В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Лондон выделил 121 млн долларов на дроны для поиска российских подводных лодок
Reuters: Британия направит 121 млн долларов на защиту кабелей от флота России
Власти Британии решили инвестировать 121 млн долларов в создание сети автономных беспилотников и датчиков для противодействия российскому подводному флоту в Северной Атлантике.
Новая сеть автономных систем с искусственным интеллектом обеспечит единое наблюдение за активностью подводных лодок и защиту критической инфраструктуры. О выделении средств на эти цели пишет Reuters.
Западные чиновники ранее заявляли о возросшей активности России вблизи подводных коммуникаций. По дну океана проложены кабели, которые обеспечивают передачу большей части мирового интернет-трафика и проведение финансовых транзакций, поэтому в последние годы страны НАТО усилили за ними контроль.
В апреле британские военные корабли выходили на патрулирование для сдерживания подводных лодок, которые якобы находились в территориальных водах Соединенного Королевства более месяца. Тогда Лондон пригрозил Москве серьезными последствиями в случае повреждения трубопроводов, однако российская сторона категорически отвергла все обвинения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская газета The Telegraph выразила опасения из-за сбора российскими рыболовными траулерами данных о подводных коммуникациях.
Весной Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о возможной угрозе для подводных кабелей в Атлантическом океане.
Ранее британский командующий ВМФ Гвин Дженкинс заявил о подготовке Москвой диверсий против стратегически важных трубопроводов.