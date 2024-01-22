«Рособоронэкспорт» решил продвигать в мире подвозящие боеприпасы беспилотники

«Рособоронэкспорт» начнет продвигать в мире подвозящие боеприпасы российские беспилотники

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению пресс-службы, «Рособоронэкспорт» присутствует во всех средах беспилотного сегмента, наземные системы включают в себя робототехнические комплексы разминирования и роботизированные боевые машины, в ближайшей перспективе начнется продвижение роботов разведки и огневой поддержки, а также беспилотных средств подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, передает ТАСС.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев сообщил о начале продвижения автономного подводного аппарата «Клавесин-1РЭ» на мировом рынке. По его словам, в водной среде в 2023 году стартовало продвижение автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-1РЭ», который вызвал большой интерес у партнеров, имеющих выход к морю.

Он напомнил, «Рособоронэкспорт» успешно продвигает на экспорт разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные комплексы «Орлан-10Е», «Орлан-30» и «Орион-Э», барражирующий боеприпас «Куб-Э», ведет активную работу с российскими производителями по выводу на рынок образцов, модернизированных с учетом обратной связи с поля боя, а также новых продуктов.

Напомним, в августе Михеев рассказал, что российское оружие, применяемое в спецоперации на Украине, в том числе дроны-камикадзе «Куб», разведывательные БЛА «Орион» и противотанковые комплексы «Корнет», сегодня занимают топовые позиции в продажах «Рособоронэкспорта».