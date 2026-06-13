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МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США
Тегеран и Вашингтон завершают работу над документом о взаимопонимании, который планируется оформить в электронном виде уже на ближайших выходных, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
По словам Багаи, успешное завершение переговоров между двумя странами оценивается как очень высокая, передает РИА «Новости».
«Мы никогда еще не были так близки к взаимопониманию, и вероятность того, что составление меморандума будет окончательно завершено в ближайшие дни, очень высока», – отметил представитель МИД Ирана.
При этом переговорщики от Ирана в ближайшие два дня не планируют поездок в Женеву или другие города для очной встречи. Пакистанское министерство иностранных дел, выступающее посредником, анонсировало проведение церемонии в дистанционном формате в воскресенье, 14 июня.
Американский лидер Дональд Трамп также подтвердил готовность сторон к сделке. По его оценке, власти Ирана уже одобрили подписание документа, и процедура может состояться в самые ближайшие дни.
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