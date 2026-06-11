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Украинские дроны повредили десять многоэтажек и пять частных домов в Севастополе
В результате ночного налета беспилотников в нескольких районах города пострадали десять многоэтажек и пять домов, а также автомобили и кафе, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Развожаев в Max рассказал о последствиях ночной атаки украинских беспилотников на Севастополь. По его словам, повреждения получили десять многоэтажек, пять частных домов, кафе и несколько транспортных средств.
«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов», – отметил глава города. Он уточнил, что в пяти частных домах пробиты крыши, а осколки повредили стены и фасады.
В Гагаринском районе владельцы четырех автомобилей сообщили о нанесенном ущербе. Взрывная волна также выбила стекла в кафе на улице Репина. Падение обломков сбитых аппаратов спровоцировало пять возгораний в разных частях города, включая лесной массив, траву и автомобиль, а в районе Рыбацкого причала осколками была перебита газовая труба.
Над Севастополем за ночь сбили 33 украинских беспилотника.
При атаке на Севастополь одна женщина получила осколочное ранение и была госпитализирована.
В среду украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».
Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.