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Ученые объяснили рекордную активность вулкана Этна на Сицилии
Вулканолог Виккаро объяснил мощную активность Этны насыщенной газом лавой
Масштабные выбросы пепла из кратеров сицилийского вулкана Этна спровоцированы подъемом перенасыщенной газом глубинной магмы, что привело к отмене около тысячи рейсов в Катании, сообщил президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро.
Нынешняя повышенная активность вулкана Этна связана с поступлением сильно насыщенной газом лавы из глубоких слоев Земли, передает РИА «Новости».
Президент Итальянской ассоциации вулканологии Марко Виккаро пояснил, что именно этот фактор вызывает масштабные выбросы пепла.
По словам специалиста, процесс начался в конце июня с обычного излияния лавы. Вслед за этим последовали две мощные волны активности в начале июля и на рубеже августа. Текущий этап, стартовавший 6 августа, отличается высокой интенсивностью и продолжается практически непрерывно.
«Это развитие теперь указывает на активную роль более глубокой магмы, содержащей больше газа, а значит, более эффективно участвующей в процессе фрагментации и, следовательно, в образовании пепла, который, к сожалению, серьезно влияет на воздушное движение в аэропорту Катании – как на вылеты, так и на прилеты», – заявил профессор геохимии и вулканологии Университета Катании.
Национальный институт геофизики и вулканологии Италии ранее сообщал, что Этна извергла фонтан лавы после выбросов вулканического материала. За несколько дней на склоне образовались четыре новых эруптивных отверстия, из-за чего в аэропорту Катании отменили около тысячи рейсов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа аэропорт Катании приостановил прием рейсов из-за выброса лавы вулканом Этна.
Позже компания-оператор SAC продлила закрытие воздушной гавани до 11 августа.
В конце прошлого года этот сицилийский вулкан выбросил фонтан лавы на высоту 400 метров.