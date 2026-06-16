Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.86 комментариев
Вайдель заявила о готовности возглавить политические перемены в Германии
Сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель выразила готовность управлять процессом трансформации Германии.
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила о готовности возглавить политические преобразования в Германии, передает РИА «Новости». Заявление прозвучало на фоне публикации свежих социологических данных компании YouGov.
Согласно результатам опроса, поддержка правящего блока ХДС/ХСС снизилась до 20%.
«Рейтинг ХДС/ХСС упал до 20%, а наша партия «АдГ» с 29% теперь опережает соперников на девять процентных пунктов. Германия хочет политических перемен – мы готовы», – написала политик в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).
Ранее депутат Бундестага Маркус Фронмайер допустил возможность проведения досрочных федеральных выборов. Голосование может состояться уже в следующем году из-за стремительной потери популярности коалиции канцлера Фридриха Мерца.
Правая оппозиция потребовала немедленного проведения досрочных выборов в Германии.
Сопредседатель партии Алиса Вайдель заявила о неизбежности смены политического курса ФРГ.