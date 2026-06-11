  • Новость часаУкраинские дроны повредили десять многоэтажек и пять частных домов в Севастополе
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    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    11 июня 2026, 09:33 • Новости дня

    Над Севастополем за ночь сбили 33 украинских беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Севастополе в ходе ночного отражения массированной атаки беспилотных аппаратов пострадала местная жительница, получившая осколочные ранения, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    «Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью отразили две массированные атаки ВСУ. Сбито 33 БПЛА. В результате падения осколков пострадала женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости, ей оказывают помощь в больнице», – написал глава региона в своем канале в Max.

    В настоящее время пострадавшая находится под наблюдением врачей, ей предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня дежурные средства ПВО поразили 52 украинских дрона возле Севастополя.

    В середине мая российские военные сбили шесть вражеских беспилотников над городом.

    В апреле в результате падения осколков аппаратов пострадали два мирных жителя.

    10 июня 2026, 10:47 • Новости дня
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    Исторические фрагменты панорамы «Обороны Севастополя» уцелели после атаки ВСУ
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Исторические части знаменитой панорамы «Обороны Севастополя» не пострадали, поскольку в здании экспонировалась воссозданная версия картины, сообщили в пресс-службе музея обороны Севастополя.

    Все оригинальные фрагменты легендарного полотна Франца Рубо остались невредимыми при ударе по зданию музея в Севастополе, передает РИА «Новости». В пресс-службе Музея обороны Севастополя пояснили, что оригиналы находились в безопасном месте.

    «Это полотно, которое воссоздавалась после проведенной масштабной реставрации здания. Это полностью воссозданное полотно. Исторические фрагменты полотна Рубо уцелели», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время в музейных фондах Севастополя сберегаются 39 оригинальных фрагментов. Всего же до наших дней дошло 86 частей исторического произведения, остальные находятся в других музеях страны.

    Директор учреждения Михаил Смородкин сообщил, что ликвидация возгорания продолжается. Снаряд попал в кровлю главного здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» минувшей ночью, вызвав пожар четвертого ранга. По информации губернатора, ситуация остается сложной, над тушением работают подразделения МЧС и профильные службы. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

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    8 июня 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    Захарова призвала мир осудить теракты Киева в Крыму
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва призвала зарубежные правительства, международные структуры и СМИ осудить действия Украины, которые российская сторона квалифицирует как теракты, следует из заявления МИД России.

    «Вновь призываем все суверенные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ прямо назвать вещи своими именами и решительно осудить жестокие теракты Киева, совершенные в нарушение всех норм международного гуманитарного права», – указано в публикации на сайте МИД.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие должной реакции мирового сообщества равносильно покрывательству. По ее словам, подобное молчание лишь поощряет кровавые преступления неонацистов, узурпировавших власть на Украине.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду в Крыму.

    Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали гражданские теплоходы в акватории Азовского моря.

    До этого Захарова потребовала от международных структур решительного осуждения теракта против рейсового автобуса в Енакиево.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 12:59 • Новости дня
    Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев
    Андрей Медведев: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – придумка британцев
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Андрей Медведев увидел в атаке на Севастополь след Британии, которая, по его мнению, мстит России за нереализованный проект покорения Крыма.

    «Выбрать целью для атаки панораму «Оборона Севастополя» – это явно не придумка украинских деятелей», – заявил журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

    По его словам, для мятежной территории, где высшей формой мысли считается Тарас Шевченко, удар по полотну Франца Рубо слишком тонкий и сложный ход.

    Медведев связал атаку с Британией, которая, по его мнению, мстит Корнилову и Нахимову за нереализованный проект покорения Крыма. Он назвал британцев системными людьми, которые понимают связь поддержки черкесов в 30-е годы XIX века, обороны Севастополя в 1854-м, Русской Весны 2014-го и сегодняшнего дня. Журналист подчеркнул, что для Британии Севастополь и Восточная война стали «позором из позоров», а Балаклава – тем, что там не могут забыть и простить.

    Автор уверен, что именно британцы выбрали цель удара, тем более, как он утверждает, Украина сейчас является прежде всего их проектом. Медведев отметил, что полотно Франца Рубо, скорее всего, уже не удастся восстановить, но саму панораму восстановят обязательно.

    «Понимаете кто нам противостоит? Те, кто хотят не просто нас уничтожить. А даже память о нас. О наших предках. Русских героях. О том, что мы вообще на этой земле были. Мятежный малоросс просто инструмент», – написал Медведев.

    Журналист назвал происходящее для России эсхатологическим вопросом и заявил, что ни нытье, ни уныние, ни нерешительность не помогут в противостоянии такому врагу.

    В постскриптуме он иронично заметил, что у Британии якобы проржавел флот, и задал вопрос, не время ли России потребовать сатисфакции. Как историк он предположил, что самым тонким ответом могло бы стать «восстание сипаев» в Лондоне в юбилейный 2027 год, к 170-летию сипайского движения.

    Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Оборона Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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    8 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Кремль сообщил о работе над решением проблем с топливом в Крыму
    Кремль сообщил о работе над решением проблем с топливом в Крыму
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Государство готовит экстренные шаги для нормализации поставок горючего в Крым, где параллельно возник совершенно необоснованный ажиотаж вокруг потребительских товаров.

    Министерство энергетики готовит набор мер для урегулирования ситуации с горючим на полуострове, передает ТАСС.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что руководство страны делает все возможное для предотвращения кризиса.

    «Принимаются меры для того чтобы об этом не приходилось говорить, работает наше Минэнерго», – указал пресс-секретарь президента. Он добавил, что специалисты намерены быстро исправить возникшие сложности.

    Кроме того, в регионе фиксируется необоснованный повышенный спрос на некоторые категории товаров, пишет РИА «Новости»

    Песков напомнил о ситуации двухлетней давности, когда граждане массово скупали гречку при отсутствии реального дефицита. Подобные эмоциональные действия лишь провоцируют искусственные проблемы, резюмировал представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики России разрабатывает дополнительные шаги для стабильного снабжения Крымского полуострова моторным топливом.

    Глава региона Сергей Аксенов пообещал выделить специальные автозаправочные станции для выезжающих с отдыха туристов.

    Ранее руководитель республики спрогнозировал стабилизацию ситуации с продажей бензина в течение тридцати дней.

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    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    Военкор Коц: Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942-м
    Военкор Коц: Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942-м
    @ t.me/razvozhaev

    Военкор Александр Коц заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сжег «Панораму Севастополя» как фашисты в 1942 году, но полотно обязательно восстановят, а за каждый кусочек нацистам выставят счет.

    Коц в Max сообщил, что в ночь на 10 июня украинский беспилотник целенаправленно атаковал Исторический бульвар в Севастополе и круглое здание панорамы, знакомое по школьным учебникам.

    Панорама Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» представляет собой полотно высотой около 14 метров и площадью более 1,5 тыс. кв. метров. На нем запечатлен штурм Малахова кургана 6 июня 1855 года, адмирал Нахимов, матрос Кошка и сестры милосердия под руководством Николая Пирогова, символизирующие 349-дневную оборону города от англичан, французов, турок и сардинцев.

    Коц напомнил, что 25 июня 1942 года по панораме уже пикировали немецкие бомбардировщики Ju-87, здание горело, но краснофлотцы Волович, Маметов, Каверин и младший сержант Шек под бомбежкой разрезали полотно на части и вывезли их на лидере эсминцев «Ташкент» в Новороссийск. После войны из 86 уцелевших фрагментов с примерно 6 тыс. пробоин полотно восстанавливали 12 лет, над ним трудились 19 художников под руководством академиков Яковлева и Соколова-Скаля, а архитектор Петропавловский восстановил здание, заделав около 3 тыс. повреждений фасада, и 16 октября 1954 года Панорама снова открылась.

    Военкор сообщил, что на 11 июня было запланировано открытие выставки «Рубо. 170» с подлинными фрагментами панорамы «Штурм 6 июня 1855 года», которые вернулись в Севастополь после примерно 60 лет хранения в Москве.

    «Знали ведь. Не могли не знать. И ударили – за день до открытия. Те, кто называет себя «европейским выбором», – отметил Коц.

    Коц подчеркнул, что удар был нанесен за день до открытия, и обвинил украинскую сторону в стремлении воевать с памятью о защитниках города – от Нахимова до мальчишек с Малахова кургана.

    Коц выразил уверенность, что сейчас полотно снова восстановят по фрагментам, напишут заново и откроют «назло», а виновникам, по его словам, выставят счет «по каждому квадратному сантиметру полотна» и по каждому имени защитника Севастополя, вписанному Рубо.

    «История, как верно сказал губернатор, повторяется. И финал у нее один и тот же – для тех, кто приходит жечь Севастополь. Севастополь стоял. Стоит. И будет стоять», – подчеркнул Коц.

    Ранее украинские дроны повредили здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» и вызвали возгорание ее крыши.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о практически полном уничтожении шедевра Франца Рубо ударом украинского беспилотника и работе на месте десятков спасателей.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Обороны Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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    9 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Отправления поездов в Москву и Петербург перенесли из Симферополя в Керчь

    Tекст: Вера Басилая

    Отправление поездов № 67/68 Симферополь – Москва и № 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург 9 июня отложено на ночь 10 июня и перенесено из Симферополя на станцию Керчь-Южная, пассажиров доставят к месту посадки автобусами, сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс».

    Отправление составов № 67/68 до Москвы и № 77/78 до Петербурга отложили на ночь десятого июня, передает РИА «Новости». Местом старта маршрутов вместо крымской столицы назначена станция Керчь-Южная.

    В компании «Гранд Сервис Экспресс» пояснили изменения расписания. «Поезд 67/68 Симферополь – Москва вместо отправления из Симферополя 9 июня в 19.50 отправится от станции Керчь-Южная 10 июня в 00.55... Поезд 77/78 Симферополь – Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9 июня в 21.10 отправится из Керчь-Южная 10 июня в 02.45», – говорится в сообщении.

    В настоящее время путешественников везут к месту посадки на автобусах от Симферополя и транзитных остановок. Пассажиров петербургского направления транспорт ожидает с половины десятого вечера.

    Железнодорожное сообщение между Керчью и Симферополем остановилось из-за атак украинских беспилотников.

    Компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о задержке семи пассажирских поездов из Крыма.

    Перевозчик временно изменил схему движения составов «Таврия» по полуострову.

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    10 июня 2026, 13:57 • Новости дня
    Британию и Францию назвали заказчиками атаки на панораму «Оборона Севастополя»

    Политолог Колчин: Атаку по «Обороне Севастополя» заказали Британия и Франция

    Британию и Францию назвали заказчиками атаки на панораму «Оборона Севастополя»
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атака на панораму «Оборона Севастополя» является откровенной террористической акцией, заказчиками которой выступили Британия и Франция из-за исторической травмы и многовековой ненависти к России, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Атака на панораму обороны Севастополя – это откровенная террористическая акция, заказчиками которой выступили Англия и Франция», – заявил политолог Петр Колчин.

    Эксперт отметил, что для киевских руководителей эта память ничего не значит, но в Лондоне и Париже до сих пор помнят последствия войны в Крыму: десятки тысяч убитых солдат, срыв планов о стратегическом поражении России, перемолотая в кровавых сражениях у Балаклавы молодая британская знать.

    «До сих пор для европейцев это психологическая травма, символ срыва грандиозных планов по ослаблению России. Английские элиты хотели бы забыть об этом, но Русский Крым никогда не позволит им это сделать», – заявил Колчин.

    Специалист добавил, что Европа продолжает многовековую борьбу с целью захвата отечественных ресурсов и уничтожения истории. Он подчеркнул, что западные политики видят реальную угрозу именно в исторической памяти русского народа.

    «Нам важно всегда помнить, что в борьбе с объединенной Европой мы побеждали, побеждаем и будем побеждать», – отметил Колчин.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев сообщил о практическом уничтожении шедевра Франца Рубо.

    Журналист Андрей Медведев связал атаку с местью Британии за нереализованный проект покорения Крыма.

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    8 июня 2026, 22:51 • Новости дня
    Лантратова рассказала о состоянии пострадавшего машиниста поезда в Крыму

    Tекст: Вера Басилая

    Пострадавший при атаке беспилотника на пригородный поезд в Крыму машинист продолжает лечение в больнице с осколочными ранениями и повреждениями стоп, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

    Лантратова в своем канале на платформе Max рассказала о состоянии здоровья машиниста по имени Анатолий, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника на пригородный поезд 4 июня.

    «Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз», – сообщила омбудсмен. По ее просьбе раненого навестил крымский омбудсмен Александр Штехбарт. Он пообщался с пациентом и медицинским персоналом, разъяснил меры социальной поддержки и передал контакты для связи с семьей машиниста.

    Кроме того, Штехбарт проверил состояние других пациентов, пострадавших от атаки дронов в Симферополе. Лантратова отметила положительную динамику: один человек переведен из реанимации в хирургическое отделение, а другой пациентке удалось вернуть зрение.

    Напомним, 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и троих раненых при атаке на поезд, следовавший в Керчь.

    Восьмого июня вражеский дрон атаковал пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь.

    До этого 4 июня один человек погиб при ударе украинского беспилотника по следовавшему в Керчь поезду.

    Власти Крыма назначили пострадавшим при атаке на Симферополь жителям денежные компенсации.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду Москва – Симферополь.

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    10 июня 2026, 16:04 • Новости дня
    Развожаев рассказал о повреждениях в музее «Оборона Севастополя»

    Развожаев: Полотно панорамы в музее «Оборона Севастополя» не уцелело после атаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Полотно панорамы и интерьеры музея «Оборона Севастополя» не пережили удара ВСУ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Все внутреннее убранство, включая, соответственно полотно, которое было в финальной стадии реставрации, конечно этого ничего не осталось, но все оцифровано, все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», – заявил глава региона журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы в Севастополе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о неминуемом наказании для виновников атаки.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал полное восстановление разрушенного исторического объекта.

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    10 июня 2026, 23:48 • Новости дня
    Развожаев сообщил об уничтожении десяти атаковавших Севастополь БПЛА
    Развожаев сообщил об уничтожении десяти атаковавших Севастополь БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили десять украинских беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев в «Максе» отметил, что уже сбито десять БПЛА в районе Северной стороны, Парка Победы и мыса Фиолент. По предварительной информации, пострадавших нет.

    Он призвал горожан не пренебрегать мерами безопасности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах. Глава города добавил, что военные уничтожают вражеские дроны различными средствами поражения, в том числе из стрелкового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя».

    Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Аксенов сообщил об изменении движения поездов в Крыму с 10 июня

    Tекст: Катерина Туманова

    Оперштаб Республики Крым сообщил о введении новой схемы движения пассажирских поездов: с 10 июня на полуострове начинает действовать скорректированный график железнодорожного транспорта, ограничивающий въезд составов строго светлым временем суток, заявил в Max-канале глава республики Сергей Аксенов.

    Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» уже скорректировала летнее расписание пассажирских перевозок. Новый график предусматривает курсирование 48 пар пригородных составов и 14 пар поездов дальнего следования.

    Восемь пар дальних рейсов будут передвигаться по полуострову исключительно с пяти часов утра до 23:00.

    Остальные шесть пар, прибывающие ночью, станут останавливаться на станции Керчь-Южная. Оттуда пассажиров будут развозить специальными автобусами в Джанкой, Владиславовку и Симферополь. Аналогичная схема с пересадками действует и в обратном направлении.

    «Въезд в Республику Крым железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, повторюсь, с 5.00 до 23.00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию», – подчеркнул Аксенов в Max-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение поездов «Таврия» в Крыму изменили из-за атаки беспилотника. Перевозчик объявил об отмене остановки поезда «Таврия» на станции Джанкой. Отправления поездов в Москву и Петербург перенесли из Симферополя в Керчь.


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    10 июня 2026, 23:07 • Новости дня
    Захарова предложила купить сотрудникам ООН билеты в Севастополь

    Захарова предложила оплатить билеты сотрудникам ООН в Севастополь

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила готовность за свой счет организовать поездку представителей ООН, чтобы они смогли лично увидеть последствия удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме в Севастополе.

    Захарова заявила в Telegram-канале о готовности лично оплатить билеты сотрудникам ООН для посещения музея-панорамы в Севастополе. Дипломат предложила представителям организации воочию оценить последствия украинской атаки по культурному объекту.

    Поводом для резкой реакции послужило заявление ЮНЕСКО, в котором организация «выразила обеспокоенность» сообщениями о повреждении здания. Представители структуры сослались на отсутствие доступа к месту происшествия как причину невозможности проверить детали инцидента.

    «Обеспокоены? Мы за это деньги в ЮНЕСКО десятилетиями переводим? Доступа нет, говорите? Есть доступ. Могу лично билеты купить сотрудникам секретариата», – написала Захарова.

    Дипломат также предложила провести сотрудников международной организации по местам атак на российских журналистов и посетить Старобельск. По ее словам, представители ООН должны лично увидеть следы преступлений властей Украины, чтобы сопоставить реальную картину с выраженной обеспокоенностью.

    Министерство иностранных дел России потребовало от ЮНЕСКО правовой оценки атаки на севастопольский музей.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении полотна панорамы из-за удара украинских военных.

    Ранее российские дипломаты призвали ООН отреагировать на обстрел образовательного учреждения в Старобельске.

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    9 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    После ночной атаки БПЛА задержались семь поездов из Крыма

    «Гранд Сервис Экспресс» сообщил о задержке семи поездов из Крыма

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Движение нескольких пассажирских составов, следующих из Крыма, временно нарушилось из-за налета беспилотников 8 июня, сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс».

    График движения по Крымской железной дороге изменился после ночного инцидента с беспилотными аппаратами, передает Telegram-канал компании «Гранд Сервис Экспресс».

    В пути задерживаются семь пассажирских поездов «Таврия», следующих из Крыма. Представители компании-перевозчика уточняют, что время опоздания составов не является окончательным и может корректироваться.

    Начальники поездов оперативно информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия на станции по мере поступления новых данных о движении на маршруте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Гранд Сервис Экспресс» изменила маршруты движения поездов «Таврия» в Крыму.

    Власти региона временно приостановили железнодорожное сообщение на перегоне Керчь – Симферополь.

    Перевозчик эвакуировал пассажиров всех находящихся на полуострове составов.

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    10 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    МИД: Виновные в ударе по музею Севастополя понесут наказание

    Tекст: Вера Басилая

    Ответственные за ночной удар по зданию панорамы в Севастополе обязательно понесут наказание за свои преступления против мирного объекта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что виновные в атаке на панораму «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» будут привлечены к ответственности, передает РИА «Новости».

    По ее словам, это нападение является варварским актом против гражданской инфраструктуры.

    «За это за все они будут нести и ответственность», – подчеркнула Захарова в ходе еженедельного брифинга. Она также напомнила слова губернатора Севастополя, который назвал нападавших варварами и нелюдями.

    Украинские войска нанесли удар по музею минувшей ночью. В результате атаки возник пожар, которому был присвоен четвертый ранг сложности. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

    Украинские беспилотники повредили крышу здания панорамы «Оборона Севастополя».

    Губернатор города Михаил Развожаев заявил о практическом уничтожении великого шедевра Франца Рубо.

    В пресс-службе Музея обороны Севастополя сообщили об уцелевших исторических фрагментах панорамы «Оборона Севастополя» и о размещении в здании воссозданной версии полотна.

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