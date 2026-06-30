Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.3 комментария
В России осудили трех агентов киевского режима
Вынесены приговоры трем российским гражданам, планировавшим серию диверсий и терактов в трех регионах по заданию украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Теракты готовились в Костромской, Смоленской и Тульской областях, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Преступления были предотвращены сотрудниками ФСБ на этапе подготовки.
«Вступили в законную силу приговоры второго Западного окружного военного суда в отношении граждан РФ Д. Зайцева 1984 года рождения, Д. Дмитриева 1994 года рождения, А. Журавлева 1999 года рождения, причастных к подготовке в Костромской, Смоленской и Тульской областях террористических актов по заданиям украинских спецслужб», – добавили в ведомстве.
Их приговорили к лишению свободы в колониях строгого режима к срокам от 12 до 25 лет, первые четыре-пять лет они проведут в тюрьме. Также их приговорили к крупным денежным штрафам.
Осужденные общались с кураторами через Telegram. Они собирали данные об оборонных предприятиях, ключевых сотрудниках, объектах критической инфраструктуры и правоохранительных органах.
Кроме того, злоумышленники извлекали из тайников самодельные взрывные устройства для совершения диверсий. Уголовные дела расследовались по статьям о госизмене, покушении на теракт, участии в террористическом сообществе и незаконном обороте взрывчатки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня суд назначил жителю Воронежа 22 года колонии за государственную измену и подготовку теракта. В апреле в России осудили группу работавших на украинскую разведку российских диверсантов.