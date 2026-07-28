Когда человек осознает, зачем ему дана жизнь, когда он обретает смысл жизни в служении чему-то большему, чем он сам, он больше не определяет свое достоинство через банковский счет или марку машины.0 комментариев
При ликвидации последствий урагана под Ростовом погибли два человека
Жертвами нарушения техники безопасности при работе с электрооборудованием стали еще двое участников ликвидации последствий разрушительного ливня в Ростовской области.
Два человека расстались с жизнью в ходе устранения последствий стихии в Ростовской области, передает РИА «Новости». Представитель регионального правительства пояснил, что причиной стала неосторожность при обращении с электросетями.
«Еще два человека погибли во время ликвидации последствий урагана. Они проводили работы с электрооборудованием с нарушением техники безопасности», – уточнил собеседник агентства.
Сильный ливень обрушился на область в субботу, оставив без света и воды несколько муниципалитетов. По данным властей, общее число пострадавших от разгула стихии достигло 59 человек, 12 из них госпитализированы. Ранее также сообщалось об одном погибшем непосредственно из-за непогоды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после разрушительной непогоды.
В результате разгула стихии в городе погиб один человек.
Накануне специалисты восстановили водоснабжение во всех пострадавших муниципалитетах региона.