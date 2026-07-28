Атака украинских дронов на Белгородскую область привела к жертвам

Tекст: Денис Тельманов

Власти Белгородской области зафиксировали новые удары со стороны вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали четыре человека», – сообщили представители регионального оперативного штаба.

Один из беспилотников взорвался на территории коммерческого предприятия в селе Ясные Зори. В результате инцидента мужчину с осколочными ранениями и женщину с акубаротравмой экстренно госпитализировали в местную клинику.

Еще один дрон нанес удар по грузовому автомобилю. Двум пострадавшим мужчинам оперативно оказали помощь в городской больнице Белгорода, их дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 23 июля в результате ударов украинских беспилотников по Белгородскому округу пострадали четыре мирных жителя.

В тот же день дроны ранили еще пять человек в нескольких муниципалитетах региона.

Несколькими днями ранее атаки ВСУ на область унесли жизнь одного человека при шестнадцати раненых.