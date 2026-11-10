Лондон выделил 121 млн долларов на дроны для поиска российских подводных лодок

Reuters: Британия направит 121 млн долларов на защиту кабелей от флота России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новая сеть автономных систем с искусственным интеллектом обеспечит единое наблюдение за активностью подводных лодок и защиту критической инфраструктуры. О выделении средств на эти цели пишет Reuters.

Западные чиновники ранее заявляли о возросшей активности России вблизи подводных коммуникаций. По дну океана проложены кабели, которые обеспечивают передачу большей части мирового интернет-трафика и проведение финансовых транзакций, поэтому в последние годы страны НАТО усилили за ними контроль.

В апреле британские военные корабли выходили на патрулирование для сдерживания подводных лодок, которые якобы находились в территориальных водах Соединенного Королевства более месяца. Тогда Лондон пригрозил Москве серьезными последствиями в случае повреждения трубопроводов, однако российская сторона категорически отвергла все обвинения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце британская газета The Telegraph выразила опасения из-за сбора российскими рыболовными траулерами данных о подводных коммуникациях.

Весной Россия отвергла обвинения министра обороны Британии Джона Хили о возможной угрозе для подводных кабелей в Атлантическом океане.

Ранее британский командующий ВМФ Гвин Дженкинс заявил о подготовке Москвой диверсий против стратегически важных трубопроводов.