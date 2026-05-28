Путин оценил военное сотрудничество с Казахстаном

Путин: Военное сотрудничество с Казахстаном укрепляет безопасность в регионе
Военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе, заявил президент Владимир Путин.
Российско-казахстанское военное партнерство выступает надежным гарантом сохранения спокойствия в регионе, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Продолжается военное сотрудничество, и это является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе», – подчеркнул глава российского государства.
Также российский лидер обратил внимание на значимость совместной работы в гражданских отраслях.
«У нас очень много направлений взаимодействия, которые являются принципиально важными как для экономики Казахстана, так и для экономики России: это и машиностроение, это энергетика, это инфраструктура и, конечно, гуманитарная сфера», – сказал Путин в ходе переговоров.
Ранее Путин оценил совместную работу двух стран по всем ключевым направлениям.
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал успешными прошедшие переговоры в узком формате.
Накануне визита Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.