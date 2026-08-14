Нафтогаз призвал украинцев начать откладывать деньги на оплату отопления зимой

Tекст: Денис Тельманов

Государственная компания «Нафтогаз Украины» попросила потребителей начать формировать финансовый запас для прохождения отопительного сезона, передает ТАСС.

В заявлении предприятия отмечается острая необходимость заблаговременной подготовки к надвигающимся холодам.

«Потребление газа зимой традиционно растет, а вместе с ним – и суммы в счетах. Поэтому летние месяцы – прекрасная возможность заблаговременно позаботиться о семейном бюджете», – подчеркнули в компании. Людям посоветовали постепенно вносить средства на лицевые счета для оплаты будущих квитанций.

Ранее Владимир Зеленский предупреждал, что предстоящая зима на Украине окажется крайне тяжелой. Бывший премьер-министр Николай Азаров также указал на полную неготовность государства к холодам из-за нехватки топлива.

К середине года в хранилищах удалось собрать лишь около семи млрд кубометров газа при минимальной потребности в 13,2 млрд. Запасы угля составляют 2,2 млн тонн, а мощность энергосистемы достигает 12 ГВт, хотя зимой потребуется до 19 ГВт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа компания «Нафтогаз» приостановила добычу углеводородов на востоке Украины из-за повреждений инфраструктуры.

В конце июля Владимир Зеленский назвал подготовку к тяжелой зиме главной причиной смены главы украинского правительства.

Прошлой осенью гендиректор «Нафтогаза» Сергей Корецкий призвал жителей страны максимально экономить потребление топлива.