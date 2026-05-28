Россия и Казахстан подписали соглашение о сотрудничестве в нефтяной сфере
Министр энергетики России Сергей Цивилев и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подписали соглашение о расширении сотрудничества в нефтяной сфере.
Министры энергетики России и Казахстана обменялись межправительственным соглашением о расширении сотрудничества в нефтяной сфере, передает РИА «Новости».
Документ был подписан в присутствии лидеров государств в рамках официального визита российской делегации в Астану.
Президент Владимир Путин отметил важность транзитных маршрутов для обеих стран.
«Через Россию проходит главный объем казахстанского экспорта нефти на мировые рынки. В свою очередь российская нефть по казахстанской территории прокачивается в Китай и страны Азии», – заявил Путин.
По итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым было подписано совместное заявление об основах дружбы и добрососедства.
«Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров, повышают пропускную способность пограничных переходов», – сказал Путин по итогам переговоров.
Астана и Москва подготовили соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай на 2,5 млн тонн.
Ранее Путин и Токаев приняли заявление о семи основах дружбы России и Казахстана.
Накануне визита в Казахстан Владимир Путин отметил активное развитие двустороннего сотрудничества в энергетической сфере.