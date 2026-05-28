Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.0 комментариев
Песков заявил об отсутствии у Евросоюза инициативы для переговоров с Москвой
Представители Европейского союза занимаются поиском переговорщиков, однако конкретных предложений по диалогу с Москвой не выдвигают, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможного диалога с западными странами, передает ТАСС. Он ответил на вопрос о действиях Брюсселя по поиску посредников.
«У них нет никакой инициативы переговоров», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Говоря о попытках европейских политиков найти представителей для ведения диалога, Песков добавил, что фактических предложений по организации контактов так и не появилось.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.
Президент Владимир Путин назвал условием для диалога отсутствие оскорбительных высказываний со стороны европейских дипломатов.