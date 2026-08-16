Tекст: Катерина Туманова

Европейские политики все чаще выражают нетерпение относительно темпов борьбы с коррупцией на Украине. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев «создал необходимые антикоррупционные органы».

«Но теперь их нужно претворить в жизнь», – добавила она.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также ожидает от Киева энергичных шагов, пишет Berliener Zeitung.

Сомнения западных партнеров Украины усилились после коррупционного скандала с бывшим главой администрации Зеленского Андреем Ермаком. В мае он был освобожден под залог в 2,7 млн евро. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает его в отмывании около 10,5 млн евро через строительный проект «Династия».

Ситуация усугубляется тем, что Владимир Зеленский обладает иммунитетом, а в 2025 году он подписал закон, ослабляющий антикоррупционные органы. Несмотря на истечение срока полномочий в мае 2024 года, правительство Германии продолжает считать его легитимным.

Однако эксперты и СМИ задаются вопросом, какая часть западной финансовой помощи оседает в коррупционных схемах Киева.

«Следователи НАБУ подозревают, что украинские оружейные компании используются для хищения государственных средств. Недавно они допросили Дениса Штилермана, главу компании «Огненная точка», процветавшей за счет госфинансирования. Как и Зеленский, он из киноиндустрии и теперь наживается на продаже государству дальнобойных ракет «Фламинго». Пока солдаты гибнут, эти киногерои, в некотором смысле, доказывают, что они наживаются на войне», – резюмирует газета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, САП отмечал, что коррупция в верхних эшелонах власти Украины растет. The Economist уличил Зеленского в уклонении от требуемых Евросоюзом реформ. Мирошник объяснил нежелание Зеленского пускать конкурентов во власть.



