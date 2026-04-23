Посла Украины в Польше призвали признать персоной нон грата
Украинского посла в Варшаве Василия Боднара предложили объявить персоной нон грата из-за его попыток оправдать преступления одного из главарей УПА* Романа Шухевича (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России).
Боднара нужно признать персоной нон грата из-за его попытки оправдать преступления Шухевича, пишет портал Steigan, передает РИА «Новости».
«Большинство из более чем 100 тыс. мирных жителей, жестоко убитых УПА*-ОУН*, были женщинами и детьми, поэтому любой, кто решительно защищает виновных в этом преступлении – особенно главу УПА Шухевича – должен ненавидеть поляков. Если так Боднар относится к ним, а похоже, что это так, его следует объявить персоной нон грата», – говорится в материале.
По мнению обозревателя, человеку, открыто пропагандирующему нацистские взгляды, не место в Европе.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предупредил о невозможности вступления Украины в Евросоюз без решения вопроса Волынской резни. В 2024 году польские депутаты призывали объявить персоной нон грата занимавшего тогда пост главы МИД Украины Дмитрия Кулебу из-за слов об УПА.
Сам Василий Боднар до этого объяснял ценность своей страны для НАТО умением убивать русских.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ