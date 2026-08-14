Подмосковный студент отправлен в воспитательную колонию за оправдание терроризма

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 17-летнему студенту первого курса Дмитровского техникума. Подростка признали виновным по двум эпизодам публичного оправдания терроризма в интернете, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Бывший учащийся полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. «По совокупности преступлений окончательно назначить подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, в также на три года запретить ему заниматься администрированием сайтов в сети Интернет», – огласил решение судья.

Приговор пока не вступил в законную силу, сторона защиты имеет право обжаловать его в апелляционной инстанции. После вступления решения в силу изъятый у подростка мобильный телефон будет конфискован, а сим-карта подлежит уничтожению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд приговорил жителя Калужской области к семи годам колонии за публичные призывы к разрушению Крымского моста.

Месяцем ранее житель Томской области получил пять лет лишения свободы за оправдание терактов на транспортных объектах. А в январе суд в Москве назначил 17-летнему уроженцу Таджикистана пять с половиной лет воспитательной колонии за присягу террористам.