Не стоит строить каких-то завышенных ожиданий от «братских» народов. Не стоит делить мир на черное и белое. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы, как некоторые другие страны, жить в соответствии с лозунгом «кто не с нами – тот против нас». Нас вполне устроит формула «кто не против нас, тот с нами».11 комментариев
При ударе БПЛА по культурному учреждению в Авдотьино в ДНР погиб человек
Мужчина погиб при атаке дрона на учреждение в Авдотьино
При атаке дрона ВСУ на культурное учреждение в поселке Авдотьино в Донецке погиб мужчина, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По дополнительной информации, в результате атаки БПЛА на культурное учреждение в посёлке Авдотьино Ленинского района погиб мужчина 1960 г.р.», – написал он в Telegram-канале.
Ранее в этот день Кулемзин сообщал, что при ночной атаке дрона ВСУ на культурное учреждение в поселке Авдотьино повреждены остекление, фасад и прилегающая территория здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате агрессии ВСУ 13 августа пострадали 17 мирных жителей ДНР. СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на электропоезд в ДНР. Женщина погибла в результате удара ВСУ по рынку в Горловке. При атаках дронов ВСУ 15 августа пострадали четыре мирных жителя ДНР.