерь «Сондонвон», концерт под открытым небом, туристическую зону «Вонсан-Кальма» и возложат венки к могиле советских воинов. Также пройдут спортивные соревнования с местной молодежью, а корейские студенты смогут побывать на российском судне.
Визит вызвал огромный интерес у жителей Вонсана. Горожане приходят к порту целыми семьями, чтобы увидеть знаменитый парусник, и радостно приветствуют российских моряков. Фрегат покинет КНДР 17 августа и возьмет курс на Владивосток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году учебный парусник «Паллада» прибыл в северокорейский порт Чондин.
В ноябре 2025 года легендарный российский фрегат посетил китайский город Далянь.
В мае представители российской дипмиссии возложили венки к Монументу Освобождения в Пхеньяне.