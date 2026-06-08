На «Флоте-2026» решили представить катера «Бриз» и «БЭК-6»

«Рособоронэкспорт» решил представить на салоне «Флот-2026» БЭК «Бриз» и «БЭК-6»

Tекст: Мария Иванова

Компания «Рособоронэкспорт» впервые покажет новейшие морские беспилотники на выставке, которая пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте, передает ТАСС.

Генеральный директор предприятия Александр Михеев заявил: «Основной акцент в экспозиции «Рособоронэкспорта» на салоне «Флот-2026» сделан на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники». По его словам, аппараты «Бриз», «БЭК-6» и «Безэкипажная водная система» отличаются малозаметным корпусом и искусственным интеллектом.

В сегменте морских роботизированных комплексов участники увидят катер «Оркан», подводный аппарат «ММТ-300» и систему «Клавесин-1РЭ». Ожидается, что эти образцы вызовут повышенный интерес из-за растущего мирового спроса. Линейка надводных сил будет представлена фрегатом проекта 11356 NG, корветами «Тигр» и «Каракурт-Э», а также тральщиком «Александрит-Э».

Все презентуемые боевые корабли создаются с применением стелс-технологий и могут интегрироваться с робототехникой. На стендах и у причалов также разместят экспортные подводные лодки проектов 636 и 677Э «Амур-1650». Эти субмарины обладают повышенной скрытностью, увеличенной дальностью хода и мощным ракетно-торпедным арсеналом.

Гостям выставки продемонстрируют технику силовых ведомств России, скоростную лодку БК-10 и береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». Деловая программа предусматривает активные переговоры с делегациями военно-морских сил дружественных стран. Всего запланировано 75 показов и презентаций вооружения для иностранных партнеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый арктический безэкипажный катер «Бриз» представили на выставке «Нева-2025» в Петербурге после автономного перехода по маршруту Архангельск – Соловецкие острова длиной 280 км.

На салоне «Флот-2024» «Рособоронэкспорт» впервые выставил безэкипажные катера «Визир», «Оркан» и «БЭК-1000», а также автономный необитаемый аппарат «ММТ-300».

Компания «Рособоронэкспорт» начала продвигать на мировом рынке автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1РЭ» и расширять линейку беспилотных систем для различных сред.