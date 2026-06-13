МИД Ирана допустил скорое завершение работы над меморандумом с США

Tекст: Вера Басилая

По словам Багаи, успешное завершение переговоров между двумя странами оценивается как очень высокая, передает РИА «Новости».

«Мы никогда еще не были так близки к взаимопониманию, и вероятность того, что составление меморандума будет окончательно завершено в ближайшие дни, очень высока», – отметил представитель МИД Ирана.

При этом переговорщики от Ирана в ближайшие два дня не планируют поездок в Женеву или другие города для очной встречи. Пакистанское министерство иностранных дел, выступающее посредником, анонсировало проведение церемонии в дистанционном формате в воскресенье, 14 июня.

Американский лидер Дональд Трамп также подтвердил готовность сторон к сделке. По его оценке, власти Ирана уже одобрили подписание документа, и процедура может состояться в самые ближайшие дни.

Багаи подтвердил согласование основных пунктов меморандума о взаимопонимании.

Президент США выразил уверенность в одобрении сделки иранским руководством.

Американский лидер допустил подписание мирного договора на территории Европы в ближайшие выходные.