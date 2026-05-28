Песков заявил об отсутствии у Евросоюза инициативы для переговоров с Москвой

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг возможного диалога с западными странами, передает ТАСС. Он ответил на вопрос о действиях Брюсселя по поиску посредников.

«У них нет никакой инициативы переговоров», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о попытках европейских политиков найти представителей для ведения диалога, Песков добавил, что фактических предложений по организации контактов так и не появилось.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия прилагает усилия по налаживанию контактов с Россией.

Президент Владимир Путин назвал условием для диалога отсутствие оскорбительных высказываний со стороны европейских дипломатов.