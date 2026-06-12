Путин увеличил штатную численность ВС России

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих Вооруженных сил России на 7 360 человек. Соответствующий указ главы государства размещен на портале портале официального публикования правовых актов.

Ранее в пятницу президент установил штатную численность российской армии в количестве 2 399 130 человек. В это число входят 1 510 000 военнослужащих.

Предыдущим указом Путина, подписанным в марте 2026 года, штатная численность ВС России устанавливалась на уровне 2 391 770 человек. Из них 1 502 640 составляли военнослужащие.

Осенью 2024 года Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих до полутора миллионов человек.

Путин объяснил данное решение созданием новых военных округов.

В декабре прошлого года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о прибытии в воинские части более 400 тыс. военнослужащих.