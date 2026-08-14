Госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Совокупный объем американских заимствований стремительно растет, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные американского минфина.

Если в начале июля показатель составлял 39,389 трлн долларов, то к середине августа он увеличился на 524,22 млрд долларов. Таким образом, сумма почти достигла исторической отметки в 40 трлн долларов.

Только за первые десять месяцев 2026 финансового года власти страны потратили на обслуживание займов рекордные 963 млрд долларов. Эти колоссальные средства пошли исключительно на выплату процентов по государственному долгу.

В дальнейшем финансовая нагрузка на бюджет продолжит неуклонно увеличиваться. Согласно прогнозам Конгресса, в 2027 финансовом году долг превысит 41,3 трлн долларов.

Психологический рубеж в 50 трлн долларов будет пройден к 2033 году, а к 2036 году показатель достигнет 56,2 трлн долларов.

В октябре прошлого года суммарная задолженность страны достигла уровня 38,02 трлн долларов.

В марте объем американских долговых обязательств впервые превысил отметку в 39 трлн долларов.

В июле Конгресс США запланировал рост государственного долга до 56,2 трлн долларов к 2036 году.