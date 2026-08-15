Канадцы потребовали выслать американского посла из страны

Tекст: Катерина Туманова

Инициатива граждан Канады преодолела отметку в 171 тыс. голосов при необходимых 500, передает Al Jazeera со ссылкой на местные СМИ.

В петиции американский дипломат обвиняется в «неоднократных публичных заявлениях, подрывающих канадско-американские дипломатические отношения».

Недовольство жителей вызвано словами Хукстры о поддержке идеи президента США Дональда Трампа сделать Каналу американским штатом. Кроме того, в прошлом году представитель Вашингтона обвинял канадских чиновников во вмешательстве в американские выборы и угрожал последствиями из-за критики тарифной политики.

Авторы петиции выдвинули правительству три ключевых требования. Они настаивают на отзыве дипломата, проведении двусторонних консультаций о нарушении Венской конвенции и парламентском расследовании американского вмешательства во внутренние дела Канады.

Документ был зарегистрирован 21 июля жительницей Калгари Лиэнн Уокер и получил поддержку лидера Партии зеленых Элизабет Мэй. Теперь канадский парламент обязан дать официальный ответ на требования граждан в течение 45 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, назначенец президента США в июне поставил под удар американскую программу слежки. Бывший советник президента США Питер Наварро призвал рассекретить имя инициатора дела о «российском вмешательстве».

Глава Пентагона Хегсет опубликовал график полетов истребителей в семейном чате мессенджера Signal, но президент США отказался увольнять своих подчиненных за это.