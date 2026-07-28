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Серия разрушительных землетрясений в Японии привела к десяткам пострадавших
От мощных землетрясений на юго-западе Японии пострадали более 50 человек
В японской префектуре Кумамото на острове Кюсю в результате серии сильных подземных толчков получили травмы более 50 местных жителей.
Днем 28 июля на юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, передает РИА «Новости». Очаг сейсмического события находился на глубине 10 километров. Для побережья заливов Ариакэ и Яцусиро была объявлена угроза цунами.
Менее чем через час после первого удара стихии последовал еще один толчок магнитудой 6,1.
Телеканал NHK со ссылкой на местные власти уточнил, что в городе Хикава пострадали около десяти постояльцев дома престарелых. Всего травмы получили более 50 человек. Зафиксированы пожары, а также повреждения жилых домов и дорожной инфраструктуры.
В итоге за два часа в пострадавшем районе произошло 27 афтершоков магнитудой от 2,1 до 6,1. Сбоев в работе атомных электростанций на территории региона не выявлено.
Правительство Японии оперативно развернуло штаб в кризисном центре при канцелярии премьер-министра. Метеорологи предупредили о риске повторных толчков мощностью до семи баллов в течение ближайшей недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на японском острове Кюсю п роизошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Серия сильных сейсмических ударов спровоцировала обрушения зданий и пожары.