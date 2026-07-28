При ликвидации последствий урагана под Ростовом погибли два человека

Tекст: Ольга Иванова

Два человека расстались с жизнью в ходе устранения последствий стихии в Ростовской области, передает РИА «Новости». Представитель регионального правительства пояснил, что причиной стала неосторожность при обращении с электросетями.

«Еще два человека погибли во время ликвидации последствий урагана. Они проводили работы с электрооборудованием с нарушением техники безопасности», – уточнил собеседник агентства.

Сильный ливень обрушился на область в субботу, оставив без света и воды несколько муниципалитетов. По данным властей, общее число пострадавших от разгула стихии достигло 59 человек, 12 из них госпитализированы. Ранее также сообщалось об одном погибшем непосредственно из-за непогоды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после разрушительной непогоды.

В результате разгула стихии в городе погиб один человек.

Накануне специалисты восстановили водоснабжение во всех пострадавших муниципалитетах региона.