Верховная рада провалила голосование по декриминализации порнографии

Tекст: Мария Иванова

Украинские парламентарии не смогли принять законопроект о декриминализации порнографии, передает ТАСС. Депутат Ярослав Железняк сообщил об этом в своем Telegram-канале, прикрепив фотографию табло с результатами голосования.

«Закон о декриминализации порнографии – 207 голосов», – написал парламентарий. Для успешного принятия документа в Верховной раде требовалось набрать минимум 226 голосов.

Летом 2025 года Владимир Зеленский направил предложения по декриминализации на рассмотрение в парламент. Этому предшествовала петиция на сайте его офиса с призывом отменить наказание за создание контента для взрослых, чтобы правоохранители сосредоточились на реальных преступлениях. Документ быстро набрал необходимые 25 тыс. подписей.

По словам Железняка, инициатива позволила бы обложить налогами доходы украинских моделей платформы OnlyFans. Законопроект сохранял ответственность лишь за создание экстремального видео, порнографии без согласия и материалов с участием детей. В настоящее время украинское законодательство предусматривает наказание даже за частные интимные переписки на сайтах знакомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года украинские депутаты зарегистрировали законопроект о декриминализации хранения порнографического контента.

Позже в Верховной раде подсчитали возможные ежегодные налоговые поступления от платформы OnlyFans в размере 24 млн долларов.

Весной этого года бывший спикер украинского парламента Дмитрий Разумков жаловался на нехватку голосов для принятия законов из-за низкой явки депутатов.