Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

Путин: Военное сотрудничество с Казахстаном укрепляет безопасность в регионе

Tекст: Вера Басилая

Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.

Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.

«У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.

Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.

Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.

Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.